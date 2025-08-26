SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La ONU pide que la investigación de Israel a raíz del ataque contra un hospital en Gaza genere “resultados”

“Este incidente y el asesinato de civiles, incluidos periodistas, debe ser investigado de forma exhaustiva e independiente y debe haber justicia”, apuntó la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por 
Europa Press
Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

Naciones Unidas ha destacado este martes que el Ejército de Israel no debe limitarse a anunciar una investigación sobre el bombardeo ejecutado el lunes contra un hospital en la Franja de Gaza que dejó 20 muertos, incluidos cinco periodistas, y ha incidido en que las pesquisas deben derivar en rendición de cuentas por parte de los responsables de este tipo de ataques.

“Las autoridades israelíes han anunciado en el pasado investigaciones en torno a estos asesinatos (...), pero estas investigaciones deben derivar en resultados”, ha dicho el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, quien ha resaltado que “es necesario que haya justicia”. “Hasta ahora no hemos visto resultados o medidas de rendición de cuentas”, ha recalcado.

Al Kheetan ha señalado además que los bombardeos del lunes contra el Hospital Al Naser, en la ciudad de Jan Yunis (sur), y la muerte de periodistas palestinos a causa de la ofensiva israelí contra Gaza “deben impactar al mundo, no a un silencio, sino a acciones reclamando rendición de cuentas y justicia”. “Esto es algo impactante y es inaceptable”, ha agregado.

“Este incidente y el asesinato de civiles, incluidos periodistas, debe ser investigado de forma exhaustiva e independiente y debe haber justicia”, ha remarcado, antes de subrayar que los periodistas palestinos “son los ojos y los oídos de todo el mundo y deben ser protegidos”, especialmente ante la prohibición por parte de Israel al acceso de prensa internacional a la Franja.

En este sentido, ha hecho hincapié en que “al menos 247 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023”, cuando Israel lanzó una cruenta ofensiva contra el enclave en respuesta a los ataques perpetrados horas antes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

“Esto genera muchas, muchas preguntas sobre los ataques contra periodistas y todos estos incidentes deben ser investigados y los responsables rendir cuentas”, ha reiterado Al Kheetan, quien ha recordado que “atacar a periodistas está prohibido, como también está prohibido atacar hospitales”, en línea con las críticas internacionales contra Israel por estos bombardeos.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 62.800 palestinos muertos y alrededor de 157.600 heridos, según las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

Más sobre:ONUIsraelGazaGuerra Medio OrienteHospital

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Cordero y ataque en Victoria: “Aquí hay un crimen alevoso que debe ser investigado con oportunidad y que tiene que obtener resultados”

Nuevo embajador de Israel pide “objetividad” al gobierno de Chile respecto al conflicto en Gaza

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Servicios

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil
Chile

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Cordero y ataque en Victoria: “Aquí hay un crimen alevoso que debe ser investigado con oportunidad y que tiene que obtener resultados”

Nuevo embajador de Israel pide “objetividad” al gobierno de Chile respecto al conflicto en Gaza

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo
Negocios

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo

Trump y las tierras raras amenazan la precaria tregua comercial entre China y EE.UU.

Lenovo dice que vive un “momento espectacular” en Chile y que se ve favorecida por compras de los argentinos

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo
Tendencias

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena
El Deportivo

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena

El enigmático mensaje de Marcelo Ríos en sus redes sociales: “Ayuda”

Presidente de Alianza Lima carga contra la U: “Si le otorgan los puntos sería un precedente terrible”

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré
Cultura y entretención

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Presentan libro del escritor Gonzalo León sobre César Aira

Eros Ramazzotti regresa a Chile en 2026

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News
Mundo

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News

La ONU pide que la investigación de Israel a raíz del ataque contra un hospital en Gaza genere “resultados”

Vehículo cayó al canal San Carlos en La Florida

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo