Mundo

Maduro evalúa declarar “estado de conmoción exterior” para dar respuesta a las “agresiones” de EE.UU.

El líder venezolano adelantó que está preparando decretos y "otras medidas de corte constitucional" para responder ante una eventual agresión norteamericana.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.
Nicolás Maduro.

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, deslizó este martes la posibilidad de decretar un “estado de conmoción exterior” para hacer frente a las supuestas “agresiones” de Estados Unidos contra la nación caribeña.

Las declaraciones de Maduro se producen luego de que EE.UU. desplegara ya hace un mes buques militares para hacer frente al transporte de drogas por aguas del Mar del Caribe, lo que ya ha terminado con tres embarcaciones venezolanas destruidas por mísiles, dejando hasta ahora un saldo de 14 muertos.

“Ya pudiéramos decir, está casi listo el primer decreto y las otras medidas de corte constitucional, legales, que permiten el poder del Estado para responder ante una situación de agresión. Están listas, están preparadas”, afirmó Maduro.

Sus dichos se produjeron tras una reunión conjunta del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, que incluyó a altas autoridades como los jefes de los poderes del Estado, el gobierno y autoridades del Poder Judicial, entre ellos el polémico fiscal general, Tarek Williams Saab y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

De acuerdo a la Constitución de Venezuela, la figura que pretende implementar Maduro se puede decretar “en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”, el cual puede establecerse por 90 y extenderse por igual plazo.

“Cada ciudadano y ciudadana de este país tendrá la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela”, agregó.

Maduro recalcó que una “agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica”, y sostuvo que la actuación de la administración de Donald Trump “han generado una reacción mundial creciente de rechazo”.

En esa línea afirmó que el argumento de Estados Unidos para su arremetida contra Caracas es “un relato burdo, totalmente falso, una narrativa derrotada por su propia falsedad, su propia inmoralidad, contra un país de gente decente, contra un país con institucionalidad republicana, con fortaleza constitucional como nuestra República Bolivariana de Venezuela”.

Casa Blanca rechaza diálogo con Maduro

La respuesta del líder venezolano se da luego de que Donald Trump, rechazara la carta enviada por Maduro hasta la Casa Blanca. La administración de Estados Unidos sostuvo que la misiva con la que Venezuela buscaba un acercamiento al diálogo estaba cargada de “mentiras”.

“Maduro repitió muchas mentiras en esa carta y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró el lunes la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt en una rueda de preguntas.

Leavitt agregó que “pensamos que el régimen de Maduro es ilegítimo”.

Respaldo de adherentes a Maduro

De igual forma, en medio de las tensiones por las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, esta jornada se desarrolló una jornada de manifestaciones en respaldo a Maduro, la cual fue convocada en la avenida Bolívar, de Caracas.

En el lugar se congregaron milicianos y adherentes chavistas, quienes, con armas y banderas venezolanas, fueron arengados por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

“(...) Por Miranda no pasarán, todas las entradas de Caracas serán protegidas por nuestro pueblo, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por nuestra milicia”, dijo Meléndez a gritos frente a los presentes.

La autoridad señaló que “nuestro comandante (Hugo) Chávez nos lo decía, que teníamos que estar preparados, porque el imperio nos iba a asediar, el imperio lo que quiere es nuestro recurso, quiere nuestro petróleo y ellos van a seguir, pero nosotros tenemos que estar alerta y preparados”.

