Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este viernes de que está “listo” para activar el “estado de conmoción exterior” si Venezuela es agredida militarmente y aseguró que el país cuenta con una fuerza militar “cohesionada y capacitada para preservar la paz”.

“El decreto de conmoción exterior, que está listo, sigue el proceso de consulta jurídica y social, se le va a consultar pronto a Consejo Nacional de Soberanía y Paz el texto auténtico, que como instrumento constitucional tengo en mi mano por si la patria es agredida militarmente cosa que esperamos con el favor de Dios no ocurra”, expresó el mandatario en declaraciones recogida por la cadena estatal VTV.

Durante la misma alocución, el mandatario presentó la medida como un instrumento que permitirá que “toda la nación (...) tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana” ante “cualquier ataque” contra el país, al tiempo que recordó que, “frente una amenaza es obligación de cualquier persona, investida o no de autoridad,defender a la Patria”.

Ataque de EE.UU. contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela. Archivo.

Este anunció coincide con la noticia, consignada por NBC News, de que funcionarios militares estadounidenses estarían preparando opciones para atacar a presuntos narcotraficantes dentro del mismo territorio venezolano y que estos podrían comenzar en cuestión de semanas, según le habrían dicho cuatro fuentes a la división de noticias de la cadena de TV.

La incursión dentro de las fronteras del país sudamericano sería otra escalada en la campaña militar de la administración Trump contra presuntos objetivos del narcotráfico y su postura hacia el gobierno de Maduro.

En las últimas semanas, el ejército estadounidense atacó al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela que presuntamente transportaban narcotraficantes y drogas que podrían representar una amenaza para los estadounidenses, según declaró el presidente Donald Trump en Truth Social.

Maduro confirma la cohesión y capacidad plena de sus FF.AA.

Previamente a la confirmación del decreto de conmoción exterior por parte de Maduro y que se conociera el plan militar de EE.UU. dentro de territorio venezolano, Maduro ya había hecho alarde del grado de unidad y preparación de las Fuerzas Armadas venezolanas, aseverando que su capacidad para afrontar posibles desafíos a la seguridad y estabilidad del país es “plena”.

“Hoy contamos con una fuerza militar cohesionada y con plena capacidad de despliegue para preservar la paz, la estabilidad, la integración y la soberanía. En perfecta simbiosis con el Sistema Defensivo Territorial, la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) permanece vigilante, lista para proteger cada rincón de Venezuela”, afirmó el presidente en un mensaje compartido en Telegram.

En esta línea, Maduro agregó que “solo a través de la lealtad y el compromiso inquebrantables se puede salvaguardar (la) Patria” y apeló no sólo a sus connacionales, sino también al resto de países del Caribe a “trabajar en conjunto por la paz de la región”.

Nicolás Maduro. Archivo.

“Venezuela tiene las puertas abiertas a la cooperación conjunta con otros países para proteger los territorios del mar Caribe. Vamos a trabajar por la paz, por la soberanía siempre. Todos somos guerreros, guerreros de la luz, guerreros de Bolívar”, aseguró, dando a entender que está dispuesto a “todo” por la paz, “pero con dignidad, soberanía y con las riquezas intactas”.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Maduro anunciara el martes pasado que su ejecutivo estaba valorando declarar el “estado de conmoción exterior” para responder a las “amenazas y agresiones” de Estados Unidos, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países.

El mencionado instrumento, que está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana, permitiría al gobierno activar mecanismos de protección y restringir ciertos derechos temporales.