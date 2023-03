La batalla por Bajmut: ¿objetivo estratégico o solo simbólico para Putin?

Los mandos militares ucranianos están decididos a aferrarse a Bajmut, señalaron el lunes las autoridades en Kiev, pese a que los continuos ataques de las fuerzas rusas en la devastada ciudad del este de Ucrania han cobrado miles de vidas. Si bien Rusia parece cerca de lograr rodear el disputado enclave, autoridades y expertos occidentales coinciden en que ello solo le ofrecería al Kremlin una victoria simbólica, pero no cambiaría el rumbo de la guerra en general.

Rusia está intentando rodear Bajmut para asegurarse su primera victoria importante en más de siete meses, en la culminación de una ofensiva invernal que ha provocado los combates más sangrientos de la guerra. Antes del inicio del conflicto, la ciudad tenía una población de alrededor de 70.000 habitantes, pero ahora ha sido destruida y abandonada por más del 90% de sus residentes. Los pocos miles de civiles que quedan allí han estado confinados a vivir en sótanos durante meses sin agua corriente, electricidad ni gas.

Moscú dice que capturar la ciudad oriental sería un paso hacia su principal objetivo de apoderarse de todo el territorio de la región circundante del Donbás. Kiev, en tanto, afirma que las pérdidas rusas al tratar de apoderarse de una ciudad reducida a escombros podrían determinar el curso futuro de la guerra al destruir su poder de combate antes de las batallas decisivas que tendrán lugar a finales de este año.

Un militar ucraniano en un tanque en la línea del frente cerca de Bajmut, el 6 de marzo de 2023. Foto: AP

Por de pronto, las tropas ucranianas han estado reforzando posiciones al oeste de Bajmut, en aparente preparación para una posible retirada, pero hasta ahora no parecen haber decidido retroceder.

Así, al menos, lo reconoció Volodymyr Nazarenko, comandante de las tropas ucranianas en Bajmut, quien dijo que no había habido ninguna orden de retirada y que “la defensa está resistiendo” en condiciones nefastas. “La situación en Bajmut y sus alrededores es infernal, como en todo el frente oriental”, afirmó en un video publicado en Telegram.

La oficina del Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que había discutido la operación el lunes con su jefe del Estado Mayor y el comandante de las fuerzas terrestres y que ambos “se pronunciaron a favor de continuar la operación defensiva y seguir reforzando las posiciones en Bajmut”.

Según el diario The Guardian, Valerii Zaluzhnyi, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y Oleksandr Syrskyi, el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, “se pronunciaron a favor de continuar la operación defensiva y fortalecer aún más las posiciones (ucranianas) en Bajmut”.

Syrskyi, quien visitó Bajmut, reconoció que los enfrentamientos allí han alcanzado “el nivel de tensión más alto”. “El enemigo ha lanzado a la batalla las fuerzas adicionales del Grupo Wagner. Nuestros soldados están defendiendo valientemente sus posiciones en el norte de Bajmut, tratando de evitar el cerco a la ciudad”, añadió.

En tanto, en la última señal de enemistad entre el Ejército ruso y el grupo privado Wagner, que lidera el asalto a Bajmut, el jefe de la fuerza paramilitar exigió más munición y dijo que a su representante se le había prohibido el acceso al cuartel general del mando militar ruso en Ucrania.

El jefe de los mercenarios rusos, Yevgeny Prigozhin, indicó que el incidente se produjo al día siguiente de que solicitara urgentemente suministros de munición al comandante de lo que el Presidente ruso Vladimir Putin denomina su “operación militar especial”. Desde mediados de enero, la campaña del Kremlin en Ucrania está dirigida de manera personal por el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov.

La milicia privada Wagner de Prigozhin lleva semanas quejándose amargamente de que la cúpula militar menosprecia su contribución. En un video publicado este fin de semana, repitió reclamos anteriores de que a sus hombres se les está privando de munición.

Yevgeny Prigozhin, fundador de la fuerza mercenaria Wagner de Rusia, habla en Paraskoviivka, Ucrania. Foto: Reuters

“Si Wagner se retira ahora de Bajmut, todo el frente se derrumbará”, dijo Prigozhin en el video, grabado al parecer en un búnker. “La situación no será buena para todas las formaciones militares que protegen los intereses rusos”, advirtió.

Reuters no pudo verificar de forma independiente cuándo y dónde se grabó el video, que no se publicó en el canal habitual de Prigozhin en Telegram. Un destacado crítico del jefe de los mercenarios dijo, sin aportar pruebas, que tenía dos semanas de antigüedad.

Rumbo de la guerra

En declaraciones a la prensa en Medio Oriente, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo que no puede predecir cuándo o si las tropas ucranianas abandonarán Bajmut, pero que su caída “no significará necesariamente que los rusos hayan cambiado la marea de esta lucha”.

“Quiero descartar el tremendo trabajo que los soldados y líderes ucranianos han realizado para defender a Bajmut, pero creo que tiene más un valor simbólico que un valor estratégico y operativo”, manifestó Austin, según la cadena de televisión CNN.

En esta línea, el jefe del Pentágono destacó en que, en caso de que Ucrania pierda Bajmut, no supondrá un cambio de rumbo real en el devenir de la guerra, que pese a todo “seguirá siendo disputada”.

De hecho, Austin señaló que Rusia sigue enviando al frente “muchas tropas mal entrenadas y mal equipadas”, un pensamiento bastante repetido en los últimos meses por los aliados de Ucrania, lo que deriva en que muchos militares caigan en combate “muy rápidamente”.

Asimismo, Austin aludió a las diferencias entre Wagner y los militares rusos, diciendo: “Creo que las fisuras están ahí”. “Diría que las fuerzas de Wagner han sido un poco más efectivas que las fuerzas rusas… Habiendo dicho eso, no hemos visto un desempeño ejemplar de las fuerzas rusas”.

Militares ucranianos disparan un obús autopropulsado 2S5 Giatsint-S contra las tropas rusas en Bajmut, en la región de Donetsk, el 5 de marzo de 2023. Foto: Reuters

Durante los meses de invierno extremadamente fríos, la lucha se ha estancado en gran medida. La importancia de Bajmut se ha vuelto psicológica: para Putin, una victoria allí traerá finalmente buenas noticias del campo de batalla, mientras que para Kiev, la muestra de coraje y desafío refuerza el mensaje de que Ucrania resiste después de un año de brutales ataques para cimentar el apoyo entre sus aliados occidentales, según destaca The Associated Press.

Mick Ryan, un exgeneral australiano y autor del boletín War In The Future, comentó a CNN que “las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían decidir que han logrado todo lo que pueden al permanecer en sus posiciones defensivas alrededor de Bajmut, y que la preservación de la fuerza para las batallas que siguen es más importante”. Pero una retirada ucraniana no equivale a un desastre si se lleva a cabo de manera ordenada. “Debe tratarse como una táctica de rutina en lugar de un presagio de desastre”, señaló Ryan.

La cadena estadounidense destaca que los ucranianos han utilizado a Bajmut para infligir pérdidas masivas a la fuerza atacante: según algunas estimaciones, en una proporción de 7 a 1. En los últimos días, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, llegó a asegurar que la defensa de Bajmut le estaba costando a Rusia alrededor de 500 bajas en combate diarias. Sin embargo, las cifras de víctimas de la ofensiva rusa no han podido ser verificadas de manera independiente.

Soldados cargan el ataúd de Vladyslav Bondarenko, un paracaidista que murió cerca de Bajmut, durante su funeral en Kozyntsi, Ucrania, el 6 de marzo de 2023. Foto: AP

En este escenario, plantea CNN, es más inteligente retirarse que sufrir pérdidas crecientes y el golpe dañino a la moral de ver la rendición de cientos y tal vez miles de soldados ucranianos rodeados.

“Si los rusos capturan a Bajmut, se están apoderando de los escombros. Es una ciudad con una importancia estratégica mínima, casi sin infraestructura restante para apoyar una fuerza de ocupación. Que los rusos hayan invertido tanto en su captura dice mucho sobre su mala estrategia en esta guerra”, escribió Ryan.

Citado por The Associated Press, Michael Kofman, director de estudios sobre Rusia en el think tank CNA en Arlington, Virginia, dijo que la defensa de Bajmut por parte de Ucrania ha sido efectiva, porque ha agotado el esfuerzo bélico ruso, pero que Kiev ahora debería mirar hacia adelante. “Creo que la defensa tenaz de Bajmut logró mucho, gastando la mano de obra y las municiones rusas”, tuiteó.

“Pero las estrategias pueden llegar a puntos de rendimientos decrecientes, y dado que Ucrania está tratando de reunir recursos para una ofensiva, podría impedir el éxito de una operación más importante”, precisó Kofman.

Al respecto, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un think tank con sede en Washington, señaló que la guerra urbana favorece al defensor, pero consideró que la opción más inteligente ahora para Kiev puede ser retirarse a posiciones que sean más fáciles de defender. “La probable culminación inminente de la ofensiva rusa alrededor de Bajmut antes o después de su caída, la ofensiva rusa ya finalizada alrededor de Vuhledar y el estancamiento de la ofensiva rusa en el óblast de Luhansk probablemente establezcan condiciones sólidas para una futura contraofensiva ucraniana”, escribieron sus investigadores.