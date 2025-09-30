SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

“Ayer cuando el presidente presentó el plan no había nadie de la ONU allí. No es una propuesta nuestra. Creo que eso es lo que puedo decir sobre el asunto", apuntó el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

Por 
Europa Press
Palestinos en el centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) en Netzarim buscan recibir alimentos. Foto: MSF MSF

El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Jens Laerke, ha asegurado este martes que el plan presentado la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no es una propuesta” de la organización, por lo que se ha desmarcado del mismo.

A pesar de que el plan hace alusión directa a Naciones Unidas, Laerke se ha desmarcado del mismo. “Ayer cuando el presidente presentó el plan no había nadie de la ONU allí. No es una propuesta nuestra. Creo que eso es lo que puedo decir sobre el asunto”, ha aseverado durante una rueda de prensa desde la ciudad de Ginebra.

“Un plan de paz de estas características no forma parte de mis competencias, me dedico a cuestiones humanitarias, pero sí tenemos un plan humanitario”, ha asegurado, al tiempo que ha recordado que desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza, la OCHA “ha estado intentando coordinar la entrada de ayuda a la población de Gaza, que está sufriendo”.

En este sentido, ha denunciado la “obstrucción y los requisitos burocráticos” impuestos por Israel, cuestiones que han dificultado la entrega de ayuda a una población que se encuentra en una situación “muy vulnerable”.

Esto, tal y como ha sostenido Laerke, ha llevado al “saqueo de la ayuda a manos de gente desesperada”. Los datos de la OCHA apuntan a que desde mediados de mayo han sido “saqueados” unos 6.400 camiones con asistencia, la mayoría de ellos del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Asimismo, ha abordado el octavo punto del plan de Estados Unidos, que aborda la entrada y la distribución de ayuda, que debe “realizarse sin interferencia alguna y a través de Naciones Unidas y sus agencias, con ayuda de la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales que no se asocien a ninguna de las partes”.

Laerke ha manifestado que las ayudas “se encuentran en la región” y que, además, las agencias de la ONU “cuentan con las estructuras para lograr su suministro”. “Solo es necesario que Israel dé luz verde”, ha afirmado, antes de lamentar que la “situación es caótica y muestra la necesidad inmediata de lograr un alto el fuego para poder poner en marcha una operación humanitaria bien planificada y coordinada”.

“Solo un 18 por ciento del territorio de Gaza no está bajo órdenes de evacuación o zonas militarizadas”, ha zanjado.

Más sobre:Guerra Medio OrienteGazaONUEstados UnidosDonald TrumpIsrael

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Con amplio contingente policial: autoridades afirman que proceso de desalojo y demolición en toma Calicheros ha sido “tranquilo”

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés

Van Klaveren destaca postivamente propuesta de Trump para Gaza: “Vemos con esperanza la mediación”

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

5.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Kairat Almaty vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago
Chile

Procultura: Juzgado de Garantía de Antofagasta declara incompetencia y causa se traslada a Santiago

Rating del lunes 29 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Con amplio contingente policial: autoridades afirman que proceso de desalojo y demolición en toma Calicheros ha sido “tranquilo”

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés
Negocios

Operadores financieros postergan el próximo recorte de tasas de interés

La actividad del comercio mantiene su ritmo en agosto y anota 17 meses consecutivos al alza

Ministro Grau defiende gestión de Montes y dice que “no es cierto” que no haya dinero para pagar a las constructoras

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio
Tendencias

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Quién era Thomas Jacob Sanford, el sospechoso del tiroteo en la iglesia de Michigan

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan
El Deportivo

La millonaria cifra que recibirá el ayuntamiento de Milán tras la venta del estadio San Siro al Inter y AC Milan

El cambio en la formación de Chile que alista Nicolás Córdova para enfrentar a Japón en el Mundial Sub 20

Alejandro Tabilo avanza con autoridad al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos
Cultura y entretención

El distendido encuentro de Michelle Bachelet y Silvio Rodríguez que incluyó hasta regalos

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”
Mundo

La ONU se desmarca del plan de Trump para Gaza: “No es una propuesta nuestra”

Trump da “tres o cuatro días” a Hamas para que responda a su propuesta de acuerdo para Gaza

YouTube y su millonario pago a Trump: el historial de demandas del presidente contra plataformas y medios de comunicación

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición