Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular e hija del desaparecido exmandatario Alberto Fujimori, anunció este jueves su precandidatura a la Presidencia de Perú en las elecciones previstas para abril de 2026.

“Hoy aquí rodeada de la familia ‘fujimorista’ quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular”, declaró en un acto desde la localidad de Trujillo, donde dijo que “solo” aspira a la jefatura del Estado no así al senado “porque no quiero ni necesito inmunidad” y con el objetivo de “rescatar a Perú de la violencia”.

En esta línea, señaló que se presenta “para recuperar nuestras calles, para recuperar la frontera, para construir penales de alta seguridad, (...) devolverle el orden, la autoridad y la seguridad que necesitan todos los peruanos”.

Fujimori, que de ser elegida candidata concurrirá a las presidenciales por cuarta vez, aseguró que “si el pueblo peruano me da esta confianza (...) gobernaré como gobiernan las mujeres y las madres en sus casas, con cabeza fría, con el corazón grande, con las manos limpias”.

Quiero ser presidenta del Perú para devolverle el orden, la autoridad y la seguridad que necesita nuestro país!! 🇵🇪 pic.twitter.com/bHNGAdoun5 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 31, 2025

Su anuncio llega un día antes de que cierre el plazo para que las formaciones políticas inscriban a sus precandidatos e inicien sus primarias, lo que permitirá conocer a los candidatos oficiales de cada partido para las elecciones del próximo 12 de abril.

Su decisión se produce además poco después de que el Tribunal Constitucional ordenara archivar la investigación en su contra por financiación irregular de sus campañas electorales en 2011 y 2016, como parte del caso conocido como Cócteles.

Esto luego de considerar que la acusación e indagación por los aportes a las campañas carecían de sustento jurídico y que se vulneró el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia, de acuerdo a las informaciones de la emisora RPP.