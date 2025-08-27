SUSCRÍBETE
Mundo

Masivas marchas en Tel Aviv para presionar a Netanyahu para que acepte un alto el fuego

Más de 350.000 personas se manifestaron en la capital de Israel exigiendo al gobierno de Israel que acepte un alto el fuego negociado y permita la liberación de rehenes, en medio de creciente presión sobre Netanyahu y su gabinete de seguridad.

Por 
Luis Cerda
 
Europa Press
Chen Junqing

Tel Aviv vivió una de las mayores manifestaciones de los últimos meses este martes, con la presencia de cientos de miles de personas en las calles para exigir al gobierno de Benjamin Netanyahu que acepte el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, propuesto por Qatar y Egipto, al que ya ha accedido Hamas.

Según el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, más de 350.000 ciudadanos participaron en la protesta, bloqueando vías principales y enviando un mensaje contundente: “El Gobierno debe firmar el acuerdo que está sobre la mesa”.

El lema “Israel se mantiene unido” resonó en la multitud, que demandó el fin de la guerra y la liberación de todos los rehenes aún retenidos en la Franja de Gaza.

Los organizadores acusan directamente al primer ministro Netanyahu de poner sus intereses políticos por encima de la vida de los secuestrados, alimentando el conflicto a raíz de la presión de sus socios de la coalición, los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, opuestos a una tregua.

Estas masivas marchas coincidieron con una decisiva reunión del gabinete de seguridad israelí. Aunque no se anunciaron nuevos pasos, Netanyahu reiteró una postura de fuerza: “Empezó en Gaza y terminará en Gaza. No dejaremos a esos monstruos allí, liberaremos a todos nuestros rehenes y aseguraremos que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel”.

El líder israelí también reafirmó el bloqueo a la creación de un Estado palestino, defendiendo que su gobierno está actuando para garantizar la seguridad y el futuro de la nación israelí.

