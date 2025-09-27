Reportan que EE.UU. planea ataques contra narcotraficantes al interior de Venezuela “en cuestión de semanas”

Un informe de la cadena estadounidense NBC News asegura que las fuerzas militares de EE.UU. se encuentran evaluando opciones para atacar a narcotraficantes al interior de las fronteras de Venezuela , y que tales operaciones podrían registrase potencialmente en “cuestión de semanas”.

La cadena menciona que cuatro fuentes -dos funcionarios estadounidenses que conocerían tales planes y otras dos no identificadas- ratificaron tal información bajo condición de anonimato.

Esto, en el marco del despliegue militar realizado por el gobierno de Donald Trump contra presuntos objetivos vinculados al narcotráfico en el mar Caribe y de su reconocida postura hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

En las últimas semanas, militares estadounidenses atacaron al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela que -según Washington- transportaban narcotraficantes y drogas, las que podrían representar una amenaza para los estadounidenses, de acuerdo a palabras de Trump posteadas en su red Truth Social.

De acuerdo con NBC News, “podrían registrase ataques dentro de Venezuela en las próximas semanas, aunque el Presidente aún no ha aprobado nada , según las cuatro fuentes”.

Los planes que se están discutiendo -agrega la cadena- se centran principalmente en ataques con drones contra miembros y líderes de grupos narcotraficantes, así como ataques contra laboratorios de elaboración de drogas.

Estos, de acuerdo con las fuentes, obedecerían a que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, no está haciendo lo suficiente -en opinión de la administración Trump-, para detener el flujo de drogas ilegales que salen de su país.

NBC News agregó que, tras consultar al respecto a Washington, desde la Casa Blanca se les remitió una declaración previa de Trump, donde señala: “Veremos qué pasa. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y sus drogas. Es inaceptable». En tanto, desde el Pentágono declinaron hacer comentarios.

EE.UU. acusa régimen “ilegítimo”

En este marco, el pasado martes Nicolás Maduro se refirió a la posibilidad de decretar un “estado de conmoción exterior” para hacer frente a las supuestas “agresiones” de Estados Unidos.

El gobernante venezolano recalcó que una “agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica”.

En esa línea afirmó que el argumento de Estados Unidos para su arremetida es “un relato burdo, totalmente falso, una narrativa derrotada por su propia falsedad, su propia inmoralidad, contra un país de gente decente”.

Un día antes, el presidente de EE.UU. había rechazado una carta enviada por Maduro hasta la Casa Blanca para lograr un acercamiento al diálogo. La administración de Trump sostuvo que la misiva estaba cargada de “mentiras”.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró el pasado lunes la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt en una rueda de preguntas.

“Pensamos que el régimen de Maduro es ilegítimo”, agregó.

Tales palabras se dan en un momento de particular tensión con el chavismo, luego de que Washington declarara como organización terrorista al “Cartel de los Soles”, y nombrara a Maduro como su líder. En este contexto, EE.UU. ofrece 50 millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto del gobernante venezolano.

Desde Venezuela rechazan las acusaciones y el régimen ha llamado a sus milicias a prepararse, además de realizar adiestramiento militar para preparar a civiles ante una eventual agresión norteamericana.