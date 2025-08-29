SUSCRÍBETE
Mundo

Karina Milei es evacuada en medio de incidentes en cierre de campaña libertaria en Corrientes

La también secretaria General de la Presidencia había asistido al cierre de campaña del candidato a gobernador de la ciudad por La Libertad Avanza, pero tuvo que ser sacada del lugar rápidamente ante la llegada de manifestantes peronistas.

Por 
Lya Rosen
Karina Milei en un acto de La Libertad Avanza. REUTERS/Agustin Marcarian Agustin Marcarian

A solo horas de haber escapado junto a su hermano, el presidente de Argentina, Javier Milei, de la “lluvia de piedras” que los recibió el miércoles durante una caravana electoral al sur de Buenos Aires, Karina Milei nuevamente debió ser evacuada de otro acto político.

Esta vez del cierre de campaña en Corrientes de Lisandro Almirón, el candidato a gobernador de la ciudad por La Libertad Avanza (LLA), al que la secretaria General de la Presidencia había asistido en compañía del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en su cargo de jefa del partido.

Pero no pasaron muchos minutos de la anunciada caminata por el centro de la ciudad, que debía realizar junto al candidato, cuando un grupo de manifestantes opositores llegó al lugar y comenzaron a pelearse con quienes apoyan a los libertarios.

Como relata el diario La Nación, esto ocurrió en el centro de la ciudad del noreste argentino, cuando eran casi las seis de esta tarde y Milei solo pudo avanzar una cuadra flanqueada por Almirón y Menem, para luego, entre empujones y gritos, ser subida rápidamente a una camioneta negra que la llevó al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires.

Detrás de ella, como relata el periódico, quedó una pelea entre los militantes de Libertad Avanza y un grupo de manifestantes ligados al peronismo, que habían llegado con banderas y pancartas para confrontar a los representantes del gobierno libertario.

Javier Milei fue atacado durante una concentración pública en Lomas de Zamora, Buenos Aires.

El enfrentamiento terminó con dos detenidos por parte de la policía provincial, que hasta ese momento se había mantenido alejada del lugar del encuentro político, pero expectantes ante la tensión, marcada por insultos desde ambos bandos, que había entre libertarios y opositores antes de la llegada de Milei.

El accidentado cierre de campaña en Corrientes se suma así al incidente del miércoles en Lomas de Zamora, al al sur de Buenos Aires, donde fueron recibidos con piedras. Un incidente calificado por el Presidente argentino como “una situación aberrante” que, “se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras” que le vinculan a él y a su hermana en el cobro de sobornos.

En una semana en la que además ambos fueron denunciados formalmente ante la Fiscalía, aunque para el mandatario esto “no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, como todos las anteriores, una nueva mentira”.

