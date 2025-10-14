Médicos Sin Fronteras por acuerdo de paz en Gaza: “Es un momento importante y esperanzador, pero no es ningún milagro”

Joan Tubau, jefe de la misión Médicos Sin Fronteras para Gaza, se refirió a la situación en gaza y el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas señalando que “es un momento importante y esperanzador, pero no es ningún milagro”.

En conversación con Radio ADN, es que Tubau apuntó, que aún son muchas las necesidades que se tienen en Gaza, añadiendo que “hace mucho tiempo, desgraciadamente, que nos da la sensación de que hemos superado todos los límites de sufrimiento y de falta de humanidad. Entonces, es difícil decir cuándo cruzamos esta línea”.

En tanto, respecto al acuerdo de paz, este señaló que la primera fase, que involucra un intercambio de prisioneros entre ambas partes, aún no ha terminado. “Las cuestiones más prácticas de esa fase falta todavía dirimir”, mencionó, añadiendo que a pesar de esto la gente en Gaza “se está moviendo, está volviendo a sus lugares de origen”.

En la misma línea, sobre el futuro del acuerdo, es que Tubau apuntó que “la sostenibilidad del acuerdo depende de esos que tuvieran responsabilidad sobre la guerra y, por lo tanto, la responsabilidad sobre la paz".

Además, se refirió a las labores realizadas en Gaza, apuntando que “nosotros tenemos los equipos y lo que falta es que el Estado de Israel abra las puertas a lo que nos falta. Son los insumos, son la gasolina para que funcionen los generadores que dan energía a los hospitales para hacer operaciones. Son la gasolina para que nuestros coches, nuestras ambulancias funcionen, las piezas de recambio para los generadores, la posibilidad de mantener ese nivel de atención, digamos, y estamos en disposición de hacerlo”.