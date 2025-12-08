Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “No podemos hablar de Rusia sin China, tienen una relación muy fuerte”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, asisten a una recepción festiva para líderes extranjeros que asisten a las celebraciones del Día de la Victoria, que marca el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial (Segunda Guerra Mundial), en el Kremlin en Moscú el 9 de mayo de 2025. Foto: Archivo

La OTAN enfrenta una serie de desafíos debido a la guerra híbrida de Moscú, el principal oponente del bloque, a lo que se suma que Estados Unidos quiere que Europa asuma la mayoría de las capacidades de defensa convencionales de la Alianza Atlántica para 2027

En este sentido, abogada internacional del Atlantic Council y consultora de la OTAN, Joanna Siekiera analizó la actual situación en conversación con La Tercera.

Como consultora de la OTAN, ¿cree que la reducción de la presencia militar estadounidense alterará la capacidad de Europa para disuadir la agresión rusa y de qué manera?

Sí, definitivamente. Es una muy buena pregunta, porque en Europa observamos que, de alguna manera, estamos retrocediendo. Pero es importante, y siempre lo recomiendo, que si podemos contar (con alguien), confiemos en uno mismo y no en nuestros socios, en nuestros aliados del otro lado del océano. Creo que ya podemos observar que algunos países europeos están enojados. Están molestos con Estados Unidos. Pero yo diría que es un beneficio, porque eso está impulsando a los europeos a actuar para no depender de un gran Tío Sam, sino a actuar finalmente aquí en Europa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Foto: Archivo NATO

Eso es algo que Polonia lleva haciendo bastante tiempo al invertir en defensa…

Muy correcto. Ahora es el 5% del PIB. Llegaremos al 6% el año que viene. Pero la mentalidad también es diferente porque sabemos de lo que son capaces los rusos. Lo que vemos en Ucrania es exactamente lo que hicieron cuando nos sometieron en 1945. Así que todos los robos, asesinatos y violaciones son los mismos, tanto del ejército soviético como del ejército ruso. Así que, desde la perspectiva polaca, estamos preparados. Incluso puedo asegurarles que hemos estado advirtiendo a los europeos occidentales: ‘Cuidado con Rusia. Cuidado con Rusia. No dependan solo de la economía, de la energía’. Pero los alemanes no nos creyeron. Nos llamaron rusófobos. Nos llamaron paranoicos. Pero tenemos razón. Así que puedo decir con orgullo que Polonia está ahora liderando la preparación para esta posible guerra con Rusia. No quiero asustar a nadie. No veo que vaya a haber una guerra a gran escala con Rusia. Más bien, una guerra híbrida, un sabotaje, un ataque terrorista.

Estados Unidos ha estado reduciendo su presencia militar en Europa, con retiradas previstas de varios países. ¿Cree que los países europeos deberían replantearse su estrategia? Dado que usted trabaja como instructora militar tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿cómo ve esta dura cooperación?

Sí, es realmente dura. Porque, los europeos se mostraron cómodos. Esperaban que nosotros saliéramos adelante pase lo que pase en Europa. Pero al mismo tiempo, no solo reducían la presencia militar, sino también los gastos militares. Y no me refiero al armamento, sino que también a la infraestructura. También a los gastos de defensa civil, es decir, a los refugios civiles o la educación. Así que creo que es una llamada de atención. Dado que trabajo en EE.UU. e investigo el Indo- Pacífico, Estados Unidos tiene un problema mucho mayor con China, no con Rusia. Así que, obviamente, si yo fuera ellos, diría que Europa no me importa. Europa es importante, sí, pero la región más estratégica es el Indopacífico. Compite con China. Así que veo claramente que ahora los europeos están bajo esta amenaza. Empiezan a debatir, pero aun así, hay mucho que analizar, desde la ley, las decisiones políticas y la mentalidad de la gente, porque, repito, cuando veo, y a menudo participo en reuniones informativas militares, de la OTAN por toda Europa, que esos países difieren mucho cuanto más lejos están de Rusia. No lo ven como una amenaza. Ven a Rusia más bien como un socio económico, como, por ejemplo, en Italia, de donde acabo de regresar y pude comprobar que la gente se queja de que ya no tienen turistas rusos. Clientes rusos. Ven a Rusia de forma diferente según la historia compartida.

En el contexto actual, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la OTAN considerando la guerra híbrida que Rusia está llevando a cabo en muchos países europeos (como su propio país, Polonia, los países bálticos, etc.)?

Sí, creo que, debido a la historia, mi país Polonia, pero también los países bálticos y Finlandia, somos más conscientes de lo que podría suceder. De hecho, hace dos semanas, en Polonia, sufrimos dos sabotajes a nuestros trenes. Así que, trenes civiles, los dos sospechosos fueron capturados. Eran ciudadanos ucranianos. Pero ¿para quién trabajaban? ¿Rusia? ¿Bielorrusia? O quizás. ¿China? O, como también puedo añadir a esta lista, parte de Ucrania, porque en Ucrania hay un gran juego político entre oligarcas e influencia rusa con dinero ruso, petróleo ruso. Así que no es blanco o negro en Ucrania. Hay mucho dinero en juego ahora mismo sobre cómo reconstruir, quién reconstruirá Ucrania después de la guerra. Con el servicio militar obligatorio, nunca hubo un reclutamiento general para los jóvenes. En cambio, el gobierno ucraniano espera que el ejército estadounidense y europeo vaya a Ucrania. Y para mí, es injusto.¿Por qué no implementan este reclutamiento general obligatorio para sus hombres y luego pueden pedir ayuda? Pero como nunca lo hicieron, creo que es muy injusto pedir tal compromiso cuando no dieron el primer paso.

¿Cómo define entonces la guerra híbrida? Sé que es experta en guerra legal, también llamada lawfare. ¿Están los líderes político-militares considerando siquiera esta forma de guerra?

No lo hacen. Este es el mayor problema porque Rusia y China dominan la guerra legal. Saben cómo maniobrar entre instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Arbitraje, China contra Filipinas. Saben cómo hacerlo. Sin embargo, nosotros, como Occidente, diría que no tenemos remedio. Somos incapaces de ver la ley como un arma. Solo la vemos como una especie de escudo. ¿Pero qué clase de escudo es ese? Si el ejército ucraniano sigue las normas humanitarias de las Convenciones de Ginebra y los rusos siguen matando y torturando a civiles. Y siempre digo que no animo a dejar de usar la ley, sino a saber que los criminales de guerra también la conocen. Tienen muy buenos abogados. Saben cómo manipular. Pero, además, la guerra híbrida también es la guerra en nuestros teléfonos, en internet, para ganar la opinión pública y para ver que son mucho mejores en eso porque, bueno, quizás en Europa o América veamos algo de propaganda. Pero yo diría que la propaganda rusa es más dura. Mejor. Quizás porque es silenciosa, porque es muy delicada. Y así es como seguimos perdiendo en la guerra psicológica. No sabemos cómo vender nuestros valores. Ellos sí saben cómo hacerlo. Maniobran con eso en TikTok. ¡Qué gran batalla (se libró) en EE.UU. para prohibir TikTok porque los chinos están entrenando a la joven generación estadounidense para ser débiles, para que se avergüencen de ser estadounidenses! Así que siempre digo que cuando entrenas a tu generación así, nunca irían a la guerra por la libertad. Nunca verían el valor de luchar o morir por su país. Así que los chinos saben cómo actuar. Pero nosotros, los occidentales, solo actuamos cuando algo está sucediendo. Y yo afirmo que esto es demasiado tarde.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019. Foto: Archivo Kevin Lamarque

Usted ha trabajado en la región del Indo-Pacífico. ¿Cuál es la relevancia de esa región para la seguridad Euroatlántica?

No podemos hablar de Rusia sin China. Tienen una relación muy fuerte. Obviamente, comparten los mismos valores: la vida humana no significa nada. Son capaces y están dispuestos a sacrificar vidas humanas en beneficio del partido o del gobierno. Siempre corrijo a mis amigos occidentales cuando dicen que esta es la guerra de Putin. Es que no, en absoluto. He estado en Rusia y la apoyan plenamente; sí, hay gente en contra, pero son una minoría muy pequeña. Y lo mismo ocurre en China. Están de acuerdo con este sistema. De lo contrario, estarían en contra. Así que los valores son tan diferentes que tendemos a olvidar que debemos defender la democracia y la libertad de expresión. No tengo miedo de decir que lo que he visto, lo que he investigado, eso en Rusia y China, sería inaceptable. Ya estaría en prisión siendo torturada. Así que cuando oigo que los occidentales también tienen problemas. Sí, tenemos problemas. Hay políticos corruptos. Todas las instituciones tienen ese problema. Pero la cuestión es que aquí podemos expresarnos. Podemos elegir cómo queremos vivir, a diferencia de los regímenes totalitarios. Los chinos se involucran de lleno, corrompen a políticos o compran programas de infraestructura o nuestros proyectos, y luego pueden imponer discretamente sus políticas. No podemos esperar, como oigo en Europa, que China sea solo nuestro socio económico. Porque después del dinero están los valores. Así que sí, podemos culpar al capitalismo de tantas cosas malas. Pero por otro lado, tenemos esta libertad. Si quieres ser rico, adelante, crea una empresa. Si quieres ir a la iglesia, puedes rezar. Si quieres casarte, puedes. A diferencia de los regímenes totalitarios, la gente no puede hacer eso. Por eso creo que es nuestro deber legal, pero también moral, como Occidente.

China ha ocupado el vacío de Estados Unidos en América Latina con una serie de proyectos de infraestructura…

Debido a este vacío, cuando los estadounidenses estuvieron ocupados en Irak y Afganistán durante dos décadas, los chinos se metieron. Como en la naturaleza y las relaciones internacionales. No hay lugar para el vacío, siempre habrá alguien intentándolo. Así que, o queremos estar con los buenos, donde la libertad es importante, o con el autoritarismo. No creo en la neutralidad. No podemos permitirnos la neutralidad.

Un vehículo militar pasa junto a los sistemas de defensa aérea Patriot instalados en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka al atardecer en Jasionka, sureste de Polonia, el 6 de marzo de 2025. Foto: Archivo SERGEI GAPON

¿Qué medidas específicas cree que debería tomar la OTAN y sus líderes para consolidar la fiabilidad del Artículo Cinco entre todos los aliados? Pacta sunt servanda hasta que dejen de serlo.

Exactamente, en el papel del acuerdo, sí, nosotros, los 32 países de la OTAN, firmamos el Tratado de Washington. Pero el artículo cinco, si se lee con atención, dice lo que los países consideran necesario. No significa enviar todas las fuerzas armadas. También significa los animo. Les envío apoyo político. Así que esto es importante para que cumplan con el artículo cinco, pero según lo consideren necesario. Diría que la mentalidad de los líderes, los políticos de alto rango, los oficiales superiores, los generales, debe cambiar. Ahora estamos debatiendo la legítima defensa preventiva. Así podríamos atacar antes de que ocurra algo. Así que, según los derechos humanos o el derecho internacional en general, solo se puede atacar usando la fuerza cuando se está siendo atacado. Pero en la doctrina estadounidense, es diferente. Si ya se está presenciando que el enemigo está preparando algo, se está preparando un ataque mortal. Sí, se puede prevenir atacando. Así que, desde el punto de vista legal, no se te acusará de agresor, sino de defensor. En Europa, no tenemos esa doctrina. Desafortunadamente es muy ingenuo. Tenemos que esperar a que nos maten, a que algo suceda, para luego contraatacar,Esto es ridículo. Esto está mal. No debería ser así. Pero, de nuevo, esa es la ley. Así que para cambiar la ley, tenemos que cambiar la mentalidad muy lentamente. En el Comité Militar de la OTAN, empiezan a preguntarse: quizá también deberíamos tener esta legítima defensa preventiva. Si fuera así, sería mucho más fácil, porque es estúpido que nos limitemos a perjudicarnos, a nuestro propio beneficio, porque decimos: no, no deberíamos ser los malos. Alguien está preparando ataques. Ya lo están haciendo en nuestros puertos, nuestras infraestructuras, nuestros sistemas ferroviarios. Rusia y China tienen acceso a todo y nosotros seguimos sin hacer nada. Si yo fuera el enemigo, sabría exactamente dónde atacar, debido a nuestra fragilidad. Así que espero que nos mantengamos firmes. Me enorgullece que Polonia esté asumiendo este liderazgo, especialmente para nuestros países centroeuropeos. Durante mucho tiempo dependimos políticamente de Rusia. Entonces, energéticamente, toda la energía provenía de Rusia. Pero ahora sabemos que es hora de intensificar la acción. No necesariamente para depender de EE.UU., porque, como decíamos, EE.UU. podría estar ocupado en otras partes del mundo, en el Caribe, en Venezuela, luchando contra los cárteles de la droga. Así que Ucrania no es la prioridad. Así que, en lugar de estar celosos y enojados deberíamos hacer algo por nuestros ciudadanos.