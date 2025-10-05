SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Japón se encamina a tener la primera premier del país

Sanae Takaichi, elegida líder del partido gobernante en Japón, podría convertirse próximamente en primera ministra. La política nacionalista de 64 años sucederá a Shigeru Ishiba, en el contexto de un partido que enfrenta la pérdida de apoyo electoral y retos como el envejecimiento poblacional y la deuda nacional.

Por 
France 24
RFI

Sanae Takaichi, nacionalista radical, fue elegida el sábado 4 de octubre como jefa del Partido Liberal Democrático (PLD) en el poder y, en consecuencia, podría convertirse próximamente en la primera mujer primera ministra de Japón.

A sus 64 años, sucede a Shigeru Ishiba, quien dimitió tras haber sido elegido líder del partido en octubre de 2024, ganándole a Takaichi en aquella ocasión. El sábado, en la segunda vuelta de la elección, en la que votaron únicamente legisladores y miembros del PLD, Takaichi superó al ministro de Agricultura y figura mediática, Shinjiro Koizumi, de 44 años.

La nueva presidenta del PLD debería suceder a Ishiba como primera ministra aunque esto aún no está asegurado, dado que el partido perdió su mayoría en las elecciones de ambas cámaras del Parlamento a principios de año, en medio del descontento de los votantes por el aumento del costo de la vida.

Takaichi deberá asegurarse de que el PLD, partido de derecha nacionalista en el poder —casi sin interrupción desde 1955, pero cada vez más rechazado por los votantes— recupere algo de su antiguo prestigio.

“Con tantos de ustedes inauguramos una nueva era para el PLD”, dijo la nueva jefa del partido ante sus pares, minutos después de su elección. “Más que sentirme feliz en este momento, siento que el verdadero desafío está frente a nosotros. Estoy convencida de que hay una montaña de trabajo que debemos enfrentar juntos. Todos debemos unirnos a través de todas las generaciones y trabajar como uno solo para reconstruir el PLD (…) Todos deberán esforzarse”, agregó.

Junichi Takase, profesor emérito de la Universidad de Estudios Extranjeros de Nagoya, coincidió con AFP días atrás: “La tendencia en la escena política es la transición de los partidos antiguos hacia nuevos partidos, y el PLD debe renovarse para sobrevivir”.

Sanae Takaichi es vista durante la elección presidencial del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, en la sede del PLD, en Tokio, Japón, el 4 de octubre de 2025. Foto: Xinhua Yue Chenxing

Como jefa de Gobierno, Takaichi deberá enfrentar retos como el envejecimiento de la población, la abultada deuda nacional, la economía débil y las crecientes preocupaciones sobre inmigración.

En las últimas elecciones nacionales, en julio, se consolidó el partido nacionalista Sanseito, cuyo lema es “Japoneses primero”. Al igual que otros populismos en el mundo, este partido responsabiliza a los extranjeros de múltiples problemas.

Takaichi ha afirmado que Japón debería “reconsiderar las políticas que permiten la entrada de personas con culturas y orígenes completamente diferentes”.

“La situación estructural de Japón, con estancamiento económico y descenso de la natalidad desde hace casi 30 años, se ve desvirtuada por el tema del ‘problema de los extranjeros’, que distrae la atención del público”, señaló recientemente a AFP la Asociación Cultural Kurda de Japón.

Sanae Takaichi emite su voto durante la elección presidencial del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, en la sede del PLD, en Tokio, Japón, el 4 de octubre de 2025. Foto: Xinhua Yue Chenxing

Conocida también por su postura intransigente hacia China, Takaichi cuenta con el apoyo del ala conservadora del partido y de los seguidores de su mentor político, el ex primer ministro Shinzo Abe (2006-2007 y 2012-2020), asesinado en 2022.

Su programa político se centra en fortalecer la defensa nacional y la seguridad económica, y habría declarado que no dudará en renegociar los aranceles con Estados Unidos si considera que ciertas cláusulas son “injustas o perjudiciales” para Japón.

También ha expresado preocupación por la criminalidad y la influencia económica de los extranjeros, pidiendo, por ejemplo, endurecer las normas sobre la compra de inmuebles.

En materia económica defiende un relajamiento monetario agresivo y un fuerte gasto público, siguiendo las políticas controvertidas de Abe conocidas como “Abenomics”.

Exbaterista en un grupo de heavy metal durante la universidad, Takaichi considera a la británica Margaret Thatcher (1925-2013) su heroína política.

Más sobre:JapónSanae Takaichi,primera ministrapolíticaTokio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera

Negociaciones en Egipto para paz en Gaza: liberación de rehenes israelíes y de presos palestinos marcan conversaciones

Presenta mutilaciones: hallan cadáver en sitio eriazo de La Pintana

Sujetos irrumpieron en baby shower celebrado en Puente Alto y balearon a tres hombres

“Profundamente irresponsable”: Tello cuestiona dichos de Alessandri que dudan del sistema judicial tras caso de Bernarda Vera

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera
Chile

Elizalde defiende el Plan Nacional de Búsqueda en conmemoración del “caso Lonquén” y tras situación de Bernarda Vera

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Presenta mutilaciones: hallan cadáver en sitio eriazo de La Pintana

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones
Negocios

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Francia golea a Nueva Caledonia y clasifica como mejor tercero a los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Francia golea a Nueva Caledonia y clasifica como mejor tercero a los octavos de final del Mundial Sub 20

El gol de Eduardo Vargas a Huachipato que mantiene la ilusión de Audax Italiano en la Copa Chile

Evento de ciclismo urbano debuta en Providencia antes de pasar a regiones

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”
Mundo

Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”

Negociaciones en Egipto para paz en Gaza: liberación de rehenes israelíes y de presos palestinos marcan conversaciones

Japón se encamina a tener la primera premier del país

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia