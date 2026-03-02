Kuwait confirma que varios aviones militares de EE.UU. se han estrellado en su territorio

Las autoridades de Kuwait han confirmado este lunes que varios aviones militares estadounidenses se han estrellado durante la jornada en su territorio, en medio de una nueva oleada de ataques iraníes en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, ha señalado que “varios aviones militares estadounidenses se han estrellado esta mañana”, antes de agregar que “todos los tripulantes están a salvo”, sin dar detalles sobre si fueron derribados.

BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Así, ha manifestado que las autoridades han lanzado operaciones de búsqueda y rescate para localizar a los militares, que han sido “trasladados a un hospital”, donde se encuentran “estables”. “Hubo coordinación directa con las fuerzas estadounidenses sobre las circunstancias del incidente y se adoptaron medidas técnicas conjuntas”, ha detallado.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha alertado en su página web sobre “la continuada amenaza de ataques con misiles y drones” en Kuwait y ha pedido a la población que no se dirija al edificio, en medio de informaciones en redes sociales sobre que las instalaciones habrían sido alcanzadas, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este punto.

⚡️Iran claims it shot down a U.S. fighter jet in the skies over Kuwait



The pilot managed to eject and survived, Iranian outlet Tasnim reports.



There is no independent confirmation of this information so far. pic.twitter.com/8nfTykAlMd — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026

“La Embajada de Estados Unidos en Kuwait insta a sus ciudadanos a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques. El personal de la Embajada de Estados Unidos se encuentra resguardado”, ha subrayado, al tiempo que ha pedido que estas personas “vayan al piso más bajo posible y no se acerquen a las ventanas” ni “salgan a la calle”.

El Ejército de Irán ha confirmado a primera hora del día una nueva oleada de ataques con misiles contra la base aérea estadounidense de Alí al Salem, en Kuwait, y contra varios buques en la zona norte del océano Índico, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin que por ahora haya más detalles sobre estos sucesos, acompañados por nuevas oleadas de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país.