SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Un análisis de contenido hecho por The Guardian mostró que 26 de los 31 días de enero el empresario sudafricano publicó contenido relacionado con la supremacía racial en X.

    Por 
    Ignacio Vera
    Según un análisis de The Guardian, Elon Musk tendría una creciente obsesión con preservar la “supremacía blanca”. Foto: Archivo

    Elon Musk -director ejecutivo de X, Tesla, Starlink y la persona más rica del mundo- teme que la “raza blanca” desaparezca de la faz de la Tierra o pierda su supremacía. Así lo concluye un análisis de contenido hecho por el diario británico The Guardian, que tuvo como objeto de estudio las publicaciones del sudafricano en X.

    Por ejemplo, el 22 de enero, poco antes de subir al escenario del Foro Económico Mundial de Davos, escribió en una publicación que “los blancos son una minoría en rápida desaparición”.

    Para el empresario, esto se ha convertido en una obsesión, ya que habló sobre las amenazas a la “raza blanca” y promovió teorías antiinmigratorias durante 26 de los 31 días de enero, incluyendo la predilecta de los teóricos de la conspiración del “gran reemplazo”: la idea de que las élites liberales o el “lobby judío” conspiran para utilizar la inmigración para reemplazar a las poblaciones blancas.

    El análisis del medio británico destacó que las publicaciones en X de Musk fueron difundidas a, al menos, 234 millones de cuentas. Este número corresponde a la cantidad de seguidores que el empresario tiene en su propia red social.

    Inmerso en el supremacismo

    Entre los investigadores que llevaron a cabo el análisis, la conclusión es evidente: Elon Musk tendría una obsesión con la supremacía blanca.

    La cofundadora del Proyecto Global Contra el Extremismo y que participó en el estudio, Heidi Beirich, hizo hincapié en evitar los prejuicios personales del ejercicio. “Si quitaras el nombre de Elon Musk de estas cosas y me las mostraras, pensaría que se trata de un supremacista blanco”, afirmó la investigadora.

    Y es que Musk ha promovido durante años contenido antiinmigrante y de extrema derecha en sus publicaciones, además de respaldar a activistas y partidos políticos conservadores de todo el mundo.

    Sin embargo, las publicaciones más recientes del director ejecutivo de Tesla muestran una dedicación más consistente y explícita con el contenido racista y nativista. Beirich afirmó que Musk está “inmerso en el mundo del nacionalismo blanco”.

    Una red social para racistas

    Algunos posts fueron escritos personalmente por el dueño de Tesla y Starlink, pero la mayoría consisten en reposteos de activistas de extrema derecha o comentarios y muestras de aprobación en sus publicaciones.

    El 7 de enero, por ejemplo, un influencer de extrema derecha que, refiriéndose al discurso de investidura del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, escribió: “Solo quieren erradicar a la gente blanca, así de simple”.

    A esto, Musk contestó que “algunas personas realmente lo hacen”.

    El 9 de enero, citó en X una publicación que afirmaba que la gente blanca sería “masacrada” por ser minoría y que “la solidaridad blanca es la única forma de sobrevivir”, calificando la afirmación xenófoba de “cierta”.

    Al día siguiente, respondió afirmativamente a una publicación de una cuenta nacionalista blanca que afirmaba que “el comunismo racial que destruyó Rodesia y Sudáfrica es lo mismo que están trayendo a Estados Unidos y al resto de Occidente para convertirnos en una favela global”.

    Y, el 16 de enero, Musk republicó el mensaje de un influencer de derecha que afirmaba que “el genocidio blanco es la plataforma oficial del Partido Demócrata”.

    Ni racista ni nazi

    Musk ha negado repetidamente ser racista o antisemita, insistiendo en que condena el terrorismo y no apoya la violencia. Sin embargo, estas declaraciones a menudo han surgido en respuesta a otras que cuestionan sus supuestos compromisos antiracistas.

    En una entrevista de 2024 con Don Lemon, Musk afirmó no suscribir la “teoría del gran reemplazo”. En marzo del año pasado, reiteró que no es nazi, apenas unas semanas después de recibir condenas de grupos judíos y del presidente del Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto en Israel por un discurso pronunciado ante el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), en el que instó a los alemanes a superar sus culpas pasadas.

    Musk hizo un supuesto saludo nazi en la investidura del segundo mandato de Donald Trump. Foto: Archivo

    Ese discurso ante simpatizantes de AfD se produjo menos de una semana después de la investidura del segundo mandato de Trump, en la que el empresario sudafricano, quien apoyó incondicionalmente la campaña de Trump, realizó dos veces el Sieg Heil ante una audiencia de alcance mundial.

    Más sobre:La Tercera PMElon MuskXSupremacía BlancaStarlinkTeslaThe GuardianMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    A un mes del “estallido socialista”: el rencor que acumula el PS con Boric que propició la fractura en la alianza

    Lo más leído

    1.
    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    La lucha por el dominio del Pacífico occidental: Cómo China busca ampliar su influencia en los microestados de la región

    2.
    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    3.
    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    4.
    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años

    Cámara de Diputados de Argentina aprueba rebaja de edad de imputabilidad a los 14 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana
    Chile

    Steinert continúa con su despliegue territorial para preparar su arribo al Ministerio de Seguridad: hoy visitó La Pintana

    Defensoría de la Niñez interpone recurso de protección contra Dorothy Pérez por solicitud de datos de juventudes trans

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma
    Negocios

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025
    El Deportivo

    Al fondo de Sudamérica y muy lejos de Argentina y Brasil: la liga chilena fue la segunda con menos partidos en 2025

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry definen el paso a las semifinales del ATP de Buenos Aires en el tercer set

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Entre AC/DC, Soda Stereo y Rosalía: los conciertos que marcarán la primera mitad de 2026

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca
    Mundo

    La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

    Canciller alemán afirma que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles