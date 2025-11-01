Maduro le pide ayuda a Rusia y China mientras Estados Unidos intensifica la presión en el Caribe

En medio del aumento de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió apoyo a los gobiernos de Rusia y China para reorganizar y reforzar sus capacidades militares con nuevos radares, reparaciones de aeronaves, misiles e incluso drones, consigna el medio The Washington Post.

Según documentos internos del gobierno norteamericano, las peticiones de Maduro a Rusia se realizaron en forma de una carta dirigida al presidente Vladimir Putin en que le solicitó misiles, radares y asistencia técnica para reforzar la defensa aérea.

A mediados de octubre, Ramón Celestino Velásquez, ministro de Transporte de Venezuela, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, según el Ministerio de Transporte de Rusia y de acuerdo con documentos obtenidos por el medio estadounidense. Es en esa visita que tenía previsto entregar la carta de Maduro a Putin.

Al mismo tiempo, el mandatario venezolano redactó una misiva dirigida al líder chino Xi Jinping solicitando una “mayor cooperación militar” entre sus dos países para contrarrestar “la escalada entre Estados Unidos y Venezuela”.

El medio asegura que Velásquez además coordinó recientemente un requerimiento de envío de equipo militar y drones desde Irán durante una visita que tenía prevista a ese país.

En los documentos se indica que el ministro de Transporte le comunicó a un funcionario iraní que Venezuela necesitaba “equipos de detección pasiva”, “inhibidores de GPS” y, “casi con seguridad, drones con un alcance de 1.000 km”.

El detalle de las cartas de Maduro

The Washington Post detalla que en su carta a Moscú, Maduro le solicitó a Rusia ayuda para reforzar las defensas aéreas de su país, incluyendo la restauración de varios aviones Sukhoi Su-30MK2 rusos que Venezuela había adquirido con anterioridad.

También pidió la adquisición de 14 equipos que se creen que son misiles rusos, asistencia técnica para la reparación de ocho motores y cinco radares en territorio ruso, y “apoyo logístico” no especificado.

Según los documentos, el mandatario latinoamericano enfatizó que los cazas Sukhoi de fabricación rusa “representaban el elemento disuasorio más importante del que disponía el Gobierno Nacional venezolano ante la amenaza de guerra”.

MIRAFLORES PALACE

En tanto, en su petición de ayuda a China, Maduro pidió al régimen comunista acelerar la producción de sistemas de detección por radar por parte de sus empresas, presumiblemente para que Venezuela pudiera mejorar sus capacidades de defensa.

La publicación detalla además que, en esa misiva, el gobernante venezolano enfatizó la gravedad de la agresión estadounidense en el Caribe, enmarcando la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela como una acción contra China debido a su ideología compartida.