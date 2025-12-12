Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el viernes 19 fotografías obtenidas del patrimonio de Jeffrey Epstein, financista acusado de tráfico sexual.

Los legisladores dijeron que las imágenes provienen de un conjunto de 95.000 fotografías que fueron proporcionadas al comité, incluidas fotografías de “los hombres ricos y poderosos que pasaron tiempo con Jeffrey Epstein”.

“Estas fotos inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, declaró el representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión. “No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad”.

Por su parte, un portavoz del Comité de Supervisión liderado por los republicanos criticó a los demócratas por la publicación de hoy, acusándolos de “seleccionar fotos y hacer redacciones selectivas para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump”.

La declaración dice: “Recibimos más de 95.000 fotografías y los demócratas publicaron sólo unas pocas. El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido completamente desmentido. Nada en los documentos que hemos recibido demuestra irregularidades. Es vergonzoso que el representante García y los demócratas sigan poniendo la política por encima de la justicia para los sobrevivientes”.

A continuación algunas de las fotografías dadas a conocer hoy.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Donald Trump aparece en tres de las 19 fotografías publicadas, y otra fotografía muestra una imagen ilustrada de Trump en paquetes rojos con un cartel que dice “Condón Trump”.

Las fotos de Trump incluyen una con él flanqueado por varias mujeres cuyos rostros han sido tachados, otra de él junto a Epstein mientras habla con una mujer en un evento, y otra de él junto a una mujer cuyo rostro también ha sido tachado.

Trump fue amigo de Epstein durante años, pero el presidente ha afirmado que se distanciaron alrededor de 2004, años antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez. El presidente estadounidense ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con Epstein. Este año, Trump declaró que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago por robar personal.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Una de las fotos publicadas por los demócratas de la Cámara de Representantes muestra a Richard Branson, cofundador de Virgin Group, sentado en una mesa con Epstein detrás. Branson sostiene una página de un cuaderno para la cámara, pero la escritura es ilegible.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

El cofundador de Microsoft, Bill Gates se reunió con Epstein en su casa de Nueva York tras su liberación. Gates ha declarado que se reunió con Epstein en un par de ocasiones solo para hablar de filantropía, algo que lamenta y considera un error.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes