La historia de la fake news que terminó con la muerte por linchamiento de una persona en Colombia

¿Qué pensará a esta hora el sujeto que echó a correr la fake news que mató a una persona en Colombia? Y quienes lo compartieron ¿Acaso estarán borrando esos mensajes reenviados intentando expiar sus culpas? Porque lo concreto es que la peor consecuencia de un acto humano es la muerte de otro, y aquel fue el desenlace de una historia que comenzó con el envío de una noticia falsa a través de WhatsApp y Facebook. Por cierto, una trama repudiable, absurda y demencial.

En rigor, esta relato cuenta dos actos irracionales. Y uno fue consecuencia del otro. El primero: en la localidad colombiana de Ciudad Bolívar se echó a correr la noticia falsa de que se estaban robando niños en el sector de Arborizadora Alta. Pero tal como suele suceder, esta "información" no tenía fuentes, no estaba chequeada, no tenía referencias (por ejemplo, alguna denuncia en la policía), jamás apareció en un medio de comunicación, y se exhibía con errores evidentes de redacción.

Y el segundo: una vez que se compartió este "bulo" (el otro nombre que reciben las Fake News en el mundo) o paparrucha (el término con que la RAE define la "noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo" y la "tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada"), una turba -de unas 150 personas- se organizó y fue a darle su merecido a quienes supuestamente eran los "responsables" de estos robos de niños. El problema es que el castigo a estos "culpables" derivó en la muerte de un hombre de 23 años, obrero de la construcción y padre de dos hijos. Y otras dos se recuperan de las agresiones en un hospital de Bogotá.

¿Pero como la jauría concluyó que estas personas eran las “responsables” de estos secuestros de niños que sólo se produjeron en la desquiciada mente que inició el rumor? El detalle es aún más absurdo: De acuerdo a medios colombianos, estos 150 sujetos vieron que la policía estaba deteniendo a estas tres personas, pero por otro delito. Sin embargo, estos arrestos los asociaron con los inexistentes raptos y se lanzaron en masa al ataque. Los funcionarios policiales intentaron defender a los detenidos, pero cuatro agentes resultaron heridos.

"No hay hechos confirmados de rapto de menores, ni por la Policía ni por la Fiscalía", recalcó el comandante de la Policía de Bogotá, el general Hoover Penilla.

Esta infeliz historia, además, tiene otro ingrediente para agregar a esta inmunda sopa: Las dos personas que lograron sobrevivir al ataque eran de nacionalidad venezolana, mientras que el fallecido era un colombiano que retornó desde el convulsionado país debido a la crisis económica. Por esta razón, las autoridades teorizan respecto de la posibilidad que este fake news tuviera un carácter xenófobo.

Este no es el primer caso en el mundo en donde las fake news terminan con linchamientos. Uno de los países donde más se cuentan estos casos es la India. Sólo un ejemplo: En junio pasado, 60 personas atacaron a dos hombres el el distrito de Balaghat después que por WhatsApp se difundiera la “información” de que personas disfrazadas de mendigos mataban personas para extraerles los órganos y venderlos.