    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    Según apuntaron desde la UE, "mantendremos un diálogo específico y continuado con las autoridades venezolanas para salvaguardar nuestros propios intereses y nuestros propios principios":

    Europa Press
    Delcy Rodríguez. GOBIERNO DE VENEZUELA

    La Unión Europa ha asegurado este martes que mantendrá un “diálogo específico” con la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como ya lo tenían con el presidente, Nicolás Maduro, para defender sus “intereses”, aunque siguen sin reconocer la legitimidad democrática del Gobierno venezolano.

    Así lo ha asegurado durante una rueda de prensa en Bruselas la portavoz de Exteriores de la Unión, Anitta Hipper, en la que ha insistido en la necesidad de que se lleve a cabo una transición democrática a través de “un diálogo” que incluya a “los actores democráticamente elegidos” tras la toma de posesión de Rodríguez.

    “Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora. Aunque no hemos reconocido la legitimidad del presidente Maduro, y lo mismo para Delcy Rodríguez, pero mantendremos un diálogo específico y continuado con las autoridades venezolanas para salvaguardar nuestros propios intereses y nuestros propios principios”, ha explicado Hipper.

    La portavoz comunitaria ha vuelto a decir que hay que respetar “la voluntad” de los venezolanos que expresaron en las últimas elecciones en el país latinoamericano que querían “un cambio democrático” y que, aunque Rodríguez haya sido investida como presidenta encargada, su mandato proviene de “un proceso electoral” irregular.

    Las declaraciones de la UE tienen lugar después de que Delcy Rodríguez fuera este lunes investida como presidenta encargada, ante la ausencia de Maduro, que se encuentra encarcelado en Estados Unidos después de que la Administración de Donald Trump le capturara en un ataque lanzado el sábado contra Caracas.

    En este contexto, Trump ha advertido a la dirigente venezolana que “pagará un precio más alto” que Maduro “si no hace lo correcto”, señalando que no tolerará el “rechazo desafiante” de Rodríguez a la citada intervención militar estadounidense. Mientras, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anticipado “más cooperación” con Washington por parte del Ejecutivo venezolano restante.

