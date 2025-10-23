Maduro advierte que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos

Nicolás Maduro advirtió este miércoles que Venezuela cuenta con “más de 5.000” misiles antiaéreos rusos Igla-S, los que describió como “una de las armas más poderosas que hay” y aseguró que tienen el objetivo de garantizar “la tranquilidad” del pueblo venezolano.

En un acto oficial, transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista afirmó que “cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000, (...) el que entendió, entendió”.

Maduro dio estas declaraciones en compañía de los miembros de su alto mando militar y en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe que para su gobierno es una amenaza para propiciar un “cambio de régimen”.

La administración de Donald Trump, por su parte, defiende su presencia militar en la región como una operación para combatir el supuesto narcotráfico procedente de Venezuela. Este despliegue se inició el 2 de septiembre con una serie de ataques sin precedentes contra lo que Washington califica de lanchas “narcoterroristas”.

En el acto, el mandatario venezolano señaló que el ejército venezolano también posee sistemas de simulación que los colocan en una “situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas-S”. Según el mandatario, estos se ubican en “puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo”.

“Hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo y hasta en la última ciudad (...) del territorio” de Venezuela, afirmó que se encuentran, ya que a Venezuela “tiene que ser una patria inexpugnable”.

El Igla-S, como consigna el diario El Nacional, es un sistema portátil de defensa antiaérea, desechable y que no se recarga una vez disparado, que fue diseñado para derribar aviones, helicópteros y drones a baja altitud. Este ya fue usado en ejercicios militares ordenados por Maduro en respuesta al despliegue estadounidense.

Trump y las operaciones en tierra

Trump declaró este mismo miércoles que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra. “Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”, dijo.

“Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”, dijo en referencia a las posibles incursiones terrestres, añadiendo que se trata de un problema de “seguridad nacional”.

Sin embargo, señaló que a su criterio no necesitan permiso para hacerlo y que podrían actuar porque cuentan con la autorización legal.

Sus declaraciones llegaron poco después de que el Departamento de Guerra estadounidense confirmara este miércoles el que sería el octavo ataque contra supuestas narcolanchas y el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono comenzó una operación antidrogas en el Caribe, en su mayoría cerca de las aguas de Venezuela.