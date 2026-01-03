Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

El líder opositor venezolano Juan Guaidó se refirió a la captura de Nicolás Maduro este 3 de enero de 2026, calificando el hecho como un paso decisivo en el fin de la impunidad y la recuperación de la democracia en Venezuela.

Guaidó, quien desde 2019 ha encabezado la oposición al régimen de Maduro, publicó un mensaje en X recordando las imputaciones y recompensas ofrecidas por Estados Unidos en los últimos años.

En su mensaje, Guaidó escribió: “EEUU imputa a Maduro por narcoterrorismo y ofrece $15 millones de recompensa” (26 de marzo de 2020), agregando que posteriormente, “la recompensa se eleva a $50 millones” (7 de agosto de 2025). Sobre la captura reciente, señaló que “se acaba la impunidad. La justicia importa. Viene la democracia”.

El anuncio de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se produce tras acusaciones presentadas en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, según informó la fiscal estadounidense Pamela Bondi.

La operación contó con el respaldo del gobierno del presidente Donald Trump, cumpliendo años de advertencias y recompensas que buscaban llevar a Maduro ante la justicia internacional.