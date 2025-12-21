“Es otra bofetada en la cara”: Víctimas y legisladores critican eliminación de archivos de Epstein menos de un día después de su publicación

Imagen de Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Los legisladores estadounidenses y las víctimas de Jeffrey Epstein han criticado al gobierno del presidente Donald Trump tras la publicación de solo una parte de los documentos de los casos contra el fallecido delincuente sexual convicto, con páginas censuradas y fotos tachadas.

La creciente indignación registrada el sábado se produjo cuando los medios estadounidenses informaron de que al menos 16 archivos de la serie, publicados en línea el día anterior, habían desaparecido de la página web pública.

Los archivos que faltan en la página web de la “Biblioteca Epstein” del Departamento de Justicia incluyen imágenes de pinturas que representan mujeres desnudas y una serie de fotografías que muestran un escritorio con cajones, según informó The Associated Press. Los archivos estaban disponibles desde su publicación el viernes y dejaron de estar disponibles al día siguiente.

Una foto del escritorio incluía dos imágenes dentro de un cajón abierto que mostraban a Donald Trump. La primera imagen impresa muestra al republicano rodeado de un grupo de mujeres en traje de baño. La segunda foto, parcialmente cubierta, lo exhibe con la primera dama Melania Trump, Epstein y su socia Ghislaine Maxwell en el año 2000.

“Esta foto, el archivo 468, de los archivos de Epstein que incluye a Donald Trump, aparentemente ha sido eliminada de la publicación del Departamento de Justicia”, declararon los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en una publicación en la plataforma social X. “(Fiscal General Pam Bondi) ¿Es esto cierto? ¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”.

La aparición del nombre y la imagen de Trump fue notablemente escasa en los archivos publicados el viernes. Sin embargo, recientemente, el mandatario ha aparecido en varias imágenes publicadas por los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes obtuvieron las fotos directamente del patrimonio de Epstein.

Doce de las otras fotos desaparecidas mostraban la infame sala de masajes en el tercer piso de la mansión de Epstein en Nueva York. La sala, ubicada al final del pasillo de la habitación del financista, era donde, según los investigadores, ocurrieron muchas de sus agresiones sexuales, algunas contra víctimas adolescentes. Los estantes de la sala estaban llenos de lubricantes y una bola y cadena de plata, entre otras cosas, detalla The New York Times.

Las imágenes de la sala de masajes que fueron retiradas mostraban pinturas y fotografías de mujeres desnudas, algunas con los rostros censurados.

La publicación de los archivos ha generado una ola de críticas debido a la gran cantidad de información censurada y las escasas revelaciones entre el viernes y el sábado. Las fotos publicadas el viernes mostraban a Epstein con varias figuras prominentes, como el expresidente Bill Clinton; los actores Kevin Spacey y Chris Tucker; los músicos Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross; el presentador de noticias Walter Cronkite; el empresario británico Richard Branson y la exduquesa de York, Sarah Ferguson.

Muchas de las fotos no tenían fecha y se proporcionaron sin contexto, y ninguna de esas figuras ha sido acusada de ningún delito relacionado con Epstein, destacó la cadena Al Jazeera.

Andrés Mountbatten-Windsor también aparece en una foto recostado sobre el regazo de varias mujeres. El exduque de York, quien fue despojado de su título real por sus vínculos con Epstein, ha negado cualquier irregularidad.

El Departamento de Justicia no explicó por qué se eliminaron los archivos ni si su desaparición fue intencional. Un portavoz del departamento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, informó The Associated Press.

“Caso omiso de la ley”

El episodio profundizó las preocupaciones ya surgidas tras la tan esperada publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia. Las decenas de miles de páginas publicadas ofrecieron poca información nueva sobre los delitos de Epstein ni sobre las decisiones de la fiscalía que le permitieron evitar cargos federales graves durante años, omitiendo al mismo tiempo algunos de los materiales más vigilados, como entrevistas del FBI con víctimas y memorandos internos del Departamento de Justicia sobre decisiones de imputación, destacó el medio.

El viernes, el fiscal general adjunto Todd Blanche declaró que el Departamento de Justicia seguiría publicando los archivos en las próximas semanas. Señaló que el retraso se debía a la omisión de nombres o información identificatoria de los testigos.

Sus declaraciones no fueron suficientes para los legisladores. El representante Thomas Massie (republicano por Kentucky) criticó duramente a la administración Trump por no publicar todos los archivos en cumplimiento con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, impulsada por Massie. La ley establecía que el Departamento de Justicia tenía 30 días para publicar todos los archivos y también censurar los nombres e identidades de las víctimas y las personas posiblemente investigadas.

Documentos del caso Epstein publicados con censura por el Departamento de Justicia. Foto: Europa Press DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El republicano de Kentucky lanzó varias críticas antes de pedir a sus seguidores en la plataforma social X que compararan el texto de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein con la carta del Departamento de Justicia al Congreso enviada el viernes, donde se afirma su derecho a censurar parte del material de los archivos.

“Comparen el texto de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein que ordena al Departamento de Justicia proporcionar comunicaciones internas sobre sus decisiones con la carta del Departamento de Justicia al Congreso que afirma su derecho a omitir material relacionado con las decisiones, porque no estaban especificados por ley”, escribió Massie en su publicación.

“Están haciendo caso omiso de la ley”, añadió.

Según la cadena CNBC, el Congreso está considerando celebrar audiencias de destitución contra la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche si los documentos publicados no cumplen con la ley, declaró el viernes el representante demócrata por California, Ro Khanna.

“Necesitamos un cronograma claro sobre cuándo se publicarán el resto de los documentos y una explicación de por qué no se publicaron todos hoy”, declaró Khanna durante una conferencia de prensa tras la publicación de los archivos.

Imagen de Bill Gates contenida en los archivos desclasificados del caso Epstein.

El Departamento de Justicia declaró en una publicación en X el viernes por la noche que no estaba “ocultando los nombres de ningún político” y citó comentarios de Blanche que lo reiteraban.

“Las únicas omisiones que se están aplicando a los documentos son las exigidas por ley, punto”, dijo Blanche. “De conformidad con el estatuto y las leyes aplicables, no estamos ocultando los nombres de personas o políticos a menos que sean víctimas”.

Blanche, quien anteriormente se desempeñó como abogado defensor penal de Trump, se hizo eco de esa opinión en una entrevista con ABC News el viernes, afirmando que no se ha hecho “ningún esfuerzo” por ocultar ninguna mención del presidente en la publicación de los archivos.

“Todos estamos indignados”

Sin embargo, las decenas de miles de páginas publicadas ofrecieron poca información nueva sobre los delitos de Epstein ni sobre las decisiones de la fiscalía que le permitieron evitar cargos federales graves durante años. También omitieron algunos de los materiales más vigilados, como entrevistas del FBI con víctimas y memorandos internos del Departamento de Justicia sobre las decisiones de imputación.

Mientras tanto, un documento de 119 páginas titulado “Gran Jurado-NY”, probablemente de una de las investigaciones federales de tráfico sexual que condujeron a los cargos contra Epstein en 2019, fue completamente censurado, destacó Al Jazeera.

Fotografía desclasificada que muestra el pie de una mujer con la cita de la novela Lolita.

Una de las víctimas de Epstein, Marina Lacerda, reaccionó con enojo ante la gran cantidad de redacciones y documentos no publicados.

“Todos estamos indignados por esto”, declaró el sábado al medio MS NOW. “Es otra bofetada en la cara. Esperábamos mucho más”.

Lacerda, quien afirmó que Epstein abusó de ella cuando tenía 14 años, fue un testigo crucial en la investigación de 2019 que condujo a la presentación de cargos de tráfico sexual contra el difunto financista.

Epstein se suicidó en la cárcel ese año, poco después de su arresto.

Lacerda declaró a The New York Times en otra entrevista que se sintió decepcionada. “Muchas fotos son irrelevantes”, afirmó.

Una fotografía tomada de un escritorio en la casa de Jeffrey Epstein, que contenía al menos una imagen del presidente Trump, estaba entre el material eliminado del sitio del Departamento de Justicia.

Otra sobreviviente, Jess Michaels, declaró a la cadena de noticias CNN que pasó horas buscando en los archivos publicados su declaración como víctima y los registros de su llamada a una línea de denuncia del FBI, pero no encontró ninguno.

“No puedo encontrar nada de eso”, dijo. “¿Es esto lo mejor que puede hacer el gobierno? Ni siquiera una ley del Congreso nos está dando justicia”.

Marijke Chartouni, quien afirmó haber sido abusada por Epstein cuando tenía 20 años, denunció la falta de transparencia. “Si todo está censurado, ¿dónde está la transparencia?”, preguntó el viernes en una entrevista con The New York Times.

“Me daba 200 dólares”

Según The Associated Press, los registros más contundentes publicados hasta la fecha muestran que los fiscales federales tenían lo que parecía ser un caso sólido contra Epstein en 2007, pero nunca lo acusaron.

Las transcripciones de los procedimientos del gran jurado, publicadas por primera vez, incluyen testimonios de agentes del FBI que describieron entrevistas con varias niñas y mujeres jóvenes que afirmaron haber recibido pagos por realizar actos sexuales para Epstein. La más joven tenía 14 años y cursaba noveno grado.

Una de ellas contó a los investigadores que Epstein la agredió sexualmente cuando inicialmente se resistió a sus insinuaciones durante un masaje.

Otra, que entonces tenía 21 años, testificó ante el gran jurado sobre cómo Epstein la había contratado cuando tenía 16 años para realizar un masaje sexual y cómo ella había reclutado a otras chicas para que hicieran lo mismo.

Donald Trump, con seis mujeres, en una de las imágentes del archivo de Epstein. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

“Por cada chica que le presentaba, me daba 200 dólares”, dijo. En su mayoría eran personas que conocía de la secundaria, añadió. “También les dije que, si eran menores de edad, simplemente mintieran al respecto y le dijeran que tenían 18 años”.

Los documentos también contienen la transcripción de una entrevista que los abogados del Departamento de Justicia mantuvieron más de una década después con el fiscal federal que supervisó el caso, Alexander Acosta, sobre su decisión final de no presentar cargos federales.

Acosta, quien fue secretario de Trabajo durante el primer mandato de Trump, expresó su preocupación por si el jurado creería a las acusadoras de Epstein.

También afirmó que el Departamento de Justicia podría haberse mostrado más reticente a iniciar un proceso federal en un caso que se encontraba en la frontera legal entre la trata de personas y la prostitución, algo que suele ser manejado por fiscales estatales.

“No digo que fuera la postura correcta”, añadió Acosta. También afirmó que el público actual probablemente vería a las sobrevivientes de manera diferente.

“Ha habido muchos cambios en la discriminación contra las víctimas”, afirmó Acosta.

Jennifer Freeman, abogada que representa a Maria Farmer, acusadora de Epstein, declaró el sábado que su cliente se siente reivindicada tras la publicación de los documentos. Farmer buscó durante años documentos que respaldaran su afirmación de que Epstein y Maxwell poseían imágenes de abuso sexual infantil.

“Es un triunfo y una tragedia”, dijo. “Parece que el gobierno no hizo absolutamente nada. Han ocurrido cosas horribles y si hubieran investigado, aunque fuera mínimamente, podrían haberlo detenido”.

Maria Farmer, cuya hermana Annie fue abusada por Epstein y Ghislaine Maxwell cuando tenía 16 años, declaró a las autoridades en 1996 que el difunto financista “robó” imágenes de desnudos de sus hermanos.

Farmer denunció el comportamiento de Epstein con estas fotografías, pero el FBI nunca ha reconocido abiertamente que ella haya presentado tal denuncia, según The New York Times. El periódico también señaló que una investigación interna sobre la gestión del caso de Epstein por parte del Departamento de Justicia no mencionó esta denuncia.

“No se trata de Bill Clinton”

El expresidente Bill Clinton apareció en varias fotos publicadas el viernes, y no está claro cuándo ni dónde fueron tomadas. Una mostraba a Clinton sentado en una silla junto a una joven, que estaba sentada en el reposabrazos de la silla.

El expresidente tampoco ha sido acusado de ninguna irregularidad.

El portavoz de Clinton, Angel Ureña, declaró el viernes: “La Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses solo para entregarlos a última hora de un viernes para proteger a Bill Clinton. Se trata de protegerse de lo que venga después, o de lo que intentarán ocultar para siempre. Así que pueden publicar tantas fotos granuladas de más de 20 años como quieran, pero esto no se trata de Bill Clinton”.

“Hay dos tipos de personas aquí. El primer grupo no sabía nada y cortó el contacto con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz”, añadió Ureña. “El segundo grupo continuó su relación con él después. Estamos en el primero. Ninguna demora del segundo grupo cambiará eso. Todos, especialmente MAGA, esperan respuestas, no chivos expiatorios”.