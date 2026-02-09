La dura condena contra Jimmy Lai, el símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong

Miembros de la familia de Jimmy Lai han expresado su preocupación por el deterioro de su salud durante su detención. Foto: Archivo

Los tribunales de Hong Kong sentenciaron este lunes al activista y magnate de los medios de comunicación, Jimmy Lai, a 20 años de prisión por cargos de conspiración por coludirse con fuerzas externas y publicar artículos considerados sediciosos. Esto ocurrió casi dos meses después de haber sido declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

El veredicto, además de afectar al empresario, de 78 años, condena también a sus tres compañías: Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited. Las tres creadas en torno al diario Apple Daily. Tanto Lai como el medio fueron condenados por el Tribunal Superior de Hong Kong, según informó la agencia de noticias china Xinhua.

Además, los magistrados hongkoneses fallaron la sentencia contra seis extrabajadores de alto cargo del diario que se habían declarado culpables y que recibieron condenas que van desde los seis años y nueve meses hasta los 10 años de cárcel. Otros dos activistas fueron sentenciados a siete años y tres meses de prisión, según consignó el diario South China Morning Post.

Arresto de Jimmy Lai. Foto: Archivo

Así, la corte concluyó un proceso legal iniciado en 2023. Pero no es la primera vez que el magnate enfrenta la justicia del territorio autónomo chino.

En 2020 había sido arrestado en virtud de la controvertida ley de Seguridad Nacional -promovida desde Beijing para perseguir criminalmente acciones consideradas sediciosas o provenientes del extranjero-, momento desde el cual permanece detenido.

Asimismo, Lai fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel en abril de 2021 por fraude y participación en una protesta no autorizada, en un caso que derivó a su vez en penas de cárcel para varios otros representantes de la oposición.

Y es que el magnate de los medios de comunicación se ha convertido en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún existen vestigios de las protestas masivas contra el gobierno de Carrie Lam de 2019.

Reacciones

Debido a esto, la condena de Lai motivó las declaraciones de distintos organismos. Por ejemplo, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea hizo un llamado a la liberación “inmediata y sin condiciones” de Jimmy Lai, entre otras cosas teniendo en consideración “su avanzada edad y su condición de salud”.

En la misma línea, Amnistía Internacional cuestionó fuertemente la condena y la calificó como “un ataque a sangre fría contra la libertad de expresión”.

Luego, el organismo agregó: “Esta condena es otro sombrío hito en la transformación de Hong Kong, una ciudad que era gobernada por el Estado de derecho, en una gobernada por el miedo. Encarcelar a un hombre de 78 años por no hacer nada más que ejercer sus derechos muestra un desprecio total hacia la dignidad humana. Cada día que pasa entre rejas es una grave injusticia”.

The sentencing of Jimmy Lai marks another grim milestone in Hong Kong’s transformation from a city governed by the rule of law to one ruled by fear.



Imprisoning a 78-year-old man for doing nothing more than exercising his rights shows a complete disregard for human dignity.… — Amnesty International (@amnesty) February 9, 2026

China, por otro lado, respaldó la resolución del tribunal de Hong Kong. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, sostuvo que “Jimmy Lai es ciudadano chino” y que “sus acciones socavaron gravemente la línea de flotación del principio de ‘un país, dos sistemas’ y pusieron en grave peligro la seguridad nacional”.

Así, el vocero enfatizó que Jimmy Lai “dañó gravemente la prosperidad, estabilidad y bienestar de los ciudadanos de Hong Kong”. Por último, defendió que “merece un duro castigo según la ley”, en la primera valoración desde Beijing de la condena contra el magnate.

Aunque Lai es aclamado como un héroe por el movimiento prodemocracia, a la vez ha sido considerado durante mucho tiempo un traidor por las autoridades de Hong Kong y Beijing.

Lo anterior, porque es un abierto crítico del sistema político del gigante asiático. Fundó el diario Apple Daily como una plataforma para visibilizar a los hongkoneses que deseaban más libertad.

Según la BBC, cuando se leyó la sentencia en el tribunal el lunes, Lai sonrió con calma y asintió. Siempre negó los cargos en su contra, afirmando que luchó por las libertades que, según él, eran los valores de Hong Kong.

“Soy un rebelde nato”, declaró a la BBC en una entrevista en 2020, horas antes de ser acusado. “Tengo un carácter muy rebelde”.

Miembros de su familia han expresado su preocupación por el deterioro de su salud durante su detención. En agosto, su hijo Sébastien declaró a la BBC que, incluso si su padre resultase condenado por solo cinco años de prisión, era “prácticamente lo mismo que la pena de muerte”.

El hijo de Lai también criticó al primer ministro británico, Keir Starmer, por no asegurar la liberación de Lai durante su visita a China en enero, en consideración de que el magnate tiene ciudadanía británica. Los “valores (que representa el Reino Unido) están siendo encarcelados junto con mi padre”, afirmó Sébastien.

El hijo de Lai, Sébastien, en una manifestación pidiendo la liberación de su padre. Foto: Archivo GABRIELLE TETRAULT-FARBER

Los valores de Hong Kong

Lai nació en Guangzhou, una ciudad del sur de China. Aunque de origen adinerado, en 1947, tras la toma de poder de los comunistas de la China continental, la familia perdió su riqueza.

Tenía 12 años cuando huyó y llegó a Hong Kong como polizón en un barco pesquero. Mientras trabajaba en trabajos esporádicos y tejía en una pequeña tienda de ropa, aprendió inglés por su cuenta. Pasó de un puesto de baja categoría a fundar un imperio multimillonario que incluía la marca internacional de ropa Giordano.

Aunque el negocio fue un éxito, cuando China envió tanques para reprimir las protestas prodemocráticas en la Plaza de Tiananmén, en Beijing, en 1989, Lai emprendió una nueva trayectoria como activista prodemocracia y emprendedor.

Empezó a escribir columnas criticando la masacre que siguió a las manifestaciones en la capital china y fundó una editorial que se convertiría en una de las más influyentes de Hong Kong.

Ante las amenazas del gobierno chino de cerrar sus tiendas en el territorio continental, que le llevaron a vender la empresa, Lai fundó una serie de populares publicaciones prodemocracia, entre ellas Next, una revista digital, y el Apple Daily.

La abierta y fuerte crítica de Lai a las autoridades lo convirtió, para muchos, en un héroe de Hong Kong. Pero en China continental se le considera un “traidor” que amenaza la seguridad nacional china.

En los últimos años, personas enmascaradas atacaron con bombas incendiarias su casa y su sede empresarial. También, según la BBC, fue blanco de un complot para asesinarlo.

Protestas prodemocráticas en Hong Kong. Foto: Archivo Kin Cheung

Pero las amenazas no lo limitaron de expresar su opinión en público. Participó activamente en las manifestaciones prodemocráticas de la ciudad, lo que lo llevó a ser arrestado en dos oportunidades.

Cuando China aprobó la nueva ley de Seguridad Nacional de Hong Kong en junio de 2020, Lai afirmó que ese evento marcaba el fin de la autonomía territorial hongkonesa.

En 2021, Lai instó al presidente estadounidense Donald Trump a ayudar a Hong Kong, afirmando que era “el único que puede salvarnos” de China. Su periódico, Apple Daily, publicó una carta en portada que terminaba: “Señor Presidente, por favor, ayúdenos”.

Para Lai, tales actos eran necesarios para defender la ciudad que lo había acogido y que le dio las condiciones para su éxito en los negocios. En una ocasión, declaró a la agencia de noticias AFP: “Llegué aquí sin nada, la libertad de este lugar me lo ha dado todo… Quizás sea hora de que pague por esa libertad luchando por ella”.

Desde que se inició la persecución política de Lai, su hijo Sébastien ha viajado por el mundo denunciando el arresto de su padre y condenando a Hong Kong por castigar “características que deberían celebrarse”.

“Mi padre está en la cárcel por la verdad en sus labios, la valentía en su corazón y la libertad en su alma”, afirmó Sébastien.