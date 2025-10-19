SUSCRÍBETE
Mundo

Macron promete recuperar las joyas robadas del museo del Louvre y que los responsables “serán llevados ante la justicia”

El robo se habría perpetrado en solo unos pocos minutos y habría forzado a mantener cerrado el recinto durante este domingo.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos

Tras el robo este domingo de nueve joyas pertenecientes a Napoleon III y a la emperatriz Eugenia en el museo del Louvre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habría condenado el robo y se habría comprometido a su recuperación.

"El robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia“, comenzó señalando en una publicación en X.

Recuperaremos las piezas y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la Fiscalía de París”, agregó inmediatamente.

Para luego finalizar detallando que “el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance, que lanzamos en enero, incluye seguridad reforzada. Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”.

El robo se habría perpetrado en pocos minutos según detallaron durante esta jornada las autoridades francesas.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, explicó que los ladrones accedieron al edificio ”desde el exterior, utilizando una grúa instalada sobre un camión”, y permanecieron dentro del museo durante apenas siete minutos.

Las joyas habrían sido extraídas de la Galerie d’Apollon, donde se guardan una selección de las joyas de la Corona francesa y algunos de los objetos más representativos de la historia del país.

Posteriormente, el ministerio de Cultura de Francia habría entregado un detalle de las piezas extraídas:

  • Una diadema del ajuar de la reina María Amalia y la reina Hortensia
  • Un collar de zafiros del ajuar de la reina María Amalia y de la reina Hortensia
  • Un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa
  • Un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa
  • Un broche conocido como "broche relicario"
  • Una diadema de la emperatriz Eugenia
  • Un broche de la emperatriz Eugenia

