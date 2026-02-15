Martin Baron: “Trump ha colocado la democracia de EE.UU. al borde del abismo”

En febrero de 2023, en una columna escrita en The Atlantic, el destacado periodista estadounidense Martin Baron se refirió a una de las campañas de marketing más importantes que encaró durante los difíciles ocho años en que estuvo al frente del diario The Washington Post (2012-2021), que coincidieron con la primera presidencia de Donald Trump, quien se enemistó con el medio por el enfoque y las críticas que recibía su gobierno por parte de sus redactores y editorialistas.

“Para febrero de 2019 llevaba seis años como editor ejecutivo de The Washington Post. Ese mes, el periódico emitió un anuncio de un minuto para el Super Bowl, con la voz en off de Tom Hanks, que defendía el papel de la prensa libre, conmemoraba a los periodistas asesinados y capturados, y concluía con el logotipo del Post y el mensaje: ‘La democracia muere en la oscuridad’. El anuncio destacaba la sólida y, a menudo, valiente labor de los periodistas del Post y de otros medios, incluido Bret Baier de Fox News, porque nos esforzábamos por demostrar que no se trataba solo de nosotros ni de una declaración política”, escribió Baron entonces.

Former Washington Post editor Marty Baron says news organizations are important because the public "deserves" to know what is happening in the "corridors of power."



"The role of a news organization is to give the public the information it needs and deserves to know so that they… pic.twitter.com/pK6PtgvRzJ — PBS News (@NewsHour) February 7, 2026

Dos años antes, a mediados de febrero de 2017, un mes después de que Trump asumiera la presidencia, el Post había colocado: “La democracia muere en la oscuridad” bajo su nombre en el periódico impreso, así como en la cabecera de su sitio web y en todos sus artículos. Tal como lo imaginó el dueño del periódico, Jeff Bezos, quien había comprado el Post en 2013, “no se trataba de un eslogan, sino de una ‘declaración de misión’. Y no se trataba de Trump, aunque sus aliados así lo creyeron. La elaboración de una declaración de misión se había estado gestando durante dos años antes de que Trump asumiera el cargo. Que surgiera cuando lo hizo es testimonio del tortuoso y complejo proceso de crear algo lo suficientemente memorable y significativo como para que Bezos lo aprobara”, rememoró el exdirector ejecutivo del Post.

Cinco meses después de su investidura, Trump accedió a un pedido que había hecho la cúpula del diario para tener una reunión. Fue una cena en la Casa Blanca. Cuando estaban sentándose a la mesa, recuerda Baron, se publicó en el Post una historia sobre Jared Kushner, el yerno de Trump. La primera dama, Melania Trump, susurró a Kushner: “Muy shakespereano... cenar con tus enemigos”. El jefe de la sección editorial, Fred Hiatt, que formaba parte de la comitiva del Post, replicó de inmediato: “No somos sus enemigos”.

Like so many other journalists, I was inspired to pursue a career in journalism because of the work of a past generation of reporters st the Times and the Post. So I thought Marty Baron, the former editor of the Washington Post and a mentor to many of us when he was at the NYT… — David Sanger (@SangerNYT) February 5, 2026

Una vez terminada la cena, rememora Baron en su columna, el Presidente Trump tomó la palabra para lanzar su ataque contra el periódico: “Calificó a The Washington Post como el peor de todos los medios de comunicación, con The New York Times justo detrás en su ranking en ese momento”. “Trump, su familia y su equipo habían puesto al Post en su lista de enemigos, y nada iba a hacer cambiar de opinión a nadie. No habíamos sido serviles ni aduladores con Trump, y no íbamos a serlo (…). En la mente del presidente y de quienes lo rodean, eso nos convertía en la oposición”, explicó el periodista.

Nueve años han pasado desde esa cena en la Casa Blanca. Y el Post nuevamente hace noticia por su tormentoso vínculo con Trump. Por orden de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, el histórico periódico, que destapó el caso Watergate -que acabó con la presidencia de Richard Nixon-, despidió a un 30% de su personal el 4 de febrero pasado, eliminando o vaciando su cobertura de noticias internacionales, libros, noticias locales y deportes. En torno a 300 de sus 800 periodistas habrían sido desvinculados, tras prescindir de corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

Poco después de conocerse los despidos, Baron no pudo evitar referirse a esa fatídica jornada para el Post, escribiendo que está “entre los días más oscuros de la historia de una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo”.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai y Elon Musk asisten a la ceremonia de investidura de Donald Trump, el 20 de enero de 2025. Foto: Archivo

En conversación telefónica con La Tercera, Baron, quien también fue director de The Boston Globe entre 2001 y 2012, donde dirigió al grupo de investigación Spotlight, que reveló el encubrimiento durante décadas de abusos sexuales por parte del clero de la Iglesia Católica de Massachusetts y que mereció el Pulitzer en 2003, apunta sus dardos contra Bezos, a quien acusa de decisiones que han profundizado la crisis financiera y editorial del Post. Y también se refiere al impacto que el retorno de Trump a la Casa Blanca ha significado para la libertad de prensa y la democracia estadounidense.

¿Cuánto cree que afectan estos despidos a The Washington Post? ¿Eran realmente necesarios estos recortes?

Obviamente hay muchos desafíos en el campo del periodismo, en la industria, en la profesión, y hay que elaborar una nueva estrategia para los medios. Pero yo creo que el propietario y el consejero delegado han cometido un gran error con despidos tan masivos. Han perjudicado la marca y la imagen del medio y no tendrán los recursos necesarios para cubrir a Estados Unidos ni el mundo. Entonces, pienso que no era necesario poner en marcha despidos tan masivos y deberían haber pensado en más profundidad sobre los recortes.

Marty Baron, the former editor of The Boston Globe, blasted the Washington Post on Friday for declining to issue an endorsement in this year’s presidential election, framing the decision as a win for Republican nominee Donald J. Trump. https://t.co/y18gAm5Ua5 — The Boston Globe (@BostonGlobe) October 25, 2024

El sábado renunció el director ejecutivo y editor del Post, Will Lewis, quien justificó su decisión para “garantizar el futuro sostenible” del diario. ¿Cómo interpreta su salida?

A pesar de lo que dijo, no tuvo ningún éxito en su gestión del periódico. Era un mal gestor, era un mal líder y un mal innovador también. No tuvo ningún éxito en ninguna iniciativa en el periódico. Entonces es verdad que el momento había llegado para su salida del medio. No estoy de acuerdo en que él puso en marcha las cosas necesarias para tener un medio sostenible. Yo creo que él ha perjudicado mucho la imagen del periódico, su capacidad de cumplir su misión. Y lo cierto es que él tuvo ese cargo dos años. Durante esos dos años muchos periodistas talentosos se fueron del país porque no tenían confianza en el liderazgo del medio y no tenían confianza en la propiedad tampoco. Yo creo que él tuvo responsabilidad en todo eso.

Una cosa que perjudicó mucho a la marca del periódico fue la decisión, 11 días antes de las elecciones en el año 2024, de cancelar el editorial de respaldo presencial (a la demócrata Kamala Harris). Y esa decisión tuvo un gran impacto sobre las suscripciones, porque 250.000 personas cancelaron sus suscripciones. Y el comportamiento del dueño tuvo un gran impacto también, porque parecía que él había cedido a las presiones de Trump. Él compareció en el escenario durante la toma de posición de Trump junto a otros ejecutivos de plataformas tecnológicas. Amazon (propiedad de Bezos) compró los derechos para el supuesto documental de Melania Trump por un precio tres veces mayor que la siguiente oferta más alta. Y también Amazon compró los derechos de la serie de televisión de Trump, El Aprendiz, y Trump recibió el 50% de los ingresos de esa serie de televisión.

Former Washington Post editor Marty Baron tells me the layoffs are "going to do enormous damage to the newspaper's ability to cover its community, to cover the country, and to cover the world in all the ways that it should." Our conversation: https://t.co/rnPV4jE883 — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) February 5, 2026

Y después, el consejero delegado y el propietario cambiaron la línea política del periódico. Ellos despidieron a muchos comentaristas de izquierda y cambiaron la línea política de los editoriales también. Y ahora en la página de opinión, en los editoriales, siempre buscan una oportunidad de demostrar su apoyo a Trump. Ellos critican de vez en cuando a Trump, obviamente, en particular sobre los aranceles y otras políticas también. Sin embargo, siempre suavizan sus críticas y buscan oportunidades de crítica a los demócratas al mismo tiempo. Entonces, esa línea política ha alejado a los lectores leales del Washington Post, miles de lectores han cancelado sus suscripciones y esa tendencia ha socavado la sostenibilidad del medio. El propietario ha dejado una imagen de ceder a las presiones de Trump.

¿Cree que este cambio editorial del Post en el segundo mandato de Trump tiene que ver también con los contratos federales que otras empresas de Bezos mantienen con el gobierno de Estados Unidos?

Sí, yo creo que sí. Yo creo que Bezos tenía miedo del regreso de Trump a la Casa Blanca, porque durante su campaña Trump dijo que iba a vengarse de sus enemigos políticos, sus supuestos enemigos políticos. Y siempre Bezos se veía como un enemigo político de Trump, por una sola razón: debido a la cobertura del Washington Post. Yo creo que Bezos sentía la necesidad de reparar sus relaciones con Trump, porque Amazon tiene muchos contratos con el gobierno, en particular para servicios en la nube. Y también Bezos tiene una empresa privada, una empresa espacial, que se llama Blue Origin, y esa empresa necesita los contratos con el gobierno federal. Entonces yo creo que Bezos tenía miedo de la venganza de Trump, tenía miedo de las represalias potenciales de Trump, y él sentía la necesidad de reparar sus relaciones con Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella (centro), escuchan al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, durante una mesa redonda del Consejo Americano de Tecnología en la Casa Blanca.

En el último tiempo, Trump ha presentado demandas millonarias contra algunos medios de comunicación por coberturas que no fueron de su agrado. ¿Cuánto daña a la libertad de prensa en Estados Unidos con estas medidas?

La mayoría de los medios siguen haciendo su trabajo, siguen responsabilizando al gobierno de Trump. Cada día tenemos más información sobre lo que está pasando en el gobierno y yo creo que los medios están mirando más allá de la superficie y están ejerciendo un buen periodismo.

Sin embargo, Trump ha intentado intimidar a la prensa. Y yo creo que ha tenido un impacto en algunos medios. Por ejemplo, en la cadena de CBS. Ahora hay un aliado de Trump que es el propietario de la empresa que ahora es la dueña de CBS. Creo que las demandas han tenido un impacto en algunos medios, pero afortunadamente no en todos.

En noviembre pasado, durante un foro en Barcelona, usted dijo que “ya no daba por sentada la libertad de prensa en Estados Unidos”. A su juicio, ¿cuán en peligro está poniendo Trump a la democracia norteamericana?

Yo creo que hay mucho peligro. Yo creo que ha colocado a la democracia al borde del abismo, porque él ha hecho todo lo posible para minar los pilares de la democracia en Estados Unidos. Está intentando socavar el Estado de Derecho en Estados Unidos. Está haciendo todo lo posible para minar la sostenibilidad de los medios y de socavar la confianza del pueblo en los medios también.

I spoke with former Washington Post editor Marty Baron about the devastating cuts to the paper — and what he described as owner Jeff Bezos's "sickening efforts to curry favor with President Trump"https://t.co/N9tcFc6qFL — Aidan McLaughlin (@aidnmclaughlin) February 5, 2026

Él ha atacado a casi todas las instituciones democráticas de Estados Unidos. Tradicionalmente, según el sistema de gobernanza en Estados Unidos, tenemos un sistema de frenos y contrapesos. Ahora no hay frenos ni contrapesos y es porque tenemos un Congreso completamente sumiso y tenemos un Tribunal Supremo completamente deferente a los deseos de Trump. Y los demócratas, el partido de la oposición, no tienen ningún poder. Eso podría cambiar después de las elecciones de noviembre, porque habrá elecciones para varios escaños en el Congreso.

Sin embargo, Trump ha empezado a señalar que va a manipular, que va a intervenir en las elecciones, que quiere manipular los resultados de esas elecciones. Y tenemos que ver. Y también durante este gobierno hay un sistema de corrupción abierta, es una corrupción a la vista de todos. Trump se está aprovechando de su cargo para enriquecerse y enriquecer a su familia.