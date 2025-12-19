La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

Luego de meses de retrasos y estancamiento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe publicar este viernes un archivo masivo de documentos que podrían arrojar nueva luz sobre los delitos de Jeffrey Epstein y sus conexiones con figuras públicas clave, incluido el propio presidente Donald Trump. Sin embargo, el ministerio se encontraba trabajando a contra reloj para editar por protección los documentos.

Según los términos de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso en noviembre después de meses de resistencia de la Casa Blanca, Pam Bondi, la fiscal general, debe publicar antes de la medianoche del viernes “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” vinculados a Epstein, su socia encarcelada, Ghislaine Maxwell, y las personas nombradas en relación con sus actividades delictivas.

El mandatario, que era un amigo cercano de Epstein antes de una ruptura para la que ha dado diversas explicaciones, prometió ordenar la publicación de los archivos durante la carrera presidencial del año pasado, pero se retractó después de regresar al cargo. Luchó para detener la ley, pero la firmó luego de ser presionado por una oleada bipartidista de apoyo de los legisladores y el público. Sin embargo, no está claro exactamente qué documentos se harán públicos ni qué parte del material será nueva. A lo largo de los 20 años de la saga de delitos sexuales de Epstein, miles de archivos ya se han divulgado mediante litigios civiles y solicitudes de registros públicos.

Foto de Trump y Epstein publicada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Una fuente dijo a la cadena CNN que se requiere un número considerable de ediciones y los documentos que cada abogado está procesando desde la semana de Acción de Gracias pueden superar los 1.000, una tarea que consume mucho tiempo y que probablemente se resolverá en el último momento. La sensibilidad respecto a la privacidad ejecutiva y legal, la protección de las víctimas y otras preocupaciones pueden influir en las decisiones que los abogados deben tomar sobre las posibles ediciones.

Los abogados que trabajan en los archivos de Epstein en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia también consideran que no están recibiendo instrucciones claras o completas sobre cómo hacer disponible la mayor cantidad de información conforme a la ley, dijeron varias fuentes a la cadena de televisión.

Los demócratas de la Cámara de Representantes ya han publicado docenas de fotos del patrimonio de Epstein que muestran a Trump, Bill Clinton y el hermano del rey Carlos III, Andrés, quien perdió su título real y privilegios este año en medio del escrutinio de su relación con el fallecido financista estadounidense.

Foto del Comité de Supervisión Demócrata que muestra a Bill Clinton junto a Jeffrey Epstein.

El último lote de documentos, que se están haciendo públicos después de la muerte del acusado de tráfico sexual en 2019, incluye imágenes perturbadoras de cuerpos de mujeres y fotografías de personajes famosos.

Un conjunto de fotografías mostraba partes del cuerpo de una mujer no identificada con inscripciones de Lolita de Vladimir Nabokov, una novela sobre la obsesión sexual de un hombre de mediana edad con una niña, que también aparece en el fondo.

El multimillonario Bill Gates ha vuelto a aparecer en fotografías de los archivos, esta vez en dos imágenes junto a mujeres cuyos rostros han sido censurados.

El fundador de Microsoft fue fotografiado previamente junto al hijo de la fallecida reina Isabel II, Andrés, y uno de los pilotos privados de Epstein en fotografías de los archivos.

Foto del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que muestra a Epstein junto a Bill Gates.

Gates, quien anteriormente admitió haber buscado contribuciones del financista para sus esfuerzos filantrópicos, describió su asociación con Epstein como un “gran error” en una declaración de 2021.

Respecto a los documentos, la cadena CNN informó que hay más de 300 gigabytes de datos almacenados en el principal sistema electrónico de gestión de casos del FBI, llamado Sentinel. Esto incluye videos, fotografías, grabaciones de audio y registros escritos.

El FBI realizó dos investigaciones sobre Epstein. La primera comenzó en 2006 tras la aparición de acusaciones de abuso sexual en Florida. Esto condujo a un acuerdo de no procesamiento, en el que el financista evitó los cargos federales.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Gran parte de la misma conducta también fue investigada por el Departamento de Policía de Palm Beach, lo que condujo a la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008 por cargos estatales. Cumpliría solo 13 meses en una cárcel de Florida por cargos estatales de prostitución, aunque se le permitió pasar casi la mitad de ese tiempo en “libertad de trabajar” en su oficina.

La segunda investigación del FBI condujo a la acusación federal de tráfico sexual contra Epstein en 2019. La mayor parte de los “archivos Epstein” proviene de esa segunda investigación del FBI con sede en Nueva York, aunque también hay materiales de la primera investigación en Miami.

Según CNN se publicarán los materiales obtenidos de las órdenes de registro y las declaraciones juradas del FBI que las respaldan. El FBI allanó las casas de Epstein en Florida y Nueva York, así como su isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses, conocida como Little Saint James.