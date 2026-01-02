Maduro afirma que Venezuela está abierta a conversar con EE.UU. pese a ataques militares

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que estaba abierto a negociar con Estados Unidos sobre narcotráfico y petróleo, después de semanas de una creciente campaña de presión contra su gobierno.

Además, afirmó que solamente habló en una ocasión, en noviembre, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que este último declarara el lunes que habían hablado “muy recientemente”, si bien con escasos resultados.

“Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca”, indicó el mandatario venezolano en una entrevista con el académico franco-español Ignacio Ramonet retransmitida por la cadena estatal VTV.

Luego describió el diálogo con Trump como un “intercambio de diez minutos”, “muy respetuoso” y “hasta agradable”, si bien “las evoluciones post-conversación no han sido agradables”, subrayó, apuntando a la campaña estadounidense contra su gobierno, la cual ha incluido bombardeos a embarcaciones en el mar Caribe, confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano, sanciones a empresas e individuos del su país y la destrucción de una instalación presuntamente vinculada al narcotráfico en un muelle de su territorio.

Entrevista especial de Ignacio Ramonet al presidente de la República Bolivariana de #Venezuela🇻🇪, Nicolás Maduro. pic.twitter.com/zWzA1HUvFu — teleSUR TV (@teleSURtv) January 2, 2026

Sin embargo, el líder chavista manifestó su disposición a negociar con la Casa Blanca en ámbitos como el tráfico de drogas y las explotaciones petrolíferas, señalando que “hay que empezar a conversar en serio”.

“Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. (...) Si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también”, manifestó.

Maduro culpa a Colombia del narcotráfico

En la misma conversación, el jefe de Estado sudamericano argumentó que Venezuela es “víctima del narcotráfico colombiano” y que “toda la cocaína que se mueve en esta región se produce en Colombia”.

“Tenemos un combate tremendo en la frontera”, subrayó, asegurando que Caracas dedica “miles de millones de recursos para tener policías, soldados, operativos, porque la frontera colombiana está totalmente desprovista de protección militar policial”.

“No hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, agregó.

De la misma forma, indicó que las autoridades venezolanas tienen “un modelo perfecto de combate al narcotráfico (y) a las bandas criminales”.

“Llegamos hoy a 431 aeronaves del narcotráfico extranjero y colombianas abatidas”, precisó, refiriéndose al anuncio del pasado lunes cuando el ejército venezolano intentó derribar, cerca de la frontera con Colombia, una aeronave supuestamente utilizada para operaciones de narcotráfico.

Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones.que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis.



Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no… https://t.co/EJb6yxZKat — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 30, 2025

Las afirmaciones de Maduro se conocen en plena campaña de presión estadounidense contra su gobierno y dos días después de que su par colombiano, Gustavo Petro, revelara que la instalación atacada por EE.UU. en Venezuela era una fábrica de cocaína de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).