Jueza prohíbe ingreso de nuevos migrantes al “Alcatraz de los Caimanes” de Trump

Una jueza de Florida prohibió el ingreso de más migrantes al centro de detención inaugurado por Donald Trump en julio pasado. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Una jueza federal de Florida ordenó este jueves al centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” -por los caimanes de la zona de los Everglades donde se encuentra-, impedir el ingreso de nuevas personas y retirar parte de su infraestructura en un plazo de 60 días.

La magistrada Kathleen Williams, quien ya paralizó temporalmente obras de ampliación en el lugar a principios de agosto, prohibió así el alojamiento de más detenidos, al margen de los que ya acoge el centro, así como instalar cualquier infraestructura adicional al aeropuerto abandonado donde se emplaza el recinto.

En este sentido, Williams pidió que “todos los generadores, gas, aguas residuales y otros recipientes para desechos y residuos” que se agregaron a las instalaciones deben retirarse dentro de los 60 días posteriores a la orden.

Este fallo preliminar responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas e indígenas ante las posibles implicaciones medioambientales de esta construcción, convertida en símbolo de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La zona de Everglades es una región rica en humedales y con presencia de numerosas especies animales, como los caimanes que dan nombre a las instalaciones construidas en torno a una pista de aterrizaje de entrenamiento para pilotos, prácticamente en desuso. Cuenta con 3.400 metros y forma parte de un enclave de 101 kilómetros cuadrados, situado a 70 kilómetros de Miami.

La Administración Trump quiere ampliarlas para hacer de ellas un referente dentro de su controvertida política migratoria, que pasa por acelerar las detenciones y las deportaciones de inmigrantes en situación irregular.