SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Jueza prohíbe ingreso de nuevos migrantes al “Alcatraz de los Caimanes” de Trump

La magistrada Kathleen Williams ordenó además desmantelar parte de su infraestructura, respondiendo a una demanda presentada ante posibles implicaciones medioambientales de la construcción, símbolo de las políticas migratorias del presidente de EE.UU.

Por 
Europa Press
Una jueza de Florida prohibió el ingreso de más migrantes al centro de detención inaugurado por Donald Trump en julio pasado. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Una jueza federal de Florida ordenó este jueves al centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” -por los caimanes de la zona de los Everglades donde se encuentra-, impedir el ingreso de nuevas personas y retirar parte de su infraestructura en un plazo de 60 días.

La magistrada Kathleen Williams, quien ya paralizó temporalmente obras de ampliación en el lugar a principios de agosto, prohibió así el alojamiento de más detenidos, al margen de los que ya acoge el centro, así como instalar cualquier infraestructura adicional al aeropuerto abandonado donde se emplaza el recinto.

En este sentido, Williams pidió que “todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos” que se agregaron a las instalaciones deben retirarse dentro de los 60 días posteriores a la orden.

Este fallo preliminar responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas e indígenas ante las posibles implicaciones medioambientales de esta construcción, convertida en símbolo de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La zona de Everglades es una región rica en humedales y con presencia de numerosas especies animales, como los caimanes que dan nombre a las instalaciones construidas en torno a una pista de aterrizaje de entrenamiento para pilotos, prácticamente en desuso. Cuenta con 3.400 metros y forma parte de un enclave de 101 kilómetros cuadrados, situado a 70 kilómetros de Miami.

La Administración Trump quiere ampliarlas para hacer de ellas un referente dentro de su controvertida política migratoria, que pasa por acelerar las detenciones y las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.

Más sobre:TrumpMigraciónAlligator AlcatrazFloridaMedio ambienteEvergladescentro de detención

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan a 12 los policías muertos por el derribo de un helicóptero con un dron en Colombia

Sin temas valóricos y con foco en seguridad, economía y derechos sociales: Kast presenta su programa de gobierno

Nevadas obligan a cerrar distintas rutas de la Región Metropolitana y de Valparaíso

EE.UU. anuncia que mató a un importante financista del Estado Islámico en incursión en Siria

Comienza a nevar en comunas de la RM: revisa registros subidos a redes sociales

FACH señala que restos de avión hallados en Parque Nacional Morro Moreno corresponderían a nave accidentada en 1977

Lo más leído

1.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

2.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

3.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Sin temas valóricos y con foco en seguridad, economía y derechos sociales: Kast presenta su programa de gobierno
Chile

Sin temas valóricos y con foco en seguridad, economía y derechos sociales: Kast presenta su programa de gobierno

Nevadas obligan a cerrar distintas rutas de la Región Metropolitana y de Valparaíso

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM
Negocios

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Marceleconomics: las cifras del ministro saliente

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Azul y Azul y la Embajada de Chile logran la liberación de los hinchas de la U detenidos en Argentina
El Deportivo

Azul y Azul y la Embajada de Chile logran la liberación de los hinchas de la U detenidos en Argentina

River Plate de Paulo Díaz elimina a Libertad de Paraguay en los penales y avanza a cuartos de la Copa Libertadores

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Jueza prohíbe ingreso de nuevos migrantes al “Alcatraz de los Caimanes” de Trump
Mundo

Jueza prohíbe ingreso de nuevos migrantes al “Alcatraz de los Caimanes” de Trump

Aumentan a 12 los policías muertos por el derribo de un helicóptero con un dron en Colombia

EE.UU. anuncia que mató a un importante financista del Estado Islámico en incursión en Siria

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos