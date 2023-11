Las familias de los rehenes retenidos en Gaza soportan una espera agonizante

Neta Heiman Mina se despertó el miércoles por la mañana con la noticia de que Israel había llegado a un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas, lo que trajo un pequeño alivio y esperanza de que su madre de 84 años pudiera estar entre los liberados.

Por la noche, ella estaba moderando sus expectativas cuando los medios de comunicación comenzaron a informar que el acuerdo podría retrasarse. Una llamada de un oficial de enlace militar, asignado para darle actualizaciones, confirmó su temor.

“Estos son los días más horribles”, dijo Heiman Mina el jueves, desde un costado de una carretera en Tel Aviv, donde ella y otras familias se reunieron para tratar de llamar la atención sobre la difícil situación de más de 230 rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre y llevados a Gaza.

Neta Heiman, una activista por la paz cuya madre, Ditza Heiman, de 84 años, ha sido rehén del grupo islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre, sostiene un cartel en Tel Aviv, Israel, el 23 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

“Vivimos en un terror psicológico”, dijo.

Para las familias y amigos de los rehenes, las semanas transcurridas desde ese terrible día han estado llenas de incertidumbre y ansiedad. La repentina perspectiva de reencontrarse con sus seres queridos o recibir noticias sobre ellos despierta nuevas emociones.

“No sabemos qué está pasando”, dijo Yair Moses. “Es un momento muy confuso”.

Agotado después de casi siete semanas de campaña por la liberación de sus padres, Moses esperaba que el jueves marcara el comienzo del fin de la terrible experiencia que él y otras familias han soportado. En cambio, se despertó con la noticia de que el acuerdo se había retrasado.

El jueves por la noche, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que un alto el fuego comenzaría a las 7 a.m. hora local del viernes y que alrededor de las 4 p.m., 13 mujeres y niños serían liberados. Las autoridades israelíes comenzaron a contactar a algunas familias el jueves por la noche para decirles que sus seres queridos podrían ser liberados en el grupo inicial, lo que alimentó la esperanza de algunos de que la situación no era imposible.

Para otros, la ansiosa vigilia continúa. Se les informó que tenían que esperar más, ya que no se esperaba que sus seres queridos estuvieran entre los liberados el primer día. “Mi mamá no será liberada mañana. No me tocó la lotería”, afirmó Guy Metzger.

Con la liberación de los rehenes poco a poco cada día según el acuerdo, Metzger espera que su madre, de 78 años, Tamar Metzger, todavía esté en una lista en los próximos días. No se espera que su padre, Yoram Metzger, de 80 años, sea liberado como parte del acuerdo actual, que se limita a niños y mujeres.

Anteriormente, Moses había dicho que no había garantía de que su madre de 77 años, Margalit Moses, fuera liberada, incluso si el acuerdo se desarrolla según lo planeado el viernes. Su padre, Gadi Moses, de casi 80 años, también está detenido por los militantes.

Yakov Argamani, padre de la rehén Noa Argamani, de 26 años, quien fue filmada mientras estaba siendo secuestrada por Hamas, habla en una reunión celebrada en honor de su hija, en Tel Aviv, Israel. el 23 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

La idea de que Hamas vuelve a tener el control del destino de sus seres queridos está aumentando la ansiedad de las familias, que ya han quedado traumatizadas por los ataques del grupo militante del 7 de octubre. Muchos se muestran escépticos de que Hamas cumpla su palabra. “Debido a la crueldad de nuestro enemigo, no sabemos si esto sucederá o no”, dijo Moses.

Edna Etrog, de 56 años, estaba hablando por teléfono con su mejor amiga, Hadas Kalderon, cuando militantes de Hamas irrumpieron en el Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre. Kalderon, de 56 años, la llamó desde el refugio de su casa y tuvo tiempo de decirle a Etrog que los militantes estaban en el kibutz. Entonces la llamada se cortó.

Terribles fotos y videos del kibutz comenzaron a aparecer en la televisión israelí, dijo Etrog, quien sostenía un cigarrillo en una mano y usaba la otra para secarse las lágrimas, mientras estaba con otras familias cerca del cuartel general del Ejército israelí en Tel Aviv.

Pasó todo el día preguntándose si alguien que conocía en el kibutz estaba vivo antes de enterarse por la noche de que Kalderon había sobrevivido. Pero el exmarido de Kalderon, Ofer, y sus dos hijos, Sahar, de 16 años, y Erez, de 12, habían sido secuestrados.

Hadas Kalderon fue evacuada del kibutz y trasladada a un hotel en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Etrog dejó a su familia en el norte y se mudó a la habitación de Kalderon. Desde entonces no se ha apartado del lado de su amiga.

La gente se reúne para pedir la liberación de los rehenes retenidos por el grupo islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre, en la llamada "Plaza de los Rehenes" en Tel Aviv, Israel, el 23 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Han estado durmiendo una al lado de la otra como solían hacerlo cuando eran niñas. No han podido dormir mucho. “Hablamos hasta las 4 de la mañana, y a las 7 empezamos a entrevistar”, dijo, en referencia a las apariciones en medios que han estado haciendo. Finalmente, se mudaron del hotel y ahora comparten un departamento en Tel Aviv.

Como muchas familias de los rehenes, Etrog y Kalderon han canalizado su dolor en defensa de sus seres queridos. Kalderon ha aprovechado cada oportunidad para hablar con los medios sobre los rehenes en un esfuerzo por mantener al público y al gobierno concentrados en su liberación.

Las familias y simpatizantes han instalado campamentos en algunas áreas públicas para mantener viva su causa. El miércoles, Kalderon se paró en una mesa que la familia había instalado cerca del cuartel militar, tomando entrevista tras entrevista durante horas. “¿Quién es el siguiente?” Preguntó después de que terminó una entrevista, volviéndose hacia la siguiente persona en la fila que sostenía una cámara.

Una mujer pega un cartel pidiendo la liberación de Eden Yerushalmi, quien fue tomada como rehén el 7 de octubre por Hamas, en la llamada "Plaza de los Rehenes" en Tel Aviv, el 23 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Heiman Mina ha mostrado una determinación similar. Tan pronto como comenzaron a surgir noticias de que Israel estaba cerca de llegar a un acuerdo con Hamas, tomó un cartel de su madre, Ditza, y se unió a la familia Kalderon en el mismo lugar de la carretera cerca del cuartel general del Ejército. Ella y otras familias de rehenes y simpatizantes bloquearon el tráfico a principios de esta semana, con la esperanza de seguir presionando al gobierno israelí para garantizar que los rehenes fueran liberados.

La amiga íntima de Heiman Mina, Yael Braudo-Bahat, la apoyó. Había hecho dos docenas de galletas anticipando que Ditza sería liberada el jueves y dijo que continuaría horneando hasta que regresara.

Para Moses, mantenerse activo es la única manera de afrontar la incertidumbre. “Sentarse en casa y ver las noticias no ayuda”, dijo.

Entre entrevistas con los medios, se reúne con las familias de otros rehenes para compartir información. La semana pasada se unió a una marcha de protesta desde Tel Aviv a Jerusalén, exigiendo que el gobierno haga más para garantizar la libertad de los rehenes.

Incluso si sus familiares regresan, Moses dijo que continuaría haciendo campaña por el resto de los rehenes. “Todavía tenemos que luchar para que todos sean liberados”, afirmó.