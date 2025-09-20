SUSCRÍBETE
Mundo

La Casa Blanca niega que Trump haya ejercido presión para suspender programa de Jimmy Kimmel

"Si bien el Presidente está de acuerdo con esta decisión, nosotros no tuvimos nada que ver. Fue una decisión de ABC, y sin duda, fue la correcta", dijo Karoline Leavitt, sobre la salida del comediante, desencadenada tras comentarios sobre Charlie Kirk.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Imagen de archivo de Jimmy Kimmel. Foto: Evan Agostini/Invision/AP. Evan Agostini

La Casa Blanca abordó este sábado la suspensión del programa del animador y comediante Jimmy Kimmel, luego de que éste emitiera comentarios sobre el homicidio de Charlie Kirk.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista concedida a Fox que “la decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, como se ha informado, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente de los EE.UU. (Donald Trump) no ejerció ninguna presión”.

“Fue una decisión de ABC, porque Jimmy Kimmel mintió deliberadamente a su audiencia en su programa sobre la muerte de un hombre muy respetado, en un momento en que nuestro país estaba de luto. Si bien el Presidente está de acuerdo con esta decisión, nosotros no tuvimos nada que ver. Fue una decisión de ABC, y sin duda, fue la correcta", añadió.

Fue durante el monólogo de su programa el pasado lunes -transmitido por la cadena ABC- que Kimmel acusó al movimiento MAGA (Make America Great Again, ‘hacer que EE.UU. sea grande otra vez) de querer sacar réditos políticos del homicidio de Charlie Kirk, seguidor del presidente de Estados Unidos Donald Trump y activista conservador que fue baleado mortalmente mientras daba un discurso en la Universidad del Valle de Utah.

El único sospechoso detenido es un joven de 22 años, Tyler Robinson. Pese a que los fiscales han evitado revelar por ahora los motivos detrás del crimen, según reporta CNN, Robinson le dijo a un compañero que había actuado como oposición a los discursos de odio que profesaba Kirk.

“El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político”, dijo Kimmel en uno de los pasajes de su monólogo.

Las declaraciones generaron que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), pidiera el despido de Kimmel y amenazara con que su salida podría ser “ por las buenas o por las malas”. Tres días después de la emisión del programa, la cadena ABC -de propiedad de Disney- anunció la suspensión “indefinida” del programa.

Desde la otra vereda, el diputado Sebastián Videla (Ind.), integrante del Comité Mixto Radical-Liberal,

La Tercera consultó a los jefes de las bancadas oficialistas y a sus equipos de prensa, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

