Maduro apela al diálogo con EE.UU. “sobre la base del respeto” y critica a líderes opositores

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado al diálogo con Estados Unidos, pero “sobre la base del respeto”, y criticó el accionar de la oposición venezolana, en el marco de la escalada de tensión entre su país y Washington.

“Si en EE.UU., algún día a alguien se le ocurre, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad”, indicó Maduro durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales.

Además, el jefe de Estado sostuvo que “es imposible que desde sectores del poder de EE.UU. fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de [Simón] Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales”

Algo que Maduro calificó de “imposible” por el despliegue de un “pueblo asentado en el territorio”, que a su juicio “ha demostrado suficiente capacidad para llevar nuestra patria por buen camino, a buen ritmo, a buen tino”.

Para el mandatario venezolano, lo que de verdad “quieren” los estadounidenses es el “petróleo”, el “oro” o las “tierras raras”, en definitiva las “riquezas” del país latinoamericano. Además, sostuvo que, como no pueden acusarle de tener armas de destrucción masiva o biológicas, “repiten como cuatro o cinco mentiras permanentemente”.

Respecto a María Corina Machado, la opositora al régimen chavista y ganadora del último premio Nobel de la Paz, Maduro afirmó que “jamás” tomará “esta patria”. Una advertencia que extendió a otras figuras de la oposición como Leopoldo López, Julio Borges o Juan Guaidó y sus “modelos fracasados”.

“Venezuela seguirá su curso, con su plan, con su liderazgo y con su pueblo, teniendo grandes logros en los años que están por venir. Nuestro mensaje es de paz, de amor y de entendimiento”, aseveró.

En las últimas semanas, los efectivos militares estadounidenses han destruido casi 30 supuestas lanchas del narcotráfico y matado a más de 100 personas desde que lanzaron la operación “Lanza del Sur”, la que busca detener el tráfico de droga procedente de Venezuela, además de forzar un cambio de régimen en Caracas.