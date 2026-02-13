La actividad de Elon Musk en redes sociales revelaría una creciente obsesión con la supremacía blanca

Según un análisis de The Guardian, Elon Musk tendría una creciente obsesión con preservar la “supremacía blanca”. Foto: Archivo

Elon Musk -director ejecutivo de X, Tesla, Starlink y la persona más rica del mundo- teme que la “raza blanca” desaparezca de la faz de la Tierra o pierda su supremacía. Así lo concluye un análisis de contenido hecho por el diario británico The Guardian, que tuvo como objeto de estudio las publicaciones del sudafricano en X.

Por ejemplo, el 22 de enero, poco antes de subir al escenario del Foro Económico Mundial de Davos, escribió en una publicación que “los blancos son una minoría en rápida desaparición”.

Para el empresario, esto se ha convertido en una obsesión, ya que habló sobre las amenazas a la “raza blanca” y promovió teorías antiinmigratorias durante 26 de los 31 días de enero, incluyendo la predilecta de los teóricos de la conspiración del “gran reemplazo”: la idea de que las élites liberales o el “lobby judío” conspiran para utilizar la inmigración para reemplazar a las poblaciones blancas.

El análisis del medio británico destacó que las publicaciones en X de Musk fueron difundidas a, al menos, 234 millones de cuentas. Este número corresponde a la cantidad de seguidores que el empresario tiene en su propia red social.

Whites are a rapidly dying minority https://t.co/Kvoe9YO5Ys — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2026

Inmerso en el supremacismo

Entre los investigadores que llevaron a cabo el análisis, la conclusión es evidente: Elon Musk tendría una obsesión con la supremacía blanca.

La cofundadora del Proyecto Global Contra el Extremismo y que participó en el estudio, Heidi Beirich, hizo hincapié en evitar los prejuicios personales del ejercicio. “Si quitaras el nombre de Elon Musk de estas cosas y me las mostraras, pensaría que se trata de un supremacista blanco”, afirmó la investigadora.

Y es que Musk ha promovido durante años contenido antiinmigrante y de extrema derecha en sus publicaciones, además de respaldar a activistas y partidos políticos conservadores de todo el mundo.

The radical leftists are really upset that they had to take time out of their busy day praising Hamas to call me a Nazi — Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2025

Sin embargo, las publicaciones más recientes del director ejecutivo de Tesla muestran una dedicación más consistente y explícita con el contenido racista y nativista. Beirich afirmó que Musk está “inmerso en el mundo del nacionalismo blanco”.

Una red social para racistas

Algunos posts fueron escritos personalmente por el dueño de Tesla y Starlink, pero la mayoría consisten en reposteos de activistas de extrema derecha o comentarios y muestras de aprobación en sus publicaciones.

El 7 de enero, por ejemplo, un influencer de extrema derecha que, refiriéndose al discurso de investidura del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, escribió: “Solo quieren erradicar a la gente blanca, así de simple”.

A esto, Musk contestó que “algunas personas realmente lo hacen”.

Some people really do https://t.co/qoM7i0QVa0 — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2026

El 9 de enero, citó en X una publicación que afirmaba que la gente blanca sería “masacrada” por ser minoría y que “la solidaridad blanca es la única forma de sobrevivir”, calificando la afirmación xenófoba de “cierta”.

Al día siguiente, respondió afirmativamente a una publicación de una cuenta nacionalista blanca que afirmaba que “el comunismo racial que destruyó Rodesia y Sudáfrica es lo mismo que están trayendo a Estados Unidos y al resto de Occidente para convertirnos en una favela global”.

Y, el 16 de enero, Musk republicó el mensaje de un influencer de derecha que afirmaba que “el genocidio blanco es la plataforma oficial del Partido Demócrata”.

Ni racista ni nazi

Musk ha negado repetidamente ser racista o antisemita, insistiendo en que condena el terrorismo y no apoya la violencia. Sin embargo, estas declaraciones a menudo han surgido en respuesta a otras que cuestionan sus supuestos compromisos antiracistas.

En una entrevista de 2024 con Don Lemon, Musk afirmó no suscribir la “teoría del gran reemplazo”. En marzo del año pasado, reiteró que no es nazi, apenas unas semanas después de recibir condenas de grupos judíos y del presidente del Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto en Israel por un discurso pronunciado ante el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), en el que instó a los alemanes a superar sus culpas pasadas.

Musk hizo un supuesto saludo nazi en la investidura del segundo mandato de Donald Trump. Foto: Archivo

Ese discurso ante simpatizantes de AfD se produjo menos de una semana después de la investidura del segundo mandato de Trump, en la que el empresario sudafricano, quien apoyó incondicionalmente la campaña de Trump, realizó dos veces el Sieg Heil ante una audiencia de alcance mundial.