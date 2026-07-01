SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Lula anuncia acuerdos con Kast tras reunión en Mercosur y lo invita a visitar Brasil este año

    En el marco del encuentro internacional realizado Paraguay, el presidente de Brasil informó que ambos gobiernos coordinarán nuevas iniciativas para impulsar el comercio, la inversión y la cooperación en áreas estratégicas.

    Por 
    Roberto Martínez
    José Antonio Kast y Lula da Silva

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio a conocer este martes los detalles de la reunión bilateral que sostuvo con el Presidente José Antonio Kast, en el marco de la Cumbre del Mercosur realizada en Asunción, Paraguay, encuentro que, según afirmó, se concretó a solicitud del mandatario chileno y que concluyó con una serie de compromisos para fortalecer la relación entre ambos países.

    A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Lula explicó que la conversación estuvo marcada por el escenario internacional y sus efectos económicos, particularmente por las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

    “Conversamos sobre los impactos económicos de la guerra en Medio Oriente y le expliqué la serie de medidas que tomamos en Brasil para reducir los efectos sobre los precios de los combustibles y los alimentos”, señaló el mandatario brasileño.

    El jefe de Estado añadió que ambos gobiernos acordaron profundizar la cooperación económica mediante una mayor integración entre el sector privado de ambos países.

    “Nos comprometimos a trabajar conjuntamente para ampliar la relación entre los empresarios chilenos y brasileños, aumentando las inversiones entre nuestros países”, sostuvo.

    Lula también anunció que ambas administraciones coordinarán una agenda de visitas oficiales y encuentros empresariales para fortalecer la cooperación en sectores considerados estratégicos.

    “Acordamos la visita de los ministros de Puertos y Aeropuertos y de Industria y Comercio de Brasil a Chile, además de encuentros entre empresarios de ambos países, especialmente para ampliar las alianzas en las áreas de aeronáutica, ciencia, defensa y educación”, indicó.

    En su publicación, el mandatario brasileño también destacó los vínculos históricos entre ambas naciones y el creciente intercambio turístico.

    “Reiteré la relación afectiva y de amistad entre Brasil y Chile, que se manifiesta en el gran flujo de turistas brasileños hacia el país andino, el cual crece año tras año”, afirmó.

    Finalmente, Lula informó que extendió una invitación oficial al Presidente chileno para visitar Brasil antes de que concluya el año.

    Invité al presidente Kast a visitar Brasil durante 2026”, concluyó.

    Kast en la Cumbre del Mercosur

    La reunión bilateral se desarrolló durante encuentro internacional en el que Chile participa como Estado asociado y donde Paraguay traspasó la presidencia pro témpore del bloque a Uruguay.

    Se trató de la primera participación de José Antonio Kast en una reunión de jefes de Estado del organismo como Presidente en ejercicio.

    La agenda oficial del Mandatario chileno comenzó con un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, para luego trasladarse al Centro de Convenciones de la Conmebol, donde participó en la sesión plenaria junto a los líderes regionales.

    Durante su intervención, Kast centró su discurso en la necesidad de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y migración.

    Aludiendo al reciente terremoto que afectó a Venezuela, sostuvo que la solidaridad regional debía extenderse también al combate contra el crimen organizado, al que calificó como una amenaza estructural para Sudamérica.

    En esa línea, propuso avanzar hacia una agenda migratoria regional que permita ordenar los flujos migratorios y reforzar la persecución contra las redes de tráfico y trata de personas, planteando que la colaboración en seguridad y migración debería convertirse en uno de los principales ejes de las futuras cumbres del Mercosur.

    Más sobre:Lula da SilvaMercosurPresidente KastReunión bilateralCooperación económicaBrasilMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuba asegura que responderá con “toda la fuerza” ante cualquier “agresión militar” de EE.UU. contra la isla

    Xi Jinping reivindica la “reunificación” con Taiwán como una “misión histórica” del Partido Comunista de China

    Brote de ébola en República Democrática del Congo deja cerca de 400 muertos y más de 1.300 contagios en seis semanas

    Asesinan a disparos a adolescente de 17 años en plena vía pública de Lo Prado

    Más de 250 sismos sacuden al complejo volcánico Laguna del Maule

    Matthei advierte que el gobierno podría quedar “de rodillas frente al PDG” ante futuras acusaciones constitucionales

    Lo más leído

    1.
    Xu Shicheng, experto chino en América Latina: “Cualquier gobernante, sea de izquierda o de derecha, tendrá que desarrollar sus relaciones comerciales y diplomáticas con China”

    Xu Shicheng, experto chino en América Latina: “Cualquier gobernante, sea de izquierda o de derecha, tendrá que desarrollar sus relaciones comerciales y diplomáticas con China”

    2.
    Venezuela registra dos de los 10 terremotos más mortíferos en América Latina

    Venezuela registra dos de los 10 terremotos más mortíferos en América Latina

    3.
    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    4.
    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    5.
    Xi Jinping reivindica la “reunificación” con Taiwán como una “misión histórica” del Partido Comunista de China

    Xi Jinping reivindica la “reunificación” con Taiwán como una “misión histórica” del Partido Comunista de China

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Asesinan a disparos a adolescente de 17 años en plena vía pública de Lo Prado
    Chile

    Asesinan a disparos a adolescente de 17 años en plena vía pública de Lo Prado

    Más de 250 sismos sacuden al complejo volcánico Laguna del Maule

    Matthei advierte que el gobierno podría quedar “de rodillas frente al PDG” ante futuras acusaciones constitucionales

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas
    Negocios

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Inmobiliaria del Grupo Errázuriz invertirá US$120 millones en nuevo proyecto en Santiago Centro

    Desempleo salta a 9,4%, su nivel más alto en cinco años, y trabajos informales encadenan tres meses de caídas

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez
    Tendencias

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    La despedida anticipada de Beccacece tras quedar eliminado del Mundial con Ecuador: “Agradecido por esta aventura”
    El Deportivo

    La despedida anticipada de Beccacece tras quedar eliminado del Mundial con Ecuador: “Agradecido por esta aventura”

    Sufre Ecuador y Beccacece: Piero Hincapié, el segundo expulsado del Mundial por la Ley Prestianni

    México impone su plan y castiga los errores de Ecuador para avanzar a octavos de final del Mundial

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile
    Tecnología

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo
    Cultura y entretención

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    Cuba asegura que responderá con “toda la fuerza” ante cualquier “agresión militar” de EE.UU. contra la isla
    Mundo

    Cuba asegura que responderá con “toda la fuerza” ante cualquier “agresión militar” de EE.UU. contra la isla

    Xi Jinping reivindica la “reunificación” con Taiwán como una “misión histórica” del Partido Comunista de China

    Lula anuncia acuerdos con Kast tras reunión en Mercosur y lo invita a visitar Brasil este año

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad