Mundo

Maduro critica la “diplomacia de cañones” de EE.UU. y advierte: “No le bajamos la mirada a nadie”

El presidente venezolano se volvió a referir a la actividad militar estadounidense y aseguró que mantendrán su “diplomacia de altura”, pero aseguró que este mensaje de “amistad" no es incompatible con la "valentía".

Por 
Europa Press
Maduro critica la "diplomacia de cañones" de EE.UU. y avisa: "No le bajamos la mirada a nadie". REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles del supuesto despliegue de un submarino nuclear de Estados Unidos en la región y apuntó contra lo que considera una “diplomacia de cañones”, basada en la fuerza militar.

“Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes”, esgrimió Maduro, quien se volvió a referir a la creciente actividad militar estadounidense durante una ceremonia de entrega de cartas credenciales a varios embajadores extranjeros.

Frente a esta política norteamericana, Venezuela mantiene “una diplomacia de altura, fina”, en palabras de su presidente. “Nuestra diplomacia es la diplomacia de la dignidad”, añadió, en una declaración televisada en la que agradeció la “impactante solidaridad mundial” recibida en los últimos días.

“Nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear”, señaló el mandatario venezolano. Según Caracas, este submarino llegará a la zona a principios de la próxima semana y se sumaría a otros buques militares cuya presencia ya confirmó Washington.

Maduro, sin embargo, señaló que el “mensaje de amistad” que manda Venezuela no es incompatible con la “valentía”. “No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca. (...) No nos creemos más que nadie, porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie”, reafirmó.

De hecho, considera que de haber vivido “en la época de Hitler” el chavismo también habría hecho historia, porque no se habría “sometido” tampoco al líder de la Alemania nazi.

