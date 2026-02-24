SUSCRÍBETE
    Mundo

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    El presidente del Consejo de Ministro, Hernándo de Soto, negó la información de prensa que señalaba que había presentado su renuncia. “Por supuesto, todo sigue viento en popa. Es un compromiso… esos son rumores que ni siquiera voy a calificar”, declaró a ‘La Rotativa del Aire’.

    Por 
    Ignacio Vera
    El presidente interino de Perú, José María Balcázar. Foto: archivo PRESIDENCIA DE PERÚ

    La juramentación del gabinete peruano no ha estado ajena a la controversia. Esto debido a los roces que tuvo el presidente José María Balcázar con el pemier Hernándo de Soto que incluso llevó a la especulación de la prensa de que éste había renunciado.

    Sin embargo, el mismo De Soto negó esta información en una entrevista con la radio RPP. “Por supuesto, todo sigue viento en popa. Es un compromiso… esos son rumores que ni siquiera voy a calificar”, declaró a ‘La Rotativa del Aire’.

    El mandatario tenía todo listo para la juramentación de hoy. Según El Comercio, hasta el momento iban a continuar los ministros de Economía, Dennisse Miralles, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ambos nombrados por el ahora censurado mandatario José Jerí. En cambio, la ministra de Desarrollo Social de Jerí, Lesly Shica, habría presentado su renuncia al cargo.

    La llegada de De Soto como presidente del consejo ministerial no pasó desapercibida en la política peruana. Esto, porque entre Balcázar y el próximo líder del gabinete hay diferencias ideológicas que parecieran, en principio, inflanqueables.

    El actual presidente peruano es de tintes políticos de izquierda nacionalista y antifujimorista. De Soto, en cambio, es un economista liberal, fundador del centro de estudios liberales Instituto Libertad y Democracia y exmiembro del partido neoliberal y anticomunista Avanza País.

    Sobre esto, en entrevista con el medio peruano Exitosa, el presidente interino señaló lo siguiente: “No nos queda para ensayar ningún tipo de modelo socialista ni nada por el estilo. Aquí no hay ningún tipo de orientación ideológica”. Luego, indicó que al frente del gabinete era fundamental contar con una de las “personalidades más influyentes” en la economía peruana y mundial, calificando a De Soto como “un hombre comprometido con el modelo económico liberal en el mundo”.

    El economista y próximo presidente del Consejo de Ministros, Hernando de Soto. Foto: archivo

    También subrayó que el nuevo titular de la presidencia ministerial “es un hombre con excelentes contactos que debemos aprovechar”.

    Tras adular a De Soto, explicó que la principal prioridad de su gestión será “garantizar la estabilidad económica y entregar el mando sin sobresaltos”, asegurando continuidad en las políticas macroeconómicas y confianza en los mercados financieros. También, advirtió que la orientación general del gabinete será definida por el Ejecutivo y el primer ministro, y que “no podemos tener alguien que sea disidente de la línea del premier. El gabinete estará conformado básicamente bajo este marco”.

    “Mi meta es entregar el mando de forma transparente en julio”, insistió Balcázar en la entrevista con el medio.

    Reacciones

    La legisladora de Fuerza Popular —partido fujimorista— Patricia Juárez llamó a poner fin a las confrontaciones políticas y a apoyar la labor del titular del gabinete, y el congresista ultraconservador, José Cueto, expresó su respaldo a De Soto. Pero advirtió que se debe actuar con prudencia ante eventuales iniciativas de carácter populista. Por su parte, Guido Bellido, el izquierdista y exjefe del Consejo de Ministros, afirmó que el equipo ministerial debería mantener únicamente a aquellos ministros que acrediten resultados concretos.

    Juárez insistió en la necesidad de “poner paños fríos a cualquier enfrentamiento que haya entre los peruanos”, señalando que “falta muy poco tiempo (para las elecciones generales)” y que el país debe “dar al señor Balcázar toda la buena energía”. Además, remarcó el supuesto prestigio internacional de De Soto, calificándolo como un referente nacional y “consultor internacional importante”. Juárez consideró que, dada la brevedad del periodo de transición, el nuevo premier no debería proponer reformas de gran alcance.

    Por su parte, Cueto destacó el supuesto aporte de De Soto en la lucha contra la pobreza, recordando “el libro que él ha promovido durante muchos años en muchos países tratando de sacar adelante, sobre todo, a la gente más pobre”. A su vez, recalcó la experiencia del economista tras años de intercambios y su conocimiento del “Perú profundo”. Sobre el futuro del gabinete, Cueto dejó claro que la decisión recae únicamente en el Ejecutivo y no debe estar condicionada por intereses partidarios: “Acá no se trata de inclinar la balanza a uno u otro lado”, afirmó.

