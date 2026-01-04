Marco Rubio asegura que EE.UU. mantendrá presión sobre Venezuela mientras no se resuelvan amenazas a su seguridad nacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país mantendrá una fuerte presión política, económica y militar sobre Venezuela mientras no se aborden lo que calificó como amenazas directas a la seguridad nacional estadounidense, entre ellas el narcotráfico, la presencia de grupos armados y la influencia de actores como Irán y Hezbollah.

En conversación con Face the Nation de CBS, Rubio sostuvo que la principal herramienta de presión de Washington es la “cuarentena petrolera”, que impide la exportación de crudo venezolano sancionado. Según explicó, el control sobre la industria petrolera busca evitar que los recursos sigan beneficiando a “una élite corrupta” y, en cambio, forzar cambios estructurales que favorezcan a la población. “Mientras esos problemas no se aborden, esa presión continuará”, advirtió.

Rubio descartó que exista, por ahora, un plan de ocupación militar, aunque subrayó que el presidente Donald Trump “retiene todas las opciones”. En ese sentido, defendió la operación que permitió detener a Maduro y a su esposa, calificándola como una misión “altamente sofisticada”, y explicó que el objetivo prioritario era capturar al principal acusado de narcotráfico, no desmantelar de inmediato toda la cúpula del régimen.

Respecto al escenario político, el secretario de Estado reconoció su admiración por la líder opositora María Corina Machado, a quien calificó como “fantástica” y con quien dijo mantener una relación de larga data. Sin embargo, advirtió que gran parte de la oposición venezolana ya no se encuentra en el país y que, en el corto plazo, Estados Unidos está concentrado en “la realidad inmediata”.

“Todos queremos una transición democrática, pero estamos hablando de lo que ocurre en las próximas semanas y meses, y cómo eso se relaciona con el interés nacional de Estados Unidos”, señaló en diálogo con Meet the Press NBC.

Por otro lado, Rubio afirmó que con Maduro “no era posible llegar a ningún acuerdo”, pero que ahora las autoridades que controlan los aparatos militar y policial deberán decidir qué rumbo tomar .

“Vamos a darles la oportunidad de enfrentar los problemas que existían bajo Maduro. Si no lo hacen, seguirán enfrentando la cuarentena petrolera y la presión de Estados Unidos”, sostuvo.

Finalmente, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que cualquier eventual transición en Venezuela será gradual y que no puede esperarse un cambio inmediato tras la captura de Maduro, reiterando que el objetivo declarado de EE.UU. es avanzar hacia un escenario que sea “beneficioso tanto para los intereses estadounidenses como para el pueblo venezolano”.

Situación de Cuba

En diálogo con la NBC, Marco Rubio también abordó la situación de Cuba. Al ser consultado sobre si el próximo objetivo de la administración Trump sería la isla, el secretario de Estado afirmó que “el gobierno cubano es un gran problema” .

Al insistirle respecto a si podía aclarar que si comentario significaba que sí, Rubio afirmó: “Creo que están en muchos problemas”.

“Sí”, sumo en su intervención.

“No voy a hablarles sobre nuestros próximos pasos ni sobre nuestras políticas actuales al respecto. Pero no creo que sea ningún misterio que no somos muy partidarios del régimen cubano”, cerró.