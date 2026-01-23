Meloni pide a Trump cambiar los estatutos de la Junta de Paz de Gaza para que Italia pueda incorporarse

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confirmó este viernes que le pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, un cambio en los estatutos de la Junta de Paz de Gaza.

Esto debido a que la Constitución italiana impide la adhesión de su país a una organización internacional liderada por una sola nación, como es Estados Unidos en el caso del comité creado y presidido indefinidamente por el líder republicano.

“Objetivamente, nos enfrentamos a problemas constitucionales con la forma en que se estructuró la iniciativa”, explicó Meloni durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz.

El Artículo 11 de la Constitución estipula que Italia acuerda “limitaciones de soberanía necesarias para un orden mundial que garantice la paz y la justicia entre las naciones” pero siempre “en igualdad de condiciones con otros Estados”.

Un punto que se contradice con la Junta de Paz, al ser esta el órgano superior de gobierno de la iniciativa de paz de EE.UU. para Gaza y tener a Trump como su presidente indiscutible.

Meloni afirmó que no solo Italia necesita que la junta modifique sus estatutos, sino que otros países europeos también se enfrentan al mismo obstáculo.

“Hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo, porque la presencia de países como el nuestro puede marcar la diferencia”, indicó la primera ministra.

En la cita bilateral con Merz en Roma, la premier italiana además abogó por seguir cooperando con Estados Unidos con una actitud “pragmática y no instintiva”.

Y reafirmó su complicidad con el jefe de Estado norteamericano, al señalar que “espero que algún día podamos otorgar un Premio Nobel de la Paz a Donald Trump”, refiriéndose a su rol en la búsqueda del término del conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Si alcanza una paz justa y duradera para Ucrania, entonces, finalmente, nosotros también podríamos nominarle al Premio Nobel”, señaló.