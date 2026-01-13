Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “Perder el régimen de Maduro para China significa la falta de acceso a esta parte del mundo por lo que buscarán soluciones a través de otros estados”

La intervención militar de Estados Unidos, el sábado 3 de enero en Venezuela, que destituyó al líder de ese país Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra preso en Nueva York, provocó un remezón en la comunidad internacional.

La abogada polaca experta en derecho internacional del Atlantic Council, consultora de la OTAN y investigadora del Indopacífico, miembro del Cuerpo de Marines de EE.UU. y del Consejo Atlántico, Joanna Siekiera analizó la actual situación en conversación con La Tercera.

¿Cómo evalúa la importancia de la destitución de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses desde la perspectiva europea?

En general, los líderes europeos aprueban lo que está sucediendo. Condenan el régimen. Pero hay algunos líderes, analistas o incluso abogados que condenan la intervención militar de Estados Unidos. La cuestión es que no comprenden que Venezuela estaba bajo el régimen de Nicolás Maduro, un criminal con cinco años de condena por sus actividades como narcotraficante, responsable de un golpe militar por no haber sido elegido democráticamente. Así que observo que este componente está muy ausente: la gente piensa que era un país totalmente estable e independiente que de repente fue invadido por otro país, Estados Unidos. Que era un país cuyo presidente fue secuestrado, y esos términos, “secuestrado para una invasión”, se repiten en los medios. Lo cual es erróneo porque se está pasando por alto el componente de los derechos humanos. Nadie evalúa a esos millones de refugiados que tuvieron que escapar de su régimen, cuyos oponentes políticos fueron torturados, asesinados, secuestrados de sus familias. Así que podríamos evaluar si la intervención fue correcta o incorrecta, pero al final se trata de otra nación sometida a graves restricciones. Un régimen sin acceso a libertades como la libertad de expresión, la libertad religiosa y las formas democráticas de gobierno. Lamento decir que la Unión Europea no comprende la situación completa. Desafortunadamente.

¿Cómo esta operación afectará la dinámica entre Estados Unidos y China?

Para algunos, y siempre me gusta abordar este argumento desde la perspectiva del abogado del diablo, algunos argumentan que esto provocará que el tándem China-Rusia avance aún más, que sea más audaz, que Rusia no solo no detenga la guerra en Ucrania, sino que tal vez avance más. Pero quiero recordar que Rusia o China nunca han esperado ninguna excusa. Nunca esperaron nada que Estados Unidos hiciera. Por supuesto que usarían cualquier cosa como excusa. Ellos persistirían con sus acciones autoritarias, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, no diría que de repente China y Rusia serían más agresivas, ya que de alguna manera Estados Unidos desencadenó este tándem. Pero, de nuevo, cuando analizamos quién condenó la intervención de EE.UU., los líderes de China y Corea del Norte se reunieron oficialmente. Esos países discrepan. Condenan enérgicamente lo sucedido. Así que no diría que eso afectará mucho la dinámica. Porque Rusia y China no miran a Occidente para llevar adelante sus acciones.

Al investigar la relación entre Rusia y China y los valores democráticos occidentales, ¿Qué prevé que suceda ahora?

Creo que habrá una división aún mayor entre nosotros y ellos. Siempre que digo esto en mis conferencias o clases militares, cuando alguien me critica y me pregunta por qué divido al mundo. Y yo les respondo: ‘No soy yo’. Esos son básicamente países occidentales que apoyan las reformas políticas democráticas y la libertad de expresión. Y los que no, o están gobernados por un partido o la inteligencia, como Cuba, por ejemplo. O por un dictador. Y tienen sus propios aliados. Solo quiero recordar que, en el caso de China y Venezuela, estaban bajo una asociación estratégica. Y es muy importante que China solo tuviera cinco países bajo la llamada Weather Strategic Partnership (Asociación estratégica a toda prueba y todo el tiempo). Así que, independientemente (de lo que ocurra) estarán juntos: China con Pakistán, Bielorrusia, Etiopía, Uzbekistán y Hungría.

Mucha gente tiende ahora a olvidar la estrecha relación que existía entre el régimen venezolano y el Partido Comunista Chino. ¿Podría explicar las posibles consecuencias económicas para China tras la pérdida de influencia en Venezuela?

Exactamente. China nunca se interesó en el ámbito político. Y debido a que impulsan sus reformas a través de la economía y la estrategia. Como lo hacen en mi área de investigación en el Pacífico, pero también en África y Sudamérica, lamentablemente estaban más interesados ​​en el petróleo, por supuesto, para usarlo como palanca. Así que gastaron más de 60 millones de dólares en acuerdos contractuales para asegurar este comercio con petróleo, pero también con energía. Para China, perder el régimen de Maduro significaría la falta de acceso a esta parte del mundo. Por lo tanto, buscarán soluciones a través de otros estados. Lo más razonable sería Cuba. Así que creo que ese es otro tema que podríamos explorar mucho.

Es una experta en el Indopacífico con muchos años de investigación, ¿cómo afecta este cambio de enfoque de EE. UU. hacia un dominio hemisférico a este compromiso en Europa y Asia?

Es una muy buena pregunta. Porque algunos analistas argumentan que de repente tendríamos una división entre el hemisferio occidental y el oriental. Pero, como todos sabemos, los países quieren mantener su esfera de influencia donde puedan. El mejor ejemplo es Alemania. Al participar en todas las reuniones sobre derechos humanos del sur de Asia, invierte mucho en la democratización, la promoción de la protección de los derechos humanos y la condena de las violaciones de derechos humanos en China. Por otro lado, China sigue siendo su principal socio económico y lo reconocen abiertamente como su socio estratégico, que opera en todos los puertos, astilleros y aeropuertos, incluso a través de empresas tecnológicas en Alemania. Yo no diría que ahora la división será diferente de todos modos, sino más bien, los países van a actuar de forma más diligente, de forma más silenciosa, y preferirían discutir entre ellos cómo seguir adelante, porque tal vez empezamos a aprender de China, que está muy adelantada en la planificación para las próximas décadas, a diferencia de nosotros que somos receptivos. Si algo pasa, entonces hacemos algo. Como profesora de soldados estadounidenses, pero también de soldados latinoamericanos a través del Ejército de EE. UU., puedo observar que estamos construyendo este poder blando, mostrando a esos soldados cómo se puede vivir en EE.UU. Cuáles son los valores que los países occidentales comparten, que es mejor para ti y para tu futura generación, tus hijos, vivir bajo el paraguas de la democracia en lugar del comunismo. Apruebo totalmente este enfoque de vender la idea que siempre es mejor si las personas son libres de elegir su forma de gobernar.

Algunos dicen que la Guerra Fría nunca terminó. Otros dicen que ahora está en una nueva fase. ¿Cómo cree que evolucionará la idea de la Guerra Fría en relación con los futuros conflictos o crisis geopolíticas?

También creo que hay otra fase de la Guerra Fría. Tenemos países libres basados ​​en la democracia, los derechos humanos, la transparencia de la administración pública y tenemos regímenes autoritarios con partidos o inteligencia, como en Cuba, dictaduras Creo que los conflictos o las crisis serán menos confrontacionales. Habrá más presencia de las fuerzas armadas, por supuesto como una forma de atacar un objetivo, como lo hizo Estados Unidos contra Irán el mes pasado al atacar a Hezbolá. Y creo que esa es una nueva forma de lidiar, nos guste o no. Los países no están dispuestos a una guerra a gran escala. Prefieren soluciones rápidas. Y, de nuevo, siempre decía que, cuando el régimen venezolano colapsó el 3 de enero, ¿quiénes eran los más felices del planeta? Los iraníes. Porque ellos vieron que era posible, que podían hacer lo mismo. Los venezolanos de todo el mundo también estaban muy contentos de poder regresar finalmente a su país. Claro que no sin problemas, porque tenemos otro problema con los chavistas. Pero aun así, debemos recordar que siempre nos resulta más fácil hablar desde nuestras cómodas vidas en democracia. Pero siempre hay seres humanos que sufren a causa de los regímenes.

¿Qué perspectivas ve de lo que pueda ocurrir en Cuba?

Una vez más, la gente olvida que Cuba es una isla. No tienen recursos. Los necesitan. Además, son un país comunista. ¿Quién es su mayor aliado? Solía ​​ser Venezuela, pero también China, Rusia e Irán. Un grupo tan grande de regímenes malvados para quienes los derechos humanos o las vidas no importan. Incluso usan vidas para su propio beneficio. Algunos comentaristas tienden a olvidar que si destruimos el régimen cubano, eso también afectará la influencia iraní, rusa y china en Latinoamérica. Porque esos países, al atacarnos, quieren desestabilizar el mundo. Quieren cambiar dólares estadounidenses por otras monedas o por oro. Quieren socavar el sistema de derecho internacional mediante la imposición de sanciones. Y esa era la razón por la que Irán también era tan cercano al régimen venezolano, porque ambos estaban en contra de las sanciones conjuntas, tanto Venezuela como Irán. Tenían las mismas sanciones. Así que, de hecho, eso los acercó muchísimo. El resultado de atacar Cuba sería como un efecto dominó. Para demostrarles a Rusia, China e Irán que ya no son una influencia. Influyentes en esta parte del mundo, lo cual es relativamente fácil para los estadounidenses. Quizás Venezuela fue una prueba de cómo reaccionaría la comunidad internacional. A mis colegas abogados internacionales, les digo: “Muéstrenme el artículo que fue violado por la intervención estadounidense, porque solo podemos discutir desde el punto de vista político y humanitario”. Pero, ¿qué artículo de la ONU se violó? Sí, tenemos el principio de la prohibición de la intervención en los asuntos internos. ¿Pero qué significa eso realmente? Es muy claro, es una cláusula. Y no digo que de repente todos lanzarán sus ataques aéreos a otros países. Pero, de nuevo, si organizaciones como las Naciones Unidas dejan de proteger vidas humanas, entonces tal vez necesitemos a este gran sheriff, que seríamos nosotros, tal vez la Unión Europea. Nosotros, los europeos, pensamos que todos los demás viven como nosotros, lo cual es totalmente falso. Siempre tenemos que pensar desde la perspectiva de otro país para entender sus necesidades, sus aliados, sus activos, pero también la falta de activos, aliados. Por lo tanto, la inteligencia, el análisis, el asesoramiento, entrenamiento cibernético, todo eso resulta no ser suficiente para proteger al régimen venezolano. por lo tanto, tal vez Cuba sea el siguiente.