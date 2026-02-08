México envía a Cuba dos buques militares con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

El gobierno mexicano anunció este domingo el envío de dos buques de la Secretaría de Marina con 814 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil de Cuba.

Una medida que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum pone en marcha en medio del bloqueo impuesto por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien busca impedir que otras naciones envíen hidrocarburos a La Habana.

El pasado viernes, la mandataria ya había anunciado el envío de ayuda humanitaria a Cuba a pesar de la hostilidad de Estados Unidos hacia la isla, afirmando que su país cuenta con una tradición solidaria con los pueblos de América Latina .

COMUNICADO. “Gobierno de México envía ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a través de dos buques de la Armada de México”.https://t.co/Kg0zN8cMLB pic.twitter.com/E73CB7xiB1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 8, 2026

Durante este domingo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó en un comunicado que “se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox”.

“Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba”, añadió el texto.

El buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, porotos, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal para sumar unas 536 toneladas.

El Isla Holbox, por su parte, transporta 277 toneladas de leche en polvo. Los dos buques partieron de Veracruz hoy por la mañana y se espera que lleguen a su destino en Cuba en cuatro días.

El comunicado destaca que “aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol (poroto) pendientes de ser enviadas”.

De acuerdo a la nota de la cancillería, de esta forma México reivindica su “tradición solidaria” con los pueblos de América Latina “y en particular con el pueblo de Cuba”.