SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Las declaraciones del presidente coincide con reporte de NBC News de que Estados Unidos estaría preparando opciones para atacar a narcotraficantes dentro del mismo territorio venezolano.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: REUTERS.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este viernes de que está “listo” para activar el “estado de conmoción exterior” si Venezuela es agredida militarmente y aseguró que el país cuenta con una fuerza militar “cohesionada y capacitada para preservar la paz”.

El decreto de conmoción exterior, que está listo, sigue el proceso de consulta jurídica y social, se le va a consultar pronto a Consejo Nacional de Soberanía y Paz el texto auténtico, que como instrumento constitucional tengo en mi mano por si la patria es agredida militarmente cosa que esperamos con el favor de Dios no ocurra”, expresó el mandatario en declaraciones recogida por la cadena estatal VTV.

Durante la misma alocución, el mandatario presentó la medida como un instrumento que permitirá que “toda la nación (...) tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana” ante “cualquier ataque” contra el país, al tiempo que recordó que, “frente una amenaza es obligación de cualquier persona, investida o no de autoridad,defender a la Patria”.

Ataque de EE.UU. contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela. Archivo.

Este anunció coincide con la noticia, consignada por NBC News, de que funcionarios militares estadounidenses estarían preparando opciones para atacar a presuntos narcotraficantes dentro del mismo territorio venezolano y que estos podrían comenzar en cuestión de semanas, según le habrían dicho cuatro fuentes a la división de noticias de la cadena de TV.

La incursión dentro de las fronteras del país sudamericano sería otra escalada en la campaña militar de la administración Trump contra presuntos objetivos del narcotráfico y su postura hacia el gobierno de Maduro.

En las últimas semanas, el ejército estadounidense atacó al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela que presuntamente transportaban narcotraficantes y drogas que podrían representar una amenaza para los estadounidenses, según declaró el presidente Donald Trump en Truth Social.

Maduro confirma la cohesión y capacidad plena de sus FF.AA.

Previamente a la confirmación del decreto de conmoción exterior por parte de Maduro y que se conociera el plan militar de EE.UU. dentro de territorio venezolano, Maduro ya había hecho alarde del grado de unidad y preparación de las Fuerzas Armadas venezolanas, aseverando que su capacidad para afrontar posibles desafíos a la seguridad y estabilidad del país es “plena”.

“Hoy contamos con una fuerza militar cohesionada y con plena capacidad de despliegue para preservar la paz, la estabilidad, la integración y la soberanía. En perfecta simbiosis con el Sistema Defensivo Territorial, la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) permanece vigilante, lista para proteger cada rincón de Venezuela”, afirmó el presidente en un mensaje compartido en Telegram.

En esta línea, Maduro agregó que “solo a través de la lealtad y el compromiso inquebrantables se puede salvaguardar (la) Patria” y apeló no sólo a sus connacionales, sino también al resto de países del Caribe a “trabajar en conjunto por la paz de la región”.

Nicolás Maduro. Archivo.

“Venezuela tiene las puertas abiertas a la cooperación conjunta con otros países para proteger los territorios del mar Caribe. Vamos a trabajar por la paz, por la soberanía siempre. Todos somos guerreros, guerreros de la luz, guerreros de Bolívar”, aseguró, dando a entender que está dispuesto a “todo” por la paz, “pero con dignidad, soberanía y con las riquezas intactas”.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Maduro anunciara el martes pasado que su ejecutivo estaba valorando declarar el “estado de conmoción exterior” para responder a las “amenazas y agresiones” de Estados Unidos, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países.

El mencionado instrumento, que está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana, permitiría al gobierno activar mecanismos de protección y restringir ciertos derechos temporales.

Más sobre:Nicolás MaduroVenezuelaEstado de Conmoción ExteriorAtaque Contra el PaísAtaque de EE.UU.Donald TrumpFuerzas Armadas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Termina el apagón de Jimmy Kimmel: su programa retorna a las estaciones locales de la TV estadounidense

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

Trump pide a la Corte Suprema que defina si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

5.
Expolicía venezolano alerta a Chile: “El aumento en los secuestros puede terminar muy mal”

Expolicía venezolano alerta a Chile: “El aumento en los secuestros puede terminar muy mal”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba
Chile

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Comunidad Palestina reprocha a Matthei por dichos sobre conflicto en Gaza y afirma que “intentan blanquear crímenes atroces”

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Campeonato Nacional Escolar y Zonal Norte destacan este fin de semana en la agenda del rodeo
El Deportivo

Campeonato Nacional Escolar y Zonal Norte destacan este fin de semana en la agenda del rodeo

La mascota Armin se presenta en Curicó y activa la cuenta regresiva del Mundial de Ciclismo de Pista

Fernando Ortiz revela un profundo diálogo con Arturo Vidal: “Él sabe lo que realmiento quiero”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”
Mundo

Maduro advierte de que activará el “estado de conmoción exterior” si Venezuela “es agredida militarmente”

Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Termina el apagón de Jimmy Kimmel: su programa retorna a las estaciones locales de la TV estadounidense

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo