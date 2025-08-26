Lula anuncia que EE.UU. revocó el visado de su ministro de Justicia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciado este martes que Estados Unidos ha revocado el visado de su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, una medida que ha calificado de “inaceptable”.

“Quiero expresar a Lewandowski mi solidaridad y la solidaridad del Gobierno debido al gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle el visado”, ha declarado el mandatario brasileño durante una reunión ministerial recogida por los medios brasileños.

Así, Lula ha considerado que “es una vergüenza para ellos, no para” el ministro, que “debería estar orgulloso de lo ha hecho, que ha llevado a estos tipos a odiar tanto a Brasil”. “Estas acciones son inaceptables, no solo contra Lewandoswki, sino contra todos los magistrados del Supremo y cualquier figura brasileña”.

Brazil’s Lula says Justice Minister Ricardo Lewandowski had his U.S. visa revoked, calling it an “irresponsible decision.” pic.twitter.com/YG3O6PQsvM — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 26, 2025

Por el momento, el Departamento de Estado de la Administración de Donald Trump, que es la oficina que se encarga de las restricciones de visado, no ha confirmado esta medida.

Además, al referirse a la actual política estadounidense de aumento de aranceles, Lula ha asegurado que Brasil no aceptará “insultos de nadie” y ha ordenado a sus ministros a defender la soberanía del país en sus discursos. “Estamos dispuestos a sentarnos a la mesa en igualdad de condiciones”.

VISTOS REVOGADOS | Na reunião com ministros do governo federal, o presidente @LulaOficial manifestou sua solidariedade ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a outras autoridades brasileiras que tiveram seus vistos para os Estados Unidos revogados. pic.twitter.com/lCCz0Pmlbw — EBC (@ebcnarede) August 26, 2025

“Lo que no estamos dispuestos es a que nos traten como si fuéramos subordinados. No aceptaremos eso de nadie. Es importante saber que nuestro compromiso es con el pueblo brasileño”, ha agregado.

En las últimas semanas, Washington ha revocado el visado y ha sancionado al juez del Supremo Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado.