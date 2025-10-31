OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

La hija del desaparecido exmandatario Alberto Fujimori aseguró que aspira por cuarta vez al cargo con el objetivo de rescatar a su país de la violencia.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Keiko Fujimori. Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP. ERNESTO BENAVIDES

Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular e hija del desaparecido exmandatario Alberto Fujimori, anunció este jueves su precandidatura a la Presidencia de Perú en las elecciones previstas para abril de 2026.

“Hoy aquí rodeada de la familia ‘fujimorista’ quiero anunciar mi decisión de ser candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular”, declaró en un acto desde la localidad de Trujillo, donde dijo que “solo” aspira a la jefatura del Estado no así al senado “porque no quiero ni necesito inmunidad” y con el objetivo de “rescatar a Perú de la violencia”.

En esta línea, señaló que se presenta “para recuperar nuestras calles, para recuperar la frontera, para construir penales de alta seguridad, (...) devolverle el orden, la autoridad y la seguridad que necesitan todos los peruanos”.

Fujimori, que de ser elegida candidata concurrirá a las presidenciales por cuarta vez, aseguró que “si el pueblo peruano me da esta confianza (...) gobernaré como gobiernan las mujeres y las madres en sus casas, con cabeza fría, con el corazón grande, con las manos limpias”.

Su anuncio llega un día antes de que cierre el plazo para que las formaciones políticas inscriban a sus precandidatos e inicien sus primarias, lo que permitirá conocer a los candidatos oficiales de cada partido para las elecciones del próximo 12 de abril.

Su decisión se produce además poco después de que el Tribunal Constitucional ordenara archivar la investigación en su contra por financiación irregular de sus campañas electorales en 2011 y 2016, como parte del caso conocido como Cócteles.

Esto luego de considerar que la acusación e indagación por los aportes a las campañas carecían de sustento jurídico y que se vulneró el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia, de acuerdo a las informaciones de la emisora RPP.

Más sobre:Keiko FujimoriPerúPrecandidaturaPresidenciaFuerza Popular

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo

Detienen a delincuente vinculado a robo que terminó con adulta mayor fallecida tras asalto a su vivienda en San Bernardo

Harold Mayne-Nicholls dice que “no se arrepiente” de pelea con Antonio Neme: “Si me lo hace de nuevo, de nuevo”

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuestos

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuestos

5.
Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

Satu Rämö, escritora best seller de novela negra en Europa: “Hay demasiados personajes masculinos en los libros de crímenes”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo
Chile

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo

Detienen a delincuente vinculado a robo que terminó con adulta mayor fallecida tras asalto a su vivienda en San Bernardo

Harold Mayne-Nicholls dice que “no se arrepiente” de pelea con Antonio Neme: “Si me lo hace de nuevo, de nuevo”

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%
Negocios

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita
El Deportivo

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita

“Manden fotos de búhos”: las múltiples burlas de Lanús contra la U tras el polémico partido en la Copa Sudamericana

El particular análisis de Michael Clark tras la eliminación de la U y la polémica con la ANFP: “A la FIFA, nomás”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular
Mundo

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”