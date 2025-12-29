“Les dimos un golpe muy duro”: Trump dice que EE.UU. destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña antinarco contra Venezuela

Infantes de Marina de EE.UU. realizan operaciones en Arroyo, Puerto Rico, el 22 de septiembre de 2025. Foto: Kyle Baskin/Cuerpo de Marines

En una entrevista con la radio WABC en Nueva York, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos “noqueó” una “gran instalación” la semana pasada como parte de la campaña de su administración contra Venezuela, una aparente referencia a un ataque norteamericana a un sitio de tráfico de drogas, indicó The New York Times.

Según el periódico, funcionarios estadounidenses afirmaron que Trump se refería a una instalación de narcotráfico en Venezuela y que esta fue desmantelada, pero no dieron detalles. Funcionarios militares afirmaron no tener información que compartir, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) declinó hacer comentarios. La Casa Blanca también se negó a hacer declaraciones.

Trump hizo estas afirmaciones en una conversación con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis, mientras ambos comentaban las acciones militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe para desarticular una presunta red de tráfico de drogas liderada por el que Washington denomina el Cartel de los Soles, que estaría controlado por el gobierno venezolano.

#URGENTE | Trump sobre ataque en Venezuela:



“Hubo una gran explosión desde donde suplen los botes con drogas. Una gran explosión. Golpeamos los botes y ahora golpeamos el área de implementación. Ya no funciona”. pic.twitter.com/kae5CiphyP — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) December 29, 2025

En la breve entrevista telefónica, realizada el pasado viernes, Trump respondió a un comentario sobre Venezuela elogiando los ataques de la administración republicana a presuntas embarcaciones cargados de drogas antes de referirse a un ataque a una “gran planta o gran instalación” que dijo tuvo lugar dos noches antes.

“Acabamos de desmantelar -no sé si leyeron o vieron- que tienen una gran planta o instalación adonde envían, ya saben, de dónde vienen las embarcaciones”, dijo Trump en la entrevista difundida este lunes por los medios estadounidenses. “Hace dos noches lo desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy duro”.

Durante la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su residencia en Mar-a-Lago este lunes, el presidente estadounidense entregó más detalles. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en las embarcaciones”, declaró a la prensa en su club y residencia en Florida. “Cargan las drogas en las embarcaciones. Así que atacamos todas las embarcaciones, y ahora atacamos la zona. Es el área de implementación, ahí es donde implementan, y ya no existe”.

Trump Says the U.S. Struck a ‘Big Facility’ in Campaign Against Venezuelahttps://t.co/LiDzOG9eCK — TalkRadio 77 WABC (@77WABCradio) December 29, 2025

Trump se negó a decir si el Ejército estadounidense o la CIA llevaron a cabo el último ataque ni dónde ocurrió. No confirmó que hubiera ocurrido en Venezuela. “Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue. Pero saben que fue en la costa”, dijo Trump.

De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe, destacó el diario venezolano El Nacional.

Trump lleva semanas prometiendo ataques terrestres en Venezuela, como parte de una intensificación de la campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, quien se encuentra acusado en Estados Unidos por su participación en el narcotráfico.

El inquilino de la Casa Blanca autorizó a la CIA a comenzar a planificar operaciones encubiertas dentro de Venezuela hace meses, recordó The New York Times.

Estados Unidos ha estado realizando ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre. Washington sostiene que las embarcaciones transportan cocaína. Las operaciones han causado la muerte de al menos 105 personas hasta la fecha, y han sido calificadas de ejecuciones extrajudiciales por críticos que afirman que el Ejército estadounidense carece de fundamento legal para realizar ataques letales contra civiles. La administración republicana ha defendido los ataques afirmando que Estados Unidos está en conflicto con lo que denomina narcoterroristas, a quienes solo se puede detener con la fuerza militar.

President Trump has confirmed military strikes on the ground in Venezuela. The military took out a drug facility on the docks, resulting in a “massive explosion.” pic.twitter.com/GpdEoNGEfB — TalkRadio 77 WABC (@77WABCradio) December 29, 2025

Esos ataques contra embarcaciones se planificaron originalmente como parte de una operación de dos fases. La segunda fase, aún no anunciada oficialmente, incluirá ataques a instalaciones de narcotráfico en Venezuela, según informaron personas familiarizadas con la planificación.

Desde el inicio de los ataques, Trump ha anunciado lo que ha llamado un bloqueo a Venezuela, mientras Estados Unidos intenta interceptar petroleros, cortando una fuente vital de ingresos para el gobierno de Maduro.