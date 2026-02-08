SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

    La salida de Morgan McSweeney, quien impulsó el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EE.UU., agrava la mayor crisis del gobierno laborista.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La crisis política que golpea al gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, se profundizó este domingo con la dimisión de su jefe de Gabinete, Morgan McSweeney, a raíz del escándalo vinculado al caso Jeffrey Epstein.

    McSweeney fue una de las figuras clave en la recomendación para nombrar como embajador del Reino Unido en Estados Unidos al veterano dirigente laborista Peter Mandelson, quien quedó bajo escrutinio tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia estadounidense que detallan sus contactos con el magnate condenado por delitos sexuales.

    En un comunicado, McSweeney asumió su responsabilidad en la decisión. “La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en los políticos”, afirmó, al anunciar su salida del cargo.

    La renuncia ocurre en medio de una creciente presión sobre Starmer, luego de que se revelara que el primer ministro estaba al tanto de los vínculos entre Mandelson y Epstein cuando lo designó como representante del Reino Unido en Washington el año pasado.

    El propio Mandelson ya había sido destituido como embajador, expulsado del Partido Laborista y forzado a renunciar a su escaño en la Cámara de los Lores, en un intento por contener el impacto político del caso. Sin embargo, la caída del jefe de Gabinete confirma que el daño ha ido más allá de una sola figura.

    En los últimos días, el primer ministro pidió perdón públicamente a las víctimas del caso Epstein y asumió la responsabilidad por el nombramiento. “Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo designado”, señaló en una de sus intervenciones más personales desde que asumió el cargo.

    Más sobre:Keir StarmerCaso EpsteinInglaterraReino UnidoJeffrey EpsteinMorgan McSweeneyPeter Mandelson

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    “Enemigos de Italia”: Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Elizalde marca diferencias con administración de Kast, pero anticipa un traspaso de mando ordenado y “ejemplar”

    Oficialismo valora nombramientos de delegados y subsecretarios de Kast, pero advierte desafíos y controversias

    Gendarmería se querella por agresión a funcionarios en penal de Vallenar y reubica a presos involucrados

    Lo más leído

    1.
    Andrea Sterling: “Me sentí en la boca del lobo con Jeffrey Epstein”

    Andrea Sterling: “Me sentí en la boca del lobo con Jeffrey Epstein”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    AACH informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El gol de Eduardo Vargas no le basta: la U cae ante Huachipato y profundiza las dudas en el proceso de Meneghini
    El Deportivo

    El gol de Eduardo Vargas no le basta: la U cae ante Huachipato y profundiza las dudas en el proceso de Meneghini

    En su primera titularidad: revisa el gol de Eduardo Vargas ante Huachipato en su retorno a la U

    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein
    Mundo

    Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

    “Enemigos de Italia”: Meloni carga contra manifestantes contrarios a la realización de los JJ.OO. de invierno en Milán

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra