VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    Los legisladores dijeron que las imágenes provienen de un conjunto de 95.000 fotografías que fueron proporcionadas al comité, incluidas fotografías de “los hombres ricos y poderosos que pasaron tiempo con Jeffrey Epstein”.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

    Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el viernes 19 fotografías obtenidas del patrimonio de Jeffrey Epstein, financista acusado de tráfico sexual.

    Los legisladores dijeron que las imágenes provienen de un conjunto de 95.000 fotografías que fueron proporcionadas al comité, incluidas fotografías de “los hombres ricos y poderosos que pasaron tiempo con Jeffrey Epstein”.

    “Estas fotos inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, declaró el representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión. “No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad”.

    Por su parte, un portavoz del Comité de Supervisión liderado por los republicanos criticó a los demócratas por la publicación de hoy, acusándolos de “seleccionar fotos y hacer redacciones selectivas para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump”.

    La declaración dice: “Recibimos más de 95.000 fotografías y los demócratas publicaron sólo unas pocas. El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido completamente desmentido. Nada en los documentos que hemos recibido demuestra irregularidades. Es vergonzoso que el representante García y los demócratas sigan poniendo la política por encima de la justicia para los sobrevivientes”.

    A continuación algunas de las fotografías dadas a conocer hoy.

    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

    Donald Trump aparece en tres de las 19 fotografías publicadas, y otra fotografía muestra una imagen ilustrada de Trump en paquetes rojos con un cartel que dice “Condón Trump”.

    Las fotos de Trump incluyen una con él flanqueado por varias mujeres cuyos rostros han sido tachados, otra de él junto a Epstein mientras habla con una mujer en un evento, y otra de él junto a una mujer cuyo rostro también ha sido tachado.

    Trump fue amigo de Epstein durante años, pero el presidente ha afirmado que se distanciaron alrededor de 2004, años antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez. El presidente estadounidense ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein. Este año, Trump declaró que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago por robar personal.

    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes
    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

    Una de las fotos publicadas por los demócratas de la Cámara de Representantes muestra a Richard Branson, cofundador de Virgin Group, sentado en una mesa con Epstein detrás. Branson sostiene una página de un cuaderno para la cámara, pero la escritura es ilegible.

    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes
    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

    El cofundador de Microsoft, Bill Gates se reunió con Epstein en su casa de Nueva York tras su liberación. Gates ha declarado que se reunió con Epstein en un par de ocasiones solo para hablar de filantropía, algo que lamenta y considera un error.

    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes
    Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes
    Foto: Comité de Supervisión Demócrata
    Más sobre:Jeffrey EpsteinDonald TrumpPartido DemócrataBill ClintonBill GatesWoody AllenPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

    Conservador de Puente Alto sigue en búsqueda de interino luego de que renunciara el seleccionado para suceder a Yáber

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Autoridades de gobierno ultiman detalles y hacen recomendaciones para la segunda vuelta de la elección presidencial

    Testimonios no comprobables e inconsistentes: las razones del Vaticano para anular las sanciones en contra de Berríos

    “¡Plata ahora!”: el asfixiante relato del empresario de cerezas que fue secuestrado por la mafia china que controla barrio Meiggs

    Lo más leído

    1.
    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cómo excusarse de votar por estar a más de 200 km del local este domingo

    Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta

    Cuál es el pago para los vocales de mesa de la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta
    Chile

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Dos funcionarios detenidos: PDI allana Municipalidad de Coyhaique por investigación de entrega de licencias de conducir

    Conservador de Puente Alto sigue en búsqueda de interino luego de que renunciara el seleccionado para suceder a Yáber

    La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio
    Negocios

    La idea de Live Nation al comprar el Movistar Arena y los ejecutivos que puso en su directorio

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP
    El Deportivo

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Sifup aborda las críticas de Cristóbal Campos a la U: “Ellos prestaron ayuda importante para su recuperación”

    Se estrenará en la Supercopa de cuatro equipos: la UC presenta su nueva camiseta para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año
    Mundo

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor