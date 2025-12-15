“Italia y Chile son países amigos”: Giorgia Meloni felicita a Kast por su triunfo en las elecciones

Durante la madrugada de este lunes, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de este domingo.

A través de un mensaje en redes sociales es que Meloni, que se reunió en septiembre pasado con el candidato, destacó la relación entre ambos países.

“Felicito a mi amigo José Antonio Kast por su gran éxito en las elecciones presidenciales chilenas”, apuntó Meloni, añadiendo que “Italia y Chile son países amigos, y confío en que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más, empezando por temas como la cooperación económica y la lucha contra la inmigración ilegal. ¡Mucha suerte!“.

Kast y Meloni se han reunido en tres ocasiones en el pasado, el primero de estos encuentros se produjo en 2019, cuando el ahora presidente electo se encontraba fundando el Partido Republicano y la líder italiana hacía lo mismo con Fratelli d’Italia.