Mundo

La Casa Blanca lamenta que el Comité Noruego ha priorizado la “política antes que la paz” por no premiar a Trump

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, señaló que “nunca existirá otra persona como él, que es capaz de mover montañas por pura voluntad".

Por 
Europa Press
Foto: REUTERS.

La Casa Blanca ha manifestado este viernes su disconformidad con la decisión del Comité Noruego al galardonar con el Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado en lugar de al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lleva meses defendiendo sus merecimientos al premio a través de su labor para terminar con los conflictos mundiales.

En una primera reacción, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha lamentado que el comité “ha demostrado que ha situado la política antes que la paz” al ignorar la labor de Trump, un presidente con “el corazón de un humanitario”.

“Nunca existirá otra persona como él, que es capaz de mover montañas por pura voluntad”, ha manifestado sobre el presidente Trump, añadiendo que “continuará negociando acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas”.

Por contra, el comité ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos de Trump y ha señalado que, a lo largo de su historia, suele ver “todo tipo de campañas y de atención mediática” a la que permanecen ajenos.

“Este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los laureados, una sala que está llena de valentía y de integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”, ha explicado el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, en rueda de prensa en Oslo, tras la entrega del galardón a Machado.

