Jefe de Gabinete de Keir Starmer dimite por escándalo ligado al caso Epstein

La crisis política que golpea al gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, se profundizó este domingo con la dimisión de su jefe de Gabinete, Morgan McSweeney, a raíz del escándalo vinculado al caso Jeffrey Epstein.

McSweeney fue una de las figuras clave en la recomendación para nombrar como embajador del Reino Unido en Estados Unidos al veterano dirigente laborista Peter Mandelson, quien quedó bajo escrutinio tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia estadounidense que detallan sus contactos con el magnate condenado por delitos sexuales.

En un comunicado, McSweeney asumió su responsabilidad en la decisión. “La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en los políticos”, afirmó, al anunciar su salida del cargo.

La renuncia ocurre en medio de una creciente presión sobre Starmer, luego de que se revelara que el primer ministro estaba al tanto de los vínculos entre Mandelson y Epstein cuando lo designó como representante del Reino Unido en Washington el año pasado.

El propio Mandelson ya había sido destituido como embajador, expulsado del Partido Laborista y forzado a renunciar a su escaño en la Cámara de los Lores, en un intento por contener el impacto político del caso. Sin embargo, la caída del jefe de Gabinete confirma que el daño ha ido más allá de una sola figura.

En los últimos días, el primer ministro pidió perdón públicamente a las víctimas del caso Epstein y asumió la responsabilidad por el nombramiento. “Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo designado”, señaló en una de sus intervenciones más personales desde que asumió el cargo.