BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Maduro señaló que “el que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela".

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha invitado este lunes al Gobierno de Estados Unidos a dialogar “cara a cara”, presentando la paz como única opción para Caracas, tras las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que ha afirmado que “probablemente” hablará “en algún momento” con éste, aunque no ha descartado el empleo de la fuerza militar contra el país latinoamericano.

    “El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Así que, en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará ‘face to face’, cara a cara, sin ningún problema”, ha declarado el mandatario venezolano en su programa Con Maduro +, donde ha añadido que “lo que no se puede permitir es que se bombardee y se masacre a un pueblo”, según ha recogido la cadena Globovisión.

    De este modo, ha mantenido que “sólo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo”. “Esa es nuestra posición invariable (..). El diálogo es el camino a buscar la verdad y la paz, la paz no tiene alternativa”, ha declarado.

    Maduro, que ha manifestado su “respeto absoluto al Derecho Internacional” y su rechazo a “la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países”, ha defendido que la posición de Trump se debe a que alguien quiere que “cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre”.

    “Lo están azuzando, provocando (...) y estoy seguro de que ese azuzamiento, esa provocación, no sólo viene de sus adversarios y sus enemigos conocidos -él sabe quiénes son-, sino que tiene gente a su alrededor, que ya calcula en función de la era post-Trump y no le importa hacerle un daño”, ha opinado, antes de aseverar que “lo están llevando a un desfiladero”.

    Sus declaraciones han llegado poco después de que el inquilino de la Casa Blanca afirmase que “probablemente” hablará “en algún momento” con él, aunque sin precisar cuándo y evitando valorar la permanencia de Maduro en el poder como nada más que una “cuestión complicada”. Pese a ello, en cuanto al posible envío de tropas a Venezuela, ha dicho que no “descarta nada”.

    Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en aguas del Caribe aludiendo al combate contra el narcotráfico. En los 21 ataques militares contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico han muerto 83 personas en las últimas semanas, según el recuento basado en los comunicados oficiales.

    Además, en este marco, ha anunciado que designará como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles, acusando a Maduro y otros cargos de su “régimen ilegítimo” de dirigir dicha organización.

    Más sobre:Nicolás MaduroDonald TrumpEstados unidosVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Abrazos y condolencias: La travesía por el desierto que iniciaron los diputados que dejan el Congreso

    Paulina Vodanovic (PS) afirma que el Socialismo Democrático “no ha logrado tener un contenido ni una definición política” y plantea revisión del bloque

    TVN: Reinventarse con sus propios medios
    Negocios

    TVN: Reinventarse con sus propios medios

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia
    Tendencias

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia
    El Deportivo

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia

    El complejo momento del Málaga que genera tristeza y preocupación en Manuel Pellegrini

    “Decepcionado de los wanderinos”: el lamento de los derrotados del mundo del deporte en las Elecciones 2025

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza
    Mundo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Corea del Norte advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un “efecto dominó” para la región

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?