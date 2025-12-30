Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

El presidente Donald Trump pronuncia el discurso de clausura de la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center en Washington, el 7 de diciembre de 2025. Foto: Casa Blanca/Daniel Torok

Donald Trump es alguien que no deja indiferente. Las acciones y los comentarios incendiarios del líder republicano en el primer año de su segundo mandato presidencial han dejado a muchas mujeres, personas de color y aliados descolocados, por decir lo menos.

Poco después de asumir el cargo Trump emitió órdenes ejecutivas que atacaban las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y los derechos de las personas transgénero. Sus órdenes de enero, que exigían el fin de la DEI y la acción afirmativa, provocaron miles de recortes en los sectores público y privado, y cambios drásticos en la industria periodística.

THE PRESIDENT OF PEACE: 8 wars ended in 8 months. pic.twitter.com/OiAH7YfkVu — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Una directiva que prohibía el acceso a la atención de afirmación de género para jóvenes menores de 19 años provocó un revuelo en las familias, que luchaban por garantizar que sus hijos trans siguieran recibiendo tratamiento.

Otra orden ejecutiva ordenó a su vicepresidente, J.D. Vance, prohibir el gasto federal en programas o exposiciones del Smithsonian centrados en la raza. También se esforzó por suprimir la historia indígena al cambiar el nombre del monte Denali en lengua atabascana a Monte McKinley. Y sus operaciones de deportación masiva han separado a familias, recuerda el diario The Guardian.

Además de sus políticas federales, Trump también compartió comentarios racistas, xenófobos y sexistas durante discursos, reuniones de prensa y en su plataforma de redes sociales, Truth Social, durante todo el año.

Asimismo, el líder republicano llegó a presumir de haber acabado con ocho guerras en ocho meses, refiriéndose a la resolución de conflictos entre Armenia y Azerbaiyán, India y Pakistán o Kosovo y Serbia, entre otros. “Ningún presidente o primer ministro lo había logrado antes. La ONU no hizo absolutamente nada”, destacó Trump.

Donald Trump recibe el Premio FIFA de la Paz de manos del presidente de la entidad, Gianni Infantino. Foto: Archivo

Sus esfuerzos pacificadores, apunta Euronews, tuvieron incluso recompensa, aunque no exactamente la que él esperaba: Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA, un galardón que aceptó con sonrisa forzada y gesto contenido, recordando que él en realidad aspiraba a algo “un poco más serio, con medalla sueca”. Según su entorno, agradeció el trofeo, pero preguntó dos veces si venía acompañado de un Nobel “de consuelo”.

A menos de un mes de que cumpla el primer año de su segundo mandato, aquí van las 10 frases más polémicas de Trump en 2025.

“Vamos a cambiar el nombre de Golfo de México por el Golfo de América”

Trump comenzó su nuevo mandato con varias decisiones rocambolescas y cumpliendo una promesa de campaña: desarrolló su lado cartógrafo y cambió el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. “Es un hermoso nombre y es apropiado”, aseguró. La zona supone un cruce de gran relevancia para el comercio internacional.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su firme oposición señalando que “México no acepta que se renombre su territorio”.

El presidente Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One, donde firmó una orden ejecutiva que declara el 9 de febrero como el Día del Golfo de América.

Google actualizó el nombre del golfo en sus plataformas, sustituyendo uno por otro en algunas áreas y lo justificó indicando que en México seguiría apareciendo “Golfo de México”, mientras que en Estados Unidos se mostraría “Golfo de América”. En otras partes del mundo se mostrarían ambos nombres. Ante este cambio, el gobierno mexicano envió cartas diplomáticas al gigante tecnológico, solicitando la restauración del nombre original en sus plataformas.

“La pena de muerte es una herramienta para disuadir los crímenes más atroces”

En marzo, en su primer discurso del estado de la Unión desde su reelección, Trump solicitó al Congreso que aprobara la pena capital para quien asesine a un agente de policía. “La pena de muerte es una herramienta para disuadir los crímenes más atroces”, justificó.

Amnistía Internacional es tajante al respecto: “La pena de muerte es una violación del derecho a la vida”. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, también ha denunciado esta práctica en reiteradas ocasiones: “Las pruebas demuestran sólidamente que la pena de muerte tiene poco o ningún efecto a la hora de disuadir o reducir el índice de delitos que se cometen”. También el secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a su abolición, afirmando que “no hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI”.

“Vamos a acabar con esos hijos de perra”

La tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y la Administración Trump no ha hecho más que aumentar en los últimos meses. El Presidente estadounidense dejó entrever a comienzos de diciembre que los ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en Venezuela comenzarán “muy pronto”. “Vamos a acabar con esos hijos de perra”, afirmó.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, dijo Trump en una reunión de gabinete.

“Su país apesta y no los queremos en el nuestro”

Donald Trump no ha escondido su negativa a recibir inmigrantes sin control, ya en su primer mandato el muro en la frontera con México fue una parte fundamental de su retórica presidencialista. El 2 de diciembre, en una reunión de gabinete, Trump dijo que los somalíes debían volver a sus países. “Somalia, que apenas es un país. No tienen nada. Simplemente andan por ahí matándose. No hay estructura”, criticó.

Trump on Somalia:



“It’s not even a nation, it’s just people walking around killing each other”



🇺🇸🇸🇴 pic.twitter.com/dF1OEHk1Uk — Visegrád 24 (@visegrad24) December 4, 2025

“Su país apesta y no los queremos en el nuestro… Iremos por mal camino si seguimos metiendo basura en nuestro país”, agregó. Una semana más tarde, en un acto en Pennsylvania, describió así al país africano: “Sucio, asqueroso, repugnante, plagado de delincuencia. Lo único que saben hacer es perseguir barcos”.

“Me encanta el olor de las deportaciones”

La retórica antiinmigrante que Trump expresó desde antes de su primer mandato se plasmó sin titubeos este 2025 en una campaña de deportaciones masivas, retiro de protecciones a residentes extranjeros y un endurecimiento general de las políticas del área, para frenar lo que considera una “invasión”.

President Trump defended his plan to send federal troops into Chicago and other cities on Sunday, saying it is “not war” but “common sense.” His remarks came a day after he shared a post on Truth Social saying, “‘I love the smell of deportations in the morning…’ Chicago about to… pic.twitter.com/lXWgJlosKC — CBS News (@CBSNews) September 7, 2025

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, escribió el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, el 6 de septiembre. Durante un acto en Pennsylvania, el 9 de diciembre, volvió sobre el tema: “También he anunciado una pausa permanente en la migración del tercer mundo, incluida la de lugares infernales como Afganistán, Haití, Somalia y muchos otros países”.

“Cállate, cerdita”

La corrección política no es una de las virtudes de Donald Trump. El 14 de noviembre, durante un viaje en el Air Force One, llamó “cerdita” a la periodista Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, cuando esta trató de formular una pregunta adicional sobre los archivos del caso de Jeffrey Epstein. Se giró hacia ella y le respondió: “Cállate, cállate, cerdita”.

Donald Trump habla con miembros de la prensa a bordo del Air Force One, el 14 de noviembre de 2025.

Días más tarde llamó “estúpida” a otra periodista ante una pregunta por el tiroteo cerca de la Casa Blanca, donde murió un agente de la Guardia Nacional, ya que ella le recordó que el principal sospechoso habría ingresado a EE.UU. bajo la administración de Trump y no la de Joe Biden.

“Porque lo dejaron entrar. ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque llegaron en un avión, junto con miles de personas que no deberían estar aquí, y solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida”, le dijo en Mar-a-Lago, el 27 de noviembre, a Nancy Cordes, corresponsal principal de CBS News en la Casa Blanca.

“La Riviera de Medio Oriente... podría ser maravilloso”

A fines de enero, el Presidente de Estados Unidos dijo que quería que Egipto y Jordania recibieran a los palestinos de Gaza, área que describió como un “sitio de demolición”.

“Estamos hablando de probablemente un millón y medio de personas, y simplemente limpiemos todo eso”, comentó Trump a un grupo de periodistas a bordo del Air Force One. “Casi todo está demolido y la gente está muriendo allí. Así que preferiría involucrarme con algunas de las naciones árabes y construir viviendas en una ubicación diferente, donde quizás puedan vivir en paz alguna vez”, agregó.

Una gran valla publicitaria de Trump en Ramat Gan, Israel, promocionando un acuerdo de paz regional.

En febrero, tras su reunión con el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Trump afirmó que Estados Unidos tomaría el control de la Franja de Gaza a largo plazo y la reconstruiría, convirtiéndola en “la nueva Riviera de Medio Oriente”. “No quiero ser un gracioso ni un listillo, pero la Riviera de Medio Oriente... Esto podría ser maravilloso”, insistió.

“Reconocer Palestina es un premio demasiado alto para los terroristas de Hamas”, lanzó Trump durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, en clara alusión a países como Francia, Reino Unido, España o Portugal, a quienes acusó de legitimar a quienes se niegan a liberar rehenes o aceptar un alto el fuego

“El cambio climático es la mayor estafa de la historia”

El magnate es una de las personas más escépticas y críticas con el cambio climático y sus consecuencias. En septiembre argumentó frente a ONU que la apuesta por energías renovables está “frenando el progreso de la humanidad”.

“Este cambio climático es, en mi opinión, la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo. Todas estas predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por razones erróneas. Fueron hechas por personas estúpidas que han costado fortunas a sus países y no han dado a esos mismos países ninguna posibilidad de éxito. Si no se alejan de esta estafa verde, sus países van a fracasar”, denunció.

“Los deportes femeninos serán solo para mujeres”

El Presidente estadounidense firmó en febrero una orden ejecutiva destinada a prohibir que las mujeres y niñas trans compitan en deportes femeninos, ordenando a las agencias que retiren el financiamiento federal a las escuelas que se nieguen a cumplirla.

“A partir de ahora los deportes femeninos serán solo para mujeres”, dijo en la sala Este de la Casa Blanca antes de firmar la orden.

El presidente Donald Trump firma la orden ejecutiva que prohíbe a los hombres participar en deportes femeninos en la sala Este de la Casa Blanca en Washington, el 5 de febrero de 2025.

Organizaciones de derechos humanos condenaron la medida. Karla Gonzales, directora de Género de Amnistía Internacional, señaló que estas políticas “siguen el patrón cruel de construir políticas basadas en la intolerancia y el odio”. Human Rights Watch también criticó la orden, destacando que viola los derechos fundamentales de las personas trans a no sufrir discriminación.

“Sus países se están yendo al infierno”

Durante la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, Trump dirigió sus dardos a los líderes europeos, acusándolos de permitir la inmigración descontrolada y de poner en riesgo la seguridad de sus naciones.

“Soy muy bueno en esto”, dijo a los líderes. “Sus países se están yendo al infierno”. “Están destruyendo sus países… Europa está en serios problemas”, añadió.