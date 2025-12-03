VOTA INFORMADO por $1100
    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    “Es hora que Maduro entienda que debe dimitir”, afirmó la líder opositora ante la pregunta de si está a favor de una intervención terrestre de Estados Unidos en Venezuela.

    Por 
    Europa Press
    Imagen del 25 de julio de 2024 del candidato por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, y la dirigente opositora de la PUD, María Corina Machado, durante un mitín de cierre de campaña electoral, en Caracas. Foto: Xinhua [e]STR

    La dirigente de la oposición María Corina Machado ha responsabilizado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de las repercusiones que está teniendo el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que deja ya 80 muertos, ya que se le ha ofrecido dejar el poder y se ha negado.

    “Todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen”, ha culpado la dirigente de la oposición en una entrevista para la emisora noruega NRK, en la que ha acusado al gobierno de haber declarado el “terrorismo de Estado” contra el pueblo venezolano y el resto de países de la región.

    “Cuando ganamos las elecciones por una abrumadora mayoría, le ofrecimos a Maduro y al régimen una solución negociada, una transición con garantías. Se negaron”, ha argumentado la opositora, quien se ha mostrado a favor de las presiones de Washington sobre el presidente venezolano y su círculo más cercano.

    “Es hora que Maduro entienda que debe dimitir”, ha sorteado Machado la pregunta de si está a favor de una intervención terrestre de Estados Unidos en Venezuela.

    A la pregunta de cuán compatible es apoyar esta medidas de presión estadounidenses, incluidos bombardeos que han dejado decenas de muertos, con recibir el Nobel de la Paz, Machado ha argumentado que lo que se ha reconocido es su “lucha por la democracia”, sin la cual no puede haber paz.

    “Lucho para traer la paz a mi país, pero hemos aprendido que para tener paz se necesita democracia”, ha valorado la opositora, a una semana de la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, la capital noruega, cuya asistencia no está garantizada por temor a las acciones que pueda emprender el gobierno venezolano.

    “Sería el mayor honor de mi vida”, ha expresado. La Fiscalía ha advertido de que puede ser considerada fugitiva si abandonaba el país debido a varias investigaciones que tiene abiertas. “Quiero asegurar a todos los venezolanos que regresaré”, ha prometido en caso de poder asistir a la entrega del galardón.

