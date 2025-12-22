SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Invitada a la ceremonia de entrega de los Premios Nobel este año, la exmodelo fue una ausencia incómoda para la Familia Real sueca.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Matrimonio de la princesa Sofia con el príncipe Carl Philip. Foto: Archivo

    El escándalo vuelve a golpear a la Familia Real de Suecia. Durante la cena de gala de los Premios Nobel 2025, que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en Estocolmo, la princesa Victoria y la princesa Magdalena llamaron la atención de los paparazzis por sus atuendos, pero la que más llamó la atención no estuvo. La princesa Sofia de Suecia, esposa del heredero Carl Philip, se quedó en su hogar, en medio de una semana en que se la relacionó con Jeffrey Epstein.

    Según indican los medios suecos, la princesa se quedó esta vez junto a sus tres hijos en casa, durante la ceremonia, lo que incluye a Inés, que nació en febrero. Un día antes del evento, la Familia Real tuvo que salir a aclarar los rumores: confirmó que Sofía, que era modelo y estrella de realitys antes de conocer a Carl Philip, se había reunido con Epstein “en algunas ocasiones alrededor de 2005”.

    “La Corte Real toma nota del gran interés mediático que ha suscitado el asunto. Queremos aclarar que esto ocurrió en contextos sociales, como un restaurante y el estreno de una película”, añadió un segundo comunicado.

    La princesa Sofia en Vogue Scandinavia.

    Los comunicados de la Familia Real se producen después de que el periódico Dagens Nyheter publicara una serie de correos electrónicos de 2005 entre Epstein y la financiera Barbro Ehnbom, empresaria sueca y amiga de la princesa, a quien la revista People describió como “su mentora”. Ehnbom también fue invitada a su boda real en 2015.

    Según el medio, Ehnbom envió un correo electrónico a Epstein en diciembre de 2005, cuando Sofía recién desarrollaba su carrera como actriz en Estados Unidos. Adjuntaba una foto de la futura princesa de Suecia. “Esta es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York”, habría escrito Ehnbom en el correo, agregando una foto de Sofía. “Es la chica de la que te hablé antes de irme, y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizás podamos visitarla antes de que te vayas de vacaciones?”.

    La respuesta de Epstein dice: “Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir un par de días? Le enviaré un billete”. Sin embargo, la corte real confirmó que Sofía no aceptó la invitación del financiero. Otro correo electrónico de Ehnbom indica que Epstein le ofreció a Sofía una plaza en una escuela de actuación.

    El príncipe Carl Philip y la princesa Sofia de Suecia.

    “Las informaciones que indican que la princesa recibió ayuda de Epstein para obtener formación actoral o una visa para Estados Unidos son incorrectas. La princesa nunca ha dependido de él ni ha tenido contacto con él durante 20 años”, declaró la familia a Dagens Nyheter.

    Cuando el periódico presentó los correos electrónicos al palacio sueco, la Corte Real confirmó que la princesa Sofía fue “presentada a la persona en cuestión en varias ocasiones alrededor de 2005”. Esto ocurrió antes de que Epstein fuera condenado por solicitar prostitución, incluso con una menor, en 2008, y antes de que se enfrentara a cargos de tráfico sexual en 2019.

    La Corte Real especificó que la princesa Sofía rechazó la invitación al Caribe y no se reunió con él en la isla privada donde se sospecha que agredió sexualmente a varias mujeres y niñas. “La princesa no ha tenido contacto con la persona en cuestión durante 20 años”, añadió el Tribunal.

    Por supuesto, no sería el primer vínculo entre un miembro de la realeza y Epstein, cuya amistad con Andrés Mountbatten-Windsor llevó a que el expríncipe fuera despojado de sus títulos por el rey Carlos III el mes pasado, aunque Andrés niega cualquier acusación en su contra.

    Jeffrey Epstein junto a Bill Clinton.

    Nacida en Danderyd en 1984, Sofia fue una de las tres hijas de una directora de marketing sueca y un padre danés-sueco. Tras completar un programa de arte en el Centro Educativo Vansbro, su atractivo natural la impulsó a forjar una carrera como modelo con poco más de 20 años.

    En ese tiempo se hizo célebre por posar en las páginas de Slitz, una revista masculina sueca ya desaparecida, vestida únicamente con un bikini y una serpiente enrollada en el torso. La sesión fotográfica le valió el voto de los lectores y, finalmente, un papel en el reality show Paradise Hotel (precursor de Love Island), aunque abandonó su carrera en el mundo del espectáculo para buscarse una vida en Nueva York.

    El diario Dagens Nyheter también publicó una serie de correos electrónicos de seguimiento, incluyendo un mensaje de 2006 del asistente de Epstein, quien le escribía entonces a Ehnbom: “Jeffrey se pregunta qué pasó realmente con Camilla. ¿Le dijiste que tiene un boleto a Nueva York cuando quiera?”.

    En ese intercambio, parece que Epstein habría confundido a Sofía con una amiga, como menciona Enhbom en la respuesta: “Creo que se refiere a Sofía, la pequeña y hermosa niña de cabello oscuro que tenía a su amiga Camilla con ella”. Ehnbom agregó que, si bien Epstein les ofreció a ambas mujeres un lugar en una escuela de actuación, ciertos problemas de visa significaron que no pudieran aceptar.

