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    La jefa de la oposición en Taiwán acepta la invitación de Xi Jinping a pesar del riesgo político

    El presidente chino, Xi Jinping, invitó a la opositora taiwanesa a visitar China este mes de abril, acompañada de una delegación. Cheng Li-wun, líder del Kuomintang (KMT) “ha aceptado la propuesta con mucho gusto”, pero esta visita le podría salir muy cara a pocos meses de las elecciones locales previstas en noviembre en la isla.

    Por 
    RFI
    Cheng Li-wun, líder del Kuomintang.

    Cheng Li-wun, líder del Kuomintang (KMT), “espera que ambas partes aúnen esfuerzos para impulsar el desarrollo pacífico de las relaciones entre las dos orillas del estrecho, promover los intercambios y la cooperación, y trabajar por la paz en el estrecho de Taiwán, así como por un mayor bienestar de las poblaciones de ambos lados (del estrecho)”, señala un comunicado del partido Kuomintang publicado este lunes, que confirma la información de la agencia china Xinhua.

    La agencia estatal indicó que la delegación debería viajar “a China continental” del 7 al 12 de abril, sin precisar a qué parte de China, ni si Cheng se reunirá con el presidente Xi, un encuentro por el que ha hecho campaña públicamente.

    El partido de Cheng Li-wun defiende que haya más relaciones e intercambios con China que considera a Taiwán como parte integrante de su territorio y que en numerosas ocasiones ha amenazado con “retomar” por la fuerza.

    Dentro del KMT, no hay una opinión unánime sobre este viaje a China. Algunos de sus miembros consideran que el riesgo político es muy grande y que puede tener repercusiones negativas en las elecciones de noviembre.

    Esta invitación se produce en momentos en los que el Partido Progresista Democrático (DPP) del presidente taiwanés Lai Ching-te acusa a Cheng de servir los intereses de Beijing al no apoyar el proyecto del gobierno para aumentar el presupuesto de Defensa.

    El gobierno de Lai ha propuesto un gasto para defender la isla de unos 34.000 millones de euros, con los que pretenden comprar, entre otros, armamento estadounidense. Pero Cheng quiere que ese presupuesto se limite a 10.200 millones de euros.

    La semana pasada, la líder opositora taiwanesa dijo que el aumento del gasto militar no bastaría por sí solo a alcanzar la paz con China. “También deben realizarse esfuerzos políticos. Los esfuerzos políticos son (...) la clave”, afirmó.

    De visita en Taipei junto a otros senadores, el republicano John Curtis, pidió al gobierno taiwanés compromisos. “La adopción de este presupuesto especial de defensa es muy importante para mí y para Washington (…) queremos estar seguros de que en estos momentos en los que invertimos en esta parte del mundo, ustedes también invierten y que estamos todos en el mismo barco”, dijo.

    Más sobre:TaiwánChinaXi JinpingCheng Li-wunKuomintangKMTDPPEE.UU.DefensaMundo

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