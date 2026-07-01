Lula anuncia acuerdos con Kast tras reunión en Mercosur y lo invita a visitar Brasil este año

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dio a conocer este martes los detalles de la reunión bilateral que sostuvo con el Presidente José Antonio Kast, en el marco de la Cumbre del Mercosur realizada en Asunción, Paraguay, encuentro que, según afirmó, se concretó a solicitud del mandatario chileno y que concluyó con una serie de compromisos para fortalecer la relación entre ambos países.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Lula explicó que la conversación estuvo marcada por el escenario internacional y sus efectos económicos, particularmente por las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

“Conversamos sobre los impactos económicos de la guerra en Medio Oriente y le expliqué la serie de medidas que tomamos en Brasil para reducir los efectos sobre los precios de los combustibles y los alimentos”, señaló el mandatario brasileño.

El jefe de Estado añadió que ambos gobiernos acordaron profundizar la cooperación económica mediante una mayor integración entre el sector privado de ambos países.

“Nos comprometimos a trabajar conjuntamente para ampliar la relación entre los empresarios chilenos y brasileños, aumentando las inversiones entre nuestros países”, sostuvo.

Lula también anunció que ambas administraciones coordinarán una agenda de visitas oficiales y encuentros empresariales para fortalecer la cooperación en sectores considerados estratégicos.

“Acordamos la visita de los ministros de Puertos y Aeropuertos y de Industria y Comercio de Brasil a Chile, además de encuentros entre empresarios de ambos países, especialmente para ampliar las alianzas en las áreas de aeronáutica, ciencia, defensa y educación”, indicó.

En su publicación, el mandatario brasileño también destacó los vínculos históricos entre ambas naciones y el creciente intercambio turístico.

“Reiteré la relación afectiva y de amistad entre Brasil y Chile, que se manifiesta en el gran flujo de turistas brasileños hacia el país andino, el cual crece año tras año”, afirmó.

Finalmente, Lula informó que extendió una invitación oficial al Presidente chileno para visitar Brasil antes de que concluya el año.

“Invité al presidente Kast a visitar Brasil durante 2026”, concluyó.

Mantive encontro bilateral com o presidente do Chile, José Antonio Kast, a seu pedido, durante reunião do Mercosul em Assunção, no Paraguai.



Conversamos sobre os impactos econômicos da guerra no Oriente Médio e expliquei ao presidente a série de medidas que tomamos no Brasil… pic.twitter.com/BpCNXZJors — Lula (@LulaOficial) June 30, 2026

Kast en la Cumbre del Mercosur

La reunión bilateral se desarrolló durante encuentro internacional en el que Chile participa como Estado asociado y donde Paraguay traspasó la presidencia pro témpore del bloque a Uruguay.

Se trató de la primera participación de José Antonio Kast en una reunión de jefes de Estado del organismo como Presidente en ejercicio.

La agenda oficial del Mandatario chileno comenzó con un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, para luego trasladarse al Centro de Convenciones de la Conmebol, donde participó en la sesión plenaria junto a los líderes regionales.

Durante su intervención, Kast centró su discurso en la necesidad de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y migración.

Aludiendo al reciente terremoto que afectó a Venezuela, sostuvo que la solidaridad regional debía extenderse también al combate contra el crimen organizado, al que calificó como una amenaza estructural para Sudamérica.

En esa línea, propuso avanzar hacia una agenda migratoria regional que permita ordenar los flujos migratorios y reforzar la persecución contra las redes de tráfico y trata de personas, planteando que la colaboración en seguridad y migración debería convertirse en uno de los principales ejes de las futuras cumbres del Mercosur.