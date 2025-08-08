SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza

“La guerra en Gaza debe terminar ahora, y los israelíes y los palestinos deben trabajar codo con codo, en paz”, indicó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha exigido este viernes a Israel que detenga inmediatamente la operación que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado esta madrugada para ocupar la ciudad de Gaza y consolidar su control sobre el enclave palestino.

Turk entiende este plan de Netanyahu como “la conquista militar completa de la Franja de Gaza” y ha denunciado que se trata de un acto contrario al dictamen de la Corte Internacional de Justicia que exige a Israel que ponga fin a su política de ocupación.

Turk ha avisado de que la ocupación de la ciudad de Gaza desembocará en un nuevo “desplazamiento forzado masivo”, teniendo en cuenta en la ciudad hay ahora mismo unos 800.000 palestinos, la mayoría expulsados previamente de otras zonas del enclave, así como “en más asesinatos, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces”.

“La guerra en Gaza debe terminar ahora, y los israelíes y los palestinos deben trabajar codo con codo, en paz”, ha indicado Turk antes de pedir a Israel que, “en lugar de recrudecer esta guerra, dedique todos sus esfuerzos a salvar las vidas de los civiles en Gaza y permita el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria”.

Turk, por último, llama tanto a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de los grupos armados palestinos, como de los palestinos detenidos de manera arbitraria por Israel, que deben ser puestos en libertad “de manera inmediata e incondicional”.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaIsraelONUHamas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Más de 500 efectivos en terreno: PDI y Carabineros coordinan esfuerzos en megaoperativo nacional para la prevención del delito

Fiscalía y PDI recopilan imágenes y escanean lugar afectado por derrumbe en El Teniente: iniciarán toma de declaraciones

Israel aprueba plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

Delincuentes roban casa de subsecretaria de Patrimonio Cultural en Providencia

Codelco entrega dos informes de los cuatro solicitados por Sernageomin para retomar funcionamiento de El Teniente

Fiscalía y OS-9 de Carabineros investigan secuestro de empresario en Quilicura

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

“Ojalá que los mineros ganen más y enchulen a la vieja si quieren”: los cuestionados dichos de Parisi en foro sobre minería

5.
Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Más de 500 efectivos en terreno: PDI y Carabineros coordinan esfuerzos en megaoperativo nacional para la prevención del delito
Chile

Más de 500 efectivos en terreno: PDI y Carabineros coordinan esfuerzos en megaoperativo nacional para la prevención del delito

Fiscalía y PDI recopilan imágenes y escanean lugar afectado por derrumbe en El Teniente: iniciarán toma de declaraciones

Delincuentes roban casa de subsecretaria de Patrimonio Cultural en Providencia

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres
Negocios

Encuesta Descifra: personas obligadas a irse de isapres a Fonasa se concentran en las de bajos ingresos y en hombres

Cifra de cotizantes de seguridad social revela una caída de cerca de 90 mil empleos formales durante gobierno de Boric

Presentan denuncia por tutela laboral y despido injustificado contra Defensor del Contribuyente

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción
Cultura y entretención

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza
Mundo

La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza

Israel aprueba plan de Netanyahu para tomar el control de la Ciudad de Gaza

Álvaro Uribe lanza advertencia sobre el “neocomunismo” en 2026 en medio de marchas en su apoyo en Colombia

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida