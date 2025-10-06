SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Desde Brasil han destacado el “buen tono” de una conversación que se ha prolongado durante media hora.

Por 
Europa Press
Imagen archivo. PRESIDENCIA DE BRASIL/RICARDO STUCKERT

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido a su homólogo estadounidense que retire los aranceles de hasta un 40 por ciento a las exportaciones brasileñas y las sanciones a altos funcionarios, en una llamada por teléfono en la que se ha mantenido la “buena química” que tuvieron en Nueva York.

La Presidencia brasileña ha destacado el “buen tono” de una conversación que se ha prolongado durante media hora y en la que ambos líderes han recordado la buena impresión que se causaron hace unos días en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Lula ha descrito el encuentro como una oportunidad para restaurar las relaciones amigables de 201 años entre las dos mayores democracias occidentales”, ha trasladado la Presidencia en una nota en la que se informa de que ambos líderes se han intercambiado sus números personales para tener “comunicación directa”.

Lula también ha recordado a Trump que Brasil es uno de los tres países del G20 con el que Estados Unidos mantiene superávit en la balanza de bienes y servicios y le ha pedido que retire las sanciones y las restricciones que ha impuesto a algunos altos funcionarios, como es el caso del juez del Supremo Alexandre de Moraes.

Por último, ambos han acordado encontrarse pronto. Lula ha propuesto esa posibilidad en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en Malasia a finales de octubre, o bien en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene lugar en Belén, en noviembre.

A la espera de que Trump acepte la invitación, Lula le ha mostrado su predisposición a viajar a Estados Unidos.

Más sobre:Donald TrumpBrasilEstados UnidosLula da Silva

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos
Chile

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F
Negocios

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

¿Recuerda al buscador de tesoro de Juan Fernández? Persevera en su intento y tribunal le da la razón

Cobre extiende su alza y está cerca de alcanzar un máximo histórico

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

El cheque que cobra Christian Garin tras su título en el Challenger de Antofagasta

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile
Cultura y entretención

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños
Mundo

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Israel deporta a 171 activistas más de la flotilla, incluida Greta Thunberg

Incidentes con drones gatillan preocupación en los países de la OTAN

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia