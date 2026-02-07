SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    El Ministerio de Salud, además, alertó que las existencias de la mayoría de los medicamentos y suministros médicos en los hospitales de la Franja de Gaza están agotadas.

    Por 
    Europa Press
    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Rizek Abdeljawad

    Al menos dos personas murieron y 25 resultaron heridas en ataques israelíes efectuados desde el viernes en la Franja de Gaza, según el último balance presentado este sábado por el Ministerio de Salud del enclave bajo control del movimiento islamista palestino Hamás, y que se suman a un balance total que ha superados los 72.000 fallecidos.

    El Ministerio de Salud añadió que 576 palestinos han muerto por ataques de Israel desde el comienzo del alto el fuego pactado el 10 de octubre y que 1.543 resultaron heridos durante este tiempo.

    Desde el comienzo de la guerra de Gaza, los ataques de Israel han dejado 72.027 muertos y 171.651 heridos, según el balance ministerial.

    Situación crítica en los hospitales

    El Ministerio de Salud, además, alertó que las existencias de la mayoría de los medicamentos y suministros médicos en los hospitales de la Franja de Gaza están agotadas.

    “Los hospitales que siguen en funcionamiento en la Franja de Gaza, que luchan por seguir prestando servicios, se han convertido en meras estaciones de espera forzadas para miles de pacientes y heridos que enfrentan un destino desconocido”, indicó.

    “El 46% del listado de medicamentos esenciales tiene stock cero, el 66% de los insumos médicos tiene stock cero y el 84% de los materiales de laboratorio y bancos de sangre tiene stock cero”, añadió.

    Precisó que los servicios de cáncer, hematología, cirugía, operaciones, cuidados intensivos y atención primaria se encuentran entre los más afectados por la crisis y que las limitadas cantidades de medicamentos que llegan a los hospitales del sector son insuficientes para atender las necesidades reales que conlleva la prestación de servicios de salud.

